Alexis Bledel oggi è una donna sposata con un figlio: estremamente attenta alla privacy, ecco chi è diventata e cos'ha in comune con la vecchia Rory Gilmore

Alexis Bledel, timida e dolce Rory Gilmore nella serie tv Una mamma per amica, è cresciuta, si è sposata e… sorpresa! Nell'autunno del 2015 ha avuto, in gran segreto, un bambino - un bel maschietto - con il marito Vincent Kartheiser.

Tutto in sordina, almeno finché Scott Patterson, aka Luke in Gilmore Gilrs, non si è fatto accidentalmente sfuggire alla stampa la lieta novella.

E proprio il riserbo sulla vita privata della bella attrice colpisce di più: Alexis Bledel non usa i social – non ha un profilo Instagram ufficiale -, ha nascosto a lungo alcuni dei suoi amori e i flirt (quasi tutti sbocciati sul set), si è sposata nella più totale riservatezza e non ha rivelato la sua gravidanza.

Ma noi abbiamo scoperto di più sull'attrice di The Handmaid's Tale.

Dagli esordi come modella, alle somiglianze e differenze con il personaggio che l'ha resa celebre (e fatta amare), ecco tutto sulla bella texana dagli occhi blu e lo sguardo fresco e sbarazzino.

La carta di identità di Alexis Bledel

Nasce in Texas, a Houston, il 16 settembre 1981

Segno zodiacale Vergine

Altezza 1.70 m

La famiglia

Il padre, Martin Bledel, argentino di nascita, è di origini danesi e americane; Nanette, la madre, è statunitense, ma ha vissuto a lungo in Messico. Alexis ha un fratello, Eric David, più giovane di lei.

In casa, da bambina e negli anni dell’adolescenza, è cresciuta parlando lo spagnolo, che considera la sua lingua madre.

A scuola come seconda lingua ha imparato l'inglese.

Gli anni della scuola, adolescenza e il debutto come Rory

Frequenta il Page Parkes Center for Modeling and Acting e per un anno la Tisch School of the Arts della New York University.

All'età di 8 anni, spinta dai genitori, inizia a recitare in teatro. Alexis è molto timida e i genitori pensano che la recitazione possa aiutarla a diventare più sicura di sé.

La recitazione le piace, ma è in un centro commerciale che fu scoperta da un talent scout e subito ingaggiata come modella (per il del brand Onyx).

Inizia la sua carriera come modella quando ancora frequenta la St. Agnes Academy a Huston.

Viaggia e sfila in vari paesi del mondo tra cui Tokyo, Milano, New York e Los Angeles.

Prima di vestire i panni di Rory nella serie della Warner Bros Una mamma per amica, Alexis non aveva mai recitato seriamente. Girò solo uno spot sociale televisivo contro l'alcolismo e nel 1998 una piccola parte nel film Rushmore, di Wes Anderson, ma senza che il suo nome apparisse nei titoli di coda.

Dagli amori (sul set e nella vita) al matrimonio (con un collega)

Sul set di Gilmore Girls come nella vita privata Alexis Bledel, aka Rory Gilmore, ha fatto coppia fissa dal 2002 al 2006 con Milo Ventimiglia (aka Jess)

Meno noto il flirt avuto con Jared Padalecki, aka Dean, il primo fidanzato di Rory.

Sembra che Alexis sia uscita anche con un giovane attore newyorkese di nome Chris Heiusler, apparso solo per un piccolo ruolo nella serie.

Sempre sul set nel 2011 Alexis conosce Vincent Kartheiser, il suo attuale marito: i due si sono innamorati mentre interpretavano una coppia di amanti nella serie tv Mad Men. Sempre che siano riusciti a mantenere la relazione segreta per un anno. Il loro matrimonio, privato e intimo, è stato celebrato nel giugno 2014 a Ojai, in California.

Nell'ottobre 2015 la coppia ha avuto il primo figlio maschio. Molto gelosa della sua privacy, Alexis ha mantenuto segreta l'intera gravidanza.

… perlomeno finché, accidentalmente il collega Scott Patterson (aka Luke in Gilmore Girls) non ha rivelato la notizia alla stampa: «Lei è una neo mamma orgogliosa, una donna realizzata, sposata e felice. Ci confrontiamo spesso perché mio figlio Nick, nato nel luglio 2014, è circa un anno e mezzo più grande di suo figlio. Le sto mostrando le sue foto e i suoi video per farle capire cosa deve aspettarsi», ha dichiarato Patterson.

Per il suo piccolo, Alexis ha dichiarato di non essere più disposta ad allontanarsi da casa se non per ruoli o lavori davvero importanti. Alla luce di questa dichiarazione, Alexis ha accettato di recitare nella serie distopica The Handmaid's Tale.

La carriera di Alexis Bledel

Nel 2005 interpreta il ruolo di Lena Kaligaris nel film 4 amiche e un paio di jeans

Nello stesso anno, recita nel film Sin City il ruolo di una prostituta, dichiarando che: «Becky è una vera e propria professionista. Ha con sé una pistola ed è una ragazza tosta con tutti».

Nel 2009 recita in Laureata… e adesso? e nel 2012 partecipa alla serie televisiva Mad Men.

Sfuma per lei il ruolo di protagonista femminile del film Cinquanta sfumature di grigio, per cui era stata data tra le favorite da tutti i bookmakers nel 2013 (ruolo andato poi a Dakota Johnson).

Nel 2016 torna a interpretare il ruolo di Rory nella serie Una mamma per amica – Di nuovo insieme.

Curiosità

Alexis Bledel odia il caffè. Sebbene il suo alter ego Rory ne sia schiava. Visto che lei non lo può sopportare, durante le riprese della serie TV si faceva riempire le tazze di coca cola.

Ha molti interessi, oltre la recitazione e la famiglia. Nel tempo libero l’attrice si dedica alla fotografia, alla lettura, alle passeggiate e adora guardare film.

Nel 2012 ha supportato la campagna per la ri-elezioni di Barack Obama alla presidenza degli Stati Uniti.

Premi e riconoscimenti

Nel 2002 si aggiudica il Family Television Awards come Miglior attrice per Una mamma per amica e nello stesso anno è stata inserita nella classifica delle “25 Hottest Stars Under 25” stilata da Teen People Magazine.

Nel 2017 il Premio Emmy come Miglior attrice guest star in una serie drammatica per The Handmaid's Tale.

Beauty look

