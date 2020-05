Ryan Gosling e Eva Mendes stanno sfruttando la quarantena per passare più tempo da soli e con le figlie: «Ryan e Eva sono una squadra fantastica»

Ryan Gosling e Eva Mendes stanno passando la quarantena insieme nella loro casa di Los Angeles con le due loro figlie.

E anche se questo periodo è stata una sfida per molte coppie, sembra che la convivenza forzata 24x7 non abbia fatto altro che rafforzare l'amore tra i due attori.

La coppia ha infatti sfruttato questo momento di lockdown per passare un po' di tempo di qualità in famiglia e divertirsi con le due figlie.

Un insider ha condiviso con HollywoodLife che Ryan e Eva sono «una squadra fantastica» quando si tratta di giocare con le bambine - Esmerelda, 5 e Amada, 4 - e che in questi giorni insieme si stanno innamorando ancora di più.

«Ryan ed Eva sono in isolamento a casa con i loro figli proprio come tutti gli altri - ha detto l'insider - Non hanno con loro tate o babysitter quindi stanno attraversando le stesse preoccupazioni e gli stessi problemi di tutti gli altri genitori. A volte può essere stressante, ma insieme sono una grande squadra».

E apparentemente Ryan Gosling ha fatto tutto il possibile per rendere felici sua moglie e le sue figlie in questo momento difficile.

L'insider ha infatti sottolineato che l'attore non è il tipo di papà che si nasconde nel suo ufficio:

«Che si tratti di preparare la cena, giocare con le bambine, o accompagnarle a letto fa qualunque cosa sia necessaria. Tra lui e Eva c'è una partnership molto equa».

La fonte ha infine concluso dicendo che questa pandemia «sta rendendo il loro legame molto più forte», perché la stanno attraversando insieme e sono davvero lì l'uno per l'altro in ogni senso della parola.