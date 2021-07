Da Serena e Dan di Gossip Girl a Bella e Edward di Twilight, ecco le coppie delle serie tv che stavano insieme anche nella vita vera durante le riprese

Alzi la mano chi almeno una volta non ha pensato che alcune coppie delle serie tv fossero troppo affiatate per essere solo finzione.

Bene. Probabilmente avevate ragione.

Più spesso di quanto si sappia infatti le coppie delle serie tv e dei film si trasformano in coppie anche nella vita vera durante le riprese.

A volte le relazioni sopravvivono alla fine della serie, più spesso durano meno delle stagioni totali. Ma quello che conta è che la chimica tra i due attori diventa tangibile ben oltre lo schermo.

Ecco quali sono le coppie delle serie tv e dei film che sono state coppie anche fuori dal set.

10 coppie delle serie tv e dei film che erano coppie anche nella vita

Rachel Bilson e Adam Brody (The O.C.)

La parte migliore del teen-drama The O.C. erano le relazioni complicate tra i protagonisti che ci hanno fatto sognare.

E la nostra preferita era ovviamente quella tra Summer e Seth, che ha messo in scena il classico scenario popolare-ragazza-innamorata-di-un-nerd. E la trama ha funzionato perché la relazione tra Rachel Bilson e Adam Brody è arrivata anche nella vita reale.

I due sono stati insieme per tre anni prima di lasciarsi nel 2006. A oggi sono ancora buoni amici.

Blake Lively e Penn Badgley (Gossip Girl)

In Gossip Girl, il Ragazzo Solitario e S erano amanti fin dall'inizio, anche se la loro relazione nella serie ha attraversato non poche difficoltà. Ma ciò non ha impedito a Dan e Serena di frequentarsi, e non ha impedito ai due attori, Blake Lively e Penn Badgley, di uscire dai loro personaggi e frequentarsi anche nella vita reale.

Nel finale della serie i loro personaggi si sono sposati, mentre Blake e Penn si sono lasciati nel 2010 dopo 3 anni di relazione.

Alexis Bledel e Milo Ventimiglia (Una mamma per amica)

Alexis Bledel è piuttosto recidiva quando si tratta di uscire con le co-star, ma come possiamo biasimarla? Ci vorrebbe molta forza di volontà per ignorare il fascino di Milo Ventimiglia - anche Rory Gilmore non ha avuto alcuna possibilità.

Che voi foste fan di Logan, Dean o Jess è irrilevante perché sappiamo tutti per chi tifava Bledel in quel momento.

I due si sono messi insieme nel 2002, e hanno avuto una relazione per quattro anni.

Cole Sprouse e Lili Reinhart (Riverdale)

Cole e Lili si sono incontrati sul set di Riverdale e la vita reale ha presto imitato quella artistica quando gli attori, che interpretano gli amanti Betty e Jughead, hanno iniziato a frequentarsi fuori dal set.

La relazione on-off tra Lili Reinhart e Cole Sprouse è costantemente motivo di gossip. Ad oggi sembrerebbe che i due attori si siano lasciati, ma i loro personaggi di Riverdale condividono ancora alcune scene piccanti, quindi non c'è da meravigliarsi se girerà voce di un ritorno di fiamma.

Kristen Stewart e Robert Pattinson (Twiglight)

Mentre interpretavano Bella Swan ed Edward Cullen nell'adattamento cinematografico della saga di Twilight, Kristen Stewart e Robert Pattison hanno continuato la loro relazione anche fuori dallo schermo.

Iniziata nel 2009, la loro relazione si è interrotta bruscamente tre anni dopo, quando Kristen ha ammesso di aver tradito Robert con il regista di Biancaneve e il cacciatore, Rupert Sanders.

Vanessa Hudgens e Zac Efron (High School Musical)

Chi mai potrebbe dimenticare che le star di High School Musical, Vanessa Hudgens e Zac Efron, si sono frequentate per tutta la durata dei film?

Vanessa e Zac hanno avuto una chimica istantanea quando si sono incontrati sul set nel 2005, e la loro relazione è iniziata fin da subito. I due si sono poi lasciati 5 anni dopo, nel 2010.

Nina Dobrev e Ian Somerhalder (The Vampire Diaries)

I fan di The Vampire Diaries si sono innamorati del ritratto di Ian come il cattivo ragazzo-vampiro Damon, e chiaramente, Nina si è sentita allo stesso modo.

I due attori si sono incontrati sul set nel 2009 e hanno confermato la loro relazione nel settembre 2011. Si sono però lasciati nel maggio 2012. In un crudele scherzo del destino, i loro personaggi hanno continuato a struggersi l'uno per l'altro nello show per altri due anni.

Rachel McAdams e Ryan Gosling (Le pagine della nostra vita)

È stato più volte raccontato che Rachel McAdams e Ryan Gosling non andavano d'accordo sul set di Le pagine della nostra vita, del 2003. Ma si sa, la passione colpisce quando meno ce lo si aspetta.

Rachel e Ryan erano la coppia più romantica sullo schermo di tutti i tempi; e mentre interpretavano gli amanti sullo schermo Allie e Noah, è nata la loro relazione nella vita reale.

Il mondo era estremamente interessato alla loro storia d'amore, il che potrebbe essere una delle ragioni per cui è finita nel 2007. Anche se i due attori hanno continuato a frequentarsi in modo non ufficiale fino al 2009.

Angelina Jolie e Brad Pitt (Mr. e Mrs. Smith)

In un elenco di star che hanno frequentato le loro co-star, non potevamo non inserire anche la celebre coppia Jolie-Pitt.

I due si sono conosciuti sul set di Mr. and Mrs. Smith mentre Brad era ancora sposato con Jennifer Aniston, ma ciò non ha impedito il legame che sentiva con la sua futura (ex) moglie.

I Brangelina sono così diventati la relazione di Hollywood più chiacchierata. Quasi 10 anni dopo essere usciti in pubblico come coppia, si sono sposati in Francia. Hanno però chiesto il divorzio due anni dopo, nel 2016, e ancora oggi sono nel pieno delle battaglie legali per la custodia dei loro sei figli.

Jessica Szohr e Ed Westwick (Gossip Girl)

Gossip Girl ha lanciato svariate storie d'amore iconiche sullo schermo; e anche fuori dallo schermo. Oltre a Blake Lively e Penn Badgley, anche gli attori che hanno interpretato Vanessa e Chuck Bass - Jessica Szohr e Ed Westwick - si sono frequentati fuori dalla set.

I due hanno iniziato a uscire insieme nel 2009, e lo hanno fatto per circa tre stagioni della serie.

La fine tumultuosa della loro relazione era su tutte le prime pagine dei giornali perché Jessica Szohr era stata vista con il socialite Marco Minuto. Ed Westwick era così affranto che avrebbe voluto che Jessica venisse cacciata da Gossip Girl.

