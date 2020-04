Selena Gomez racconta di essersi sentita quasi costretta a parlare della sua vita privata e dei suoi problemi per via di quello che i fan dicevano su di lei

Selena Gomez recentemente si è aperta al pubblico come non mai, raccontando tutto su di lei: dalle sfide riguardo la sua salute mentale alle difficoltà che ha affrontato nella sua vita amorosa.

Ma è stato durante una nuova intervista con Interview che Selena Gomez ha spiegato il vero motivo per cui ha raccontato tutte quelle cose su se stessa.

Selena ha infatti raccontato che si è sentita quasi costretta a parlare della sua vita privata perché voleva avere il controllo di quello che i fan dicevano su di lei, mettendo così fuorigioco i leoni da tastiera che volevano raccontare la sua vita al posto suo.

Durante l'intervista la star ha spiegato perché ha deciso di non nascondere più nessun lato della sua vita privata, affermando:

«La mia intenzione non è mai stata quella di diventare l'argomento principale dei tabloid, ma quello che la gente diceva su di me stava andando fuori controllo».

«Un giorno ero tipo, 'Aspetta un attimo, niente di tutto questo è vero' - ha detto la 27enne, prendendo di mira i giornali e il mondo social - Il modo in cui i media a volte hanno cercato di spiegare la mia vita mi ha fatto stare davvero male, quando in realtà so che non c'è niente di sbagliato nel fatto che avevo bisogno di staccare la spina per un po' o del fatto che mi sono innamorata».

E ancora:

«Ho dovuto iniziare ad aprirmi perché le persone mi stavano portando via la mia stessa storia, dalla mia stessa vita, e la cosa mi stava uccidendo».