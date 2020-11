La quarantena da soli rischia di essere lesiva della salute psichica: ecco perché in Belgio è stato autorizzato un "compagno di coccole" a testa

Il lockdown e la quarantena da soli possono essere un momento estremamente difficile e provante.

Dopo mesi di distanziamento sociale, l'imposizione di ulteriori blocchi e chiusure sia nazionali che europee, ci mette davanti al rischio di non poter più incontrare, né tantomeno abbracciare, nessuno per parecchio tempo ancora.

** Breve guida di sopravvivenza alla quarantena da single **

L'inverno, poi, rispetto alla primavera e con l'aggiunta delle festività del Natale e del Capodanno, amplifica la sensazione di solitudine in tutti coloro che si ritrovano a passare la quarantena da soli.

** 8 consigli psicologici per affrontare il nuovo lockdown **

Ecco perché urgono soluzioni.

Il governo del Belgio, per esempio, ha trovato quella che, se non una soluzione, è almeno un buon compromesso: consentire a ogni persona di scegliere un knuffelcontact, che letteralmente significa un compagno di coccole.

** Single in tempo di Covid: ecco come trovare l'amore in sicurezza **

In poche parole, viste le nuove misure imposte nel paese con il ritorno alla chiusura nazionale da lunedì, tutti i belgi possono scegliere una persona da baciare e abbracciare durante questo lockdown.

** Se state cercando l'amore dovreste provare (anche) Tinder **

In questo modo tutti hanno diritto al contatto con una persona scelta, il knuffelcontact appunto, che li aiuti ad alleviare la solitudine o la routine imposta dal coronavirus.

**14 lezioni che ci ha dato il coronavirus (e che dovremo tenerci stretto quando tutto sarà finito)**

Quarantena da soli: il Belgio consente un "compagno di coccole"

(Continua sotto la foto)

Come funziona l'iniziativa belga per alleviare i sintomi della quarantena da soli

Ad annunciare la decisione è stato il primo ministro belga Alexander De Croo.

Ha spiegato: «Il Paese è in uno stato di emergenza, in molti ospedali le capacità sono già superate e per questo dobbiamo invertire la curva. L'unica risposta è tutelare il sistema sanitario e per farlo bisogna evitare il più possibile ogni contatto fisico».

** Quarantena: 5 idee alternative per restare vicini alle persone che amiamo (anche rimanendo a distanza) **

Ma questa volta c'è un'eccezione: «Ogni membro della famiglia ha diritto a un “compagno di coccole”. Le famiglie possono però invitare a casa un solo “knuffelcontact” alla volta. Non si può infatti ricevere più di una visita a casa contemporaneamente».

«E per le persone che vivono da sole: possono invitare una persona oltre al loro contatto di coccole, ma non contemporaneamente».

**Che conseguenze avrà il coronavirus sulle nostre vite? La risposta della psicologia**

Come viene poi spiegato dal primo ministro belga, lo scopo di questa iniziativa è combattere il virus (anche) rafforzando le relazioni personali.

Questo perché l'isolamento sociale rischia di sfociare in solitudine, che è a sua volta un fattore di rischio non solo per le malattie mentali come la depressione, ma ha anche ricadute sulla salute fisica.

Quali sono i vantaggi di avere un knuffelcontact

Numerosi studi hanno dimostrato i benefici per la salute del contatto fisico e degli abbracci; la cui privazione può causare livelli più elevati di ansia e stress.

Il contatto fisico è qualcosa di intrinseco nella natura umana, specialmente durante i periodi di stress. Le persone infatti desiderano il conforto derivante dell'affetto fisico per rassicurarle che tutto andrà bene.

La decisione del Belgio di consentire un contatto fisico selettivo con il knuffelcontact è una risposta alla brama di affetto che molti hanno provato mentre si trovavano in isolamento durante i mesi di primavera.

**Avete paura del Coronavirus? Per fortuna! Ecco a cosa serve la paura (secondo la psicologia)**

La regola del compagno di coccole è stata introdotta per salvaguardare la salute mentale delle persone che vivono da sole durante il lockdown, in modo da creare benefici per la salute mentale di ognuno dei cittadini e aiutare le persone nei momenti difficili come questo.