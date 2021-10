In una nuova intervista, la cantante ha condiviso i dettagli del suo rapporto con Instagram e ha raccontato come riesce a tenersi lontana dal mondo virtuale

È risaputo che i social media sono tossici per la nostra salute mentale.

Dai malsani confronti che facciamo con i nostri amici e le influencer che seguiamo, alla vera e propria dipendenza che essi impongono ai milioni di utenti delle app; una disintossicazione totale può essere un modo efficace per cambiare la propria vita.

E Selena Gomez ne è una prova vivente.

Essendo una delle persone più seguite su Instagram, la cantante conosce bene il peso che i social media hanno sulla vita e la salute di tutti i giorni.

Per questo, negli ultimi anni, Selena Gomez ha deciso di prendersi delle pause dalle piattaforme social, estraniandosi da Instagram&Co per molti mesi, lasciando il profilo in gestione alla sua manager.

Ora, la cantante di Lose You To Love Me ha finalmente, e per la prima volta, raccontato il momento in cui ha scelto di abbandonare i social.

Ecco perché Selena Gomez ha deciso di cancellare Instagram

In un'intervista con WWD, Selena Gomez ha parlato di quando ha preso la decisione di distanziarsi da Instagram.

Tutto è iniziato circa tre anni fa, quando la cantate ha messo in discussione il bisogno costante di essere on in ogni momento, così come l'afflusso di informazioni e l'attenzione telescopica, e spesso negativa, sulla sua vita privata.

«Ad essere onesti, all'inizio pensavo solo, 'Ci sono troppo informazioni su di me'. C'era buona parte della mia vita personale diffusa ovunque, e tutto mi sembrava incontrollabile».

«Mi sentivo come se i miei pensieri e tutto ciò che stavo facendo ruotassero attorno a un milione di diverse altre persone nel mondo che dicevano cose buone e cose cattive sul mio conto», ha spiegato Selena Gomez.

«E ho pensato: 'Non ci guadagno niente. Niente di tutto ciò mi soddisfa veramente'. Così, in uno scatto di rabbia e frustrazione, mi sono cancellata dai social».

Selena Gomez ha poi continuato spiegando che inizialmente voleva eliminare completamente il suo profilo Instagram, ma il suo team l'ha convinta a non farlo e, per fortuna, la cosa sembra aver funzionato alla grande.

«Sono felice di non averlo fatto, perché è un modo meraviglioso per rimanere in contatto con gli altri. E ora quando apro il mio profilo Instagram mi rende felice sapere che online sono completamente onesta e fedele alla persona che sono nella realtà».

Concludendo l'intervista, Selena Gomez ha ammesso che una vita libera dai social media non è stata altro che benefica per lei.

«Distanziarmi dai social è stata una parte enorme e significativa del mio percorso verso una buona salute mentale per diventare la persona che sono ora».

«Sono completamente all'oscuro di quello che sta succedendo nella cultura pop, e la cosa mi rende davvero felice. Forse questo non vale per tutti, ma per me, distanziarmi dai social, mi ha davvero salvato la vita».

