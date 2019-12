Liam Hemsworth sembra aver dimenticato Miley Cyrus grazie a un nuovo amore. Ecco tutto quello da sapere su Gabriella Brooks

Pochi mesi dopo la separazione con Miley Cyrus (avvenuta a neanche un anno dalle nozze), Liam Hemsworth sembra aver trovato di nuovo l'amore.

Secondo gli ultimi rumors, l'attore starebbe infatti frequentando la modella Gabriella Brooks. A conferma il fatto che sembrerebbe Liam abbia presentato la ragazza si ai suoi genitori, Craig e Leonie, a Byron Bay lo scorso venerdì.

Ecco cosa sapere sulla nuova fiamma di Liam Hemsworth, Gabriella Brooks.

(Continua sotto la foto)

1. È una modella australiana

Secondo il Daily Mail, Gabriella Brooks è una modella di 21 anni proveniente dalle spiagge settentrionali di Sydney.

Stando a quello che si legge sul suo account Instagram, Gabriella è rappresentata da ben tre agenzie per modelle: Priscilla Models Management, Storm Models e Next Management.

In passato, ha partecipato in campagne per marchi tra cui Topshop e Calvin Klein.

2. Ama gli animali

Guardando il suo profilo sui social media si capisce subito che Gabriella è un'amante degli animali e della natura. Pubblica regolarmente foto di animali, di paesaggi e delle sue avventure.

Stando a quello che si può vedere su Ig, sembra anche abbia un cane.

3. È laureata in storia antica

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, Gabriella Brooks ha studiato all'università.

Si dice infatti che sia laureata in Storia Antica e Archeologia presso la Sydney University.

4. È appena uscita da una storia seria

Sempre secondo il Daily Mail, Gabriella sarebbe recentemente uscita da una relazione seria con Matty Healy, 30, durata quattro anni.

Secondo quanto riferito, la coppia si è lasciata quest'estate, e l'ultima foto che Gabriella ha pubblicato con l'ex risale ad Aprile.

Secondo The Sun, la rottura della coppia è arrivata perché «Lui non pensa ad altro che alle feste e a divertirsi, ma Gabby è stufa. Non vuole questo dalla sua vita».

5. La sua storia con Liam

Al momento non è chiaro come i due si conoscano e come stiano andando le cose tra di loro.

I rumors sulla coppia hanno iniziato a circolare già qualche settimana fa, per aumentare sempre più quando foto della coppia con i genitori dell'attore hanno iniziato a circolare sul web.

Stando ai tabloid internazionali, non è chiaro se l’attore e la modella siano, per il momento, solo amici o se abbiano una relazione. Quello che è certo però è che Liam vuole andarci piano e non buttarsi a capofitto in una nuova relazione.