Dopo due relazioni lunghe finite male, Selena Gomez ha paura di non trovare più l'amore e restare single. Ma ha un trucco per restare fiduciosa

Si sa che spesso i testi delle canzoni hanno molti riferimenti personali alla vita dei loro cantanti, ed è lo stesso anche per Selena Gomez.

La pop star di 27 anni si è aperta in un nuovo video esplicativo per Genius sul messaggio che sta dietro la sua canzone Rare, che fa parte del suo nuovo album con lo stesso nome.

Selena Gomez ha spiegato che la canzone riguarda la comprensione di se stessi e del proprio valore in una relazione in cui l'altra persona potrebbe non fare lo stesso.

La cantante, che è attualmente single dopo due relazioni lunghe (con i musicisti Justin Bieber e The Weeknd), ha ammesso che a volte pensa al suo futuro e ha paura dell'idea di rimanere single per sempre.

Mentre spiegava e rifletteva sul significato della sua canzone, Selena Gomez ha spiegato che spesso si sente come se rimarrà sola per sempre.

Tuttavia ha anche detto che riesce a tornare subito più positiva dicendo a se stessa che c'è sicuramente qualcuno là fuori per lei e per tutti noi.

«Alcuni giorni - ha detto Selena - quando mi sveglio e sono di cattivo umore, mi ritrovo a pensare che sarò sola per sempre. Ma mi basta solo qualche minuto per cambiare idea, mi dico: "So che c'è qualcuno per tutti"».

In una vecchia intervista la cantante aveva detto di non essere pronta a rinunciare all'amore:

«Non voglio mai perdere la speranza nell'amore, voglio immaginare sempre che ci sia per tutti. Non voglio essere stanco o amareggiato da nulla.

So che l'amore esiste, e sono felice di aspettarlo per tutto il tempo necessario», ha dichiarato Selena, prima di autoproclamarsi una «romantica senza speranza».