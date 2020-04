Capire come lasciare una persona senza farle (e farvi) troppo male è un segno di rispetto verso la relazione che avete vissuto. Ecco come fare

La vostra relazione è finita, ne avete avuto conferma in queste settimane di isolamento forzato, e ora vi state chiedendo se ci sia un modo per lasciare una persona senza soffrire (troppo) né loro né voi.

È possibile farlo?

La risposta è che se non ne potete più, e questa quarantena vi ha fatto capire che non siete fatti l’uno per l’altro, dovete farlo. Mettendo in conto che (un po') soffrirete entrambi, ma che lo state facendo per poter essere poi più felici. Tutti e due.

** «Continuiamo a litigare»: ecco come capire se siete in crisi o se è solo colpa della tensione del momento **

Se vivete ogni suo gesto con fastidio e insofferenza, vi sembra di non riuscire più a tollerare neanche il modo in cui cammina o parla, è difficile avere dubbi.

** Dopo la quarantena la vostra relazione cambierà: ecco come l'isolamento modificherà il vostro rapporto di coppia **

Insomma, se dopo la quarantena volete finire questa relazione e tornare a riprendervi spazi, vita sociale e soprattutto la vostra serenità, vi aiutiamo a capire quali sono i passi che dovete fare adesso per lasciare una persona in modo (quasi) indolore. O perlomeno il più indolore possibile per entrambi.

** Perché non trovo l'amore? 10 modi in cui state evitando l'uomo giusto **

Come lasciare una persona senza soffrire (troppo)

(Continua dopo la foto)

Smettetela di accusare voi stessi se volete lasciarlo

Non sentitevi in colpa per quello che sta succedendo.

Anche se il partner è la persona migliore del mondo questo non significa che sia la persona migliore per voi.

I giorni in quarantena vi stanno aprendo gli occhi e state prendendo consapevolezza di qualcosa che era già nell’aria da tempo, adesso si è solo concretizzata.

Non rimanete in una situazione che vi rende infelici

Se state pensando che dopo la ripresa dei ritmi quotidiani – forse, magari - il vostro livello di tolleranza verso il partner si modificherà magicamente, avete ragione.

** L'isolamento ci permette di riconoscere le persone che vale la pena avere vicine: ecco come **

Con la ripresa lavorativa e delle attività quotidiane la vostra mente sarà di nuovo iper stimolata e questo vi distrarrà da una relazione d’amore che ormai vi sta stretta.

** Non posso vedere il mio fidanzato: guida di sopravvivenza per chi fa la quarantena divisi **

** Non ho voglia di fare niente: ecco perché la quarantena toglie la voglia di fare **

Ma siete sicuri di voler rimanere nella coppia a queste condizioni?

Non rimandate per l’ennesima volta quello che dovete fare da molto tempo, vi meritate entrambi di essere felici per davvero.

Siete in due a vivere nell’infelicità

Se non siete felici, si vede e si sente.

Non pensate che il partner non se ne sia accorto o che viva la relazione con serenità (al contrario vostro).

** 4 trucchi psicologici per sopravvivere alla quarantena (senza impazzire) **

I sentimenti di fastidio, delusione, colpa o disagio sono ospiti ingombranti che si percepiscono più che mai.

** Quarantena in coppia: 4 consigli per uscire di casa con una relazione più forte di prima **

Se pensate che per lui sia tutto normale e che non si sia accorto di niente probabilmente sta solo prendendo tempo o è arrivato a negare la realtà per evitare di affrontarla.

Per averne la dimostrazione dovete fare un passo in più, dovete parlare di quello che sta succedendo.

Ditevi tutto, adesso

Parlare di come vi sentite non significa fare le valige e andare via, anche perché – viste le restrizioni - non è il momento di farlo.

Dirvi quello che state vivendo però potrà aprire la strada a un confronto costruttivo che vi aiuterà a separarvi (in modo indolore) quando sarà possibile prendere strade diverse.

Per vivere al meglio una separazione domani, dovete agire oggi.