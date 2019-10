Selena Gomez ha pubblicato una canzone in cui parla di Justin Bieber e la moglie di lui, Hailey, risponde con un messaggio indiretto ma chiarissimo

Selena Gomez ieri sera ha pubblicato una nuova canzone, con tanto di video, su Youtube.

Si chiama Lose You to Love Me e i fan hanno immediatamente pensato che fosse dedicata a Justin Bieber, ex storico di Selena che rientra sempre in qualche modo nei testi delle sue canzoni.

**Tutto (ma proprio tutto) quello che c'è da sapere su Selena Gomez**

(Continua sotto il video)

E le parole non fanno altro che confermare.

A un certo punto infatti, Selena canta «In two months you replaced us» («In due mesi ci hai rimpiazzato»), facendo chiaro riferimento al fatto che Bieber e Hailey hanno iniziato a uscire subito dopo la rottura di lui con Selena Gomez.

Ovviamente, i Jelena (aka i fan del vecchio duo Justin e Selena) attendevano una risposta da Hailey, ora moglie del cantante, che in effetti non si è fatta attendere.

**Hailey Biber racconta il vero segreto del suo matrimonio felice con Justin Bieber**

Non molto tempo dopo che la canzone di Selena Gomez è stata pubblicata, infatti, la signora Bieber ha condiviso su Instagram una schermata della canzone che stava ascoltando.



Qual era? I Kill You di Summer Walker feat. Jhené Aiko.

Fermi tutti: Hailey Baldwin non ha istinti omicidi, ma è abbastanza chiaro che la canzone sia servita per inviare un messaggio.

Il testo del pezzo vi convincerà quando canta:

«Prova a metterti in mezzo tra di noi e non finirà bene. Lui è solo mio»

**4 cose da sapere sul secondo matrimonio di Haliey e Justin Bieber**