L'attrice ha già scelto data, location e l'abito da sposa dei suoi sogni. Ecco tutto quello che sappiamo sul matrimonio di Jennifer Lawrence con Cooke Maroney

Jennifer Lawrence ha finalmente pubblicato alcuni dettagli riguardanti il suo imminente matrimonio con il fidanzato Cooke Maroney.

La coppia è sempre stata molto privata, ma ultimamente l'attrice ha deciso di accontentare i fan, e dare loro piccoli dettagli riguardanti la sua vita amorosa.

Dopo aver definito Cooke Maroney «la persona migliore che abbia mai incontrato in tutta la mia vita» in un'intervista di qualche giorno fa, l'attrice ha ora iniziato raccontare anche i dettagli dell'imminenete matrimonio.

**Jennifer Lawrence parla del fidanzato Cooke Maroney**

(Continua sotto la foto)

Ecco cos'ha raccontanto l'attrice

Jennifer Lawrence sta già pianificando il giorno speciale, il giorno del matrimonio, e ha raccontanto qualche dettaglio durante il podcast, Naked with Catt Sadler ieri sera.

Era la prima volta che Lawrence si apriva sui dettagli del suo matrimonio con Maroney, ma dalla voce si capiva che non avrebbe potuto essere più entusiasta di così.

La Lawrence ha ammesso che prima di incontrarlo non aveva neanche la lontana idea di sposarsi, poi ha conosciuto lui.

"Volevamo sposarci a vicenda, volevamo impegnarci pienamente insieme. E lui è anche il mio migliore amico, e quindi voglio tenermelo stretto e legarlo a me legalmente per sempre, così non potrà scappare", ha rivelato l'attrice ridendo.

Per quanto riguarda i dettagli del matrimonio, Jennifer Lawrence ha dato ai fan alcune informazioni ma senza entrare troppo nel dettaglio.

Ha raccontanto di aver scelto un luogo e ha trovato l'abito da sposa perfetto che desiderava da sempre.

Ha però deciso di non rivelare la data e l'esatta location per avere quanta più possibile privacy.

Jennifer ha tutte le intenzioni di prendere legalmente il cognome del futuro marito; tuttavia ha confermato che, come con molte altre attrici, manterrà il suo cognome da ragazza per scopi professionali.