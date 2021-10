Secondo i rumors, Selena Gomez e Chris Evans escono insieme. Il popolo della rete riempie Twitter con indizi e prove: è vero o si tratta di fan fiction?

Il mondo di Twitter è letteralmente impazzito quando sono iniziati a diffondersi dei rumors su una possibile nuova coppia di Hollywood: Selena Gomez e Chris Evans.

I fan infatti, dopo aver analizzato alcuni indizi lasciati sui social media delle due star, sono convinti che Selena e Chris si stiano frequentando.

La ship tra la cantante di It Ain't Me, 29 anni, e Captain America, 40 anni, ha molti sostenitori che acclamano la loro presunta relazione dicendo che insieme, Selena Gomez e Chris Evans sarebbero una «coppia di potere».

Ma i due stanno davvero insieme?

Ecco come sono nati i rumors sulla loro storia d'amore.

Selena Gomez e Chris Evans stanno davvero insieme?

I due hanno iniziato a fare tendenza su Twitter dopo che i fan avevano raccolto le prove che potrebbe esserci qualcosa di tenero tra loro.

Tutto è cominciato quando Chris ha iniziato a seguire Selena su Instagram, nonostante lui segua meno di 200 persone sulla piattaforma di social media.

Questo ha fatto andare i fan in brodo di giuggiole tutti i fan, scatenando gossip e rumors di ogni tipo; soprattutto dal momento che Chris Evans è noto per utilizzare effettivamente i social media per interagire con le sue potenziali fiamme.

Inoltre, Selena Gomez e Chris Evans sono stati visti in uscire in compagnia diverse volte a Los Angeles; all'inizio di questo mese sono stati paparazzati mentre lasciavano uno studio, e poi diversi giorni dopo, sono stati visti uscire insieme dallo stesso ristorante.

Come se non bastasse, oltre a tutto questo, alcuni fan hanno ritrovato un'intervista del 2015 di Selena su Watch What Happens Live, durante la quale ha ammesso di essere molto interessata all'attore della Marvel.

«Ho una cotta per Chris Evans - aveva detto la cantante - Non è carino? Io lo trovo fantastico!».

Va però specificato che non c'è mai stata alcuna conferma ufficiale che stia succedendo qualcosa tra questi due; quindi potrebbe essere tutta una questione di fan fiction.

È possibile infatti che Selena Gomez e Chris Evans siano amici, o che stiano lavorando insieme a un progetto; anche se in tal caso non è stato ancora annunciato.

Ad ogni modo, il mondo di Twitter è completamente impazzito, il che è comprensibile.

Non ci resta però che aspettare e scoprire se Selena e Chris sono davvero la nuova coppia di Hollywood.