Hailey Baldwin e Justin Bieber sono sposati da un anno e stanno per celebrare un secondo matrimonio: ecco il loro segreto per un matrimonio felice

La relazione di Justin Bieber e Hailey Baldwin è più forte che mai, tanto che la coppia si prepara a sposarsi per la seconda volta.

Dopo aver segretamente detto sì in un tribunale di New York City lo scorso settembre, la coppia si sta preparando per una seconda cerimonia, questa volta religiosa.

In una recente intervista per il numero di ottobre di Vogue Australia, Hailey Bieber si apre come non ha mai fatto e racconta di come ha vissuto e affrontato le critiche sul suo matrimonio con Justin Bieber e tutti i commenti negativi che l'hanno presa di mira sui social media.

Ecco cos'ha detto la modella.

Alla domanda se trovasse ancora il matrimonio difficile, Hailey Baldwin ha detto a Vogue Australia che è fermamente convinta che tutte le buone relazioni richiedano uno sforzo.

«L'ho detto quando ci siamo sposati per la prima volta - ha spiegato facendo riferimento alle dichiarazioni successive al matrimonio dello scorso settembre - e ovviamente ci credo ancora».

«Non avevo mai vissuto con qualcuno prima.

Non ho mai dovuto convivere con qualcuno in questo modo in tutta la mia vita.

Quindi all'inizio dovevo imparare a condividere il mio spazio con qualcuno - ha detto, aggiungendo che - il processo è stato reso più difficile dal fatto che un miliardo di persone avevano un milione di opinioni, e solitamente i commenti non erano positivi».

Ultimamente però, le cose vanno decisamente meglio: «Abbiamo trovato un ritmo».

«Ci divertiamo di più insieme, il che è ciò che dovrebbe accadere quando passi del tempo con qualcuno che ami» - ha concluso Hailey, aggiungendo che la lezione numero uno che ha imparato nel corso dell'ultimo anno è il valore del compromesso.

«Se non vuoi scendere a compromessi non puoi avere una relazione».