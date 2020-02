Mamma di tre figlie e attrice, Blake Lively fa di tutto per la privacy della sua famiglia e racconta di aver cambiato l'ordine delle sue priorità

Sulla carta, Blake Lively, sembra avere tutto: un marito fantastico, tre belle figlie e una carriera a Hollywood.

Ma lei stessa ha detto che non è affatto facile conciliare famiglia e carriera.

L'attrice, ex Serena di Gossip Girl, durante la sfilata di Michael Kors alla settimana della moda di New York, ha parlato con E! News della sua vita personale, di quanto adora essere mamma, e delle sue priorità, quando carriera e famiglia non riescono a coesistere.

Ecco tutto quello che ha raccontato Blake Lively.

La priorità di Blake Lively sono le sue tre figlie

A quanto pare, tutto è messo in secondo piano per Blake Lively, perché al primo posto ci sono sempre le sue tre figlie.

L'attrice ha detto infatti che non lascia mai la sua famiglia per lavorare, a meno che il ruolo che le è stato proposto non ne valga davvero, davvero, davvero la pena.

«Un ruolo mi deve piacere davvero, davvero, davvero tanto per farmi dire di sì, perché al momento sono sinceramente ossessionata dalle mie figlie - ha detto Blake Lively, riferendosi al suo processo di scelta dei progetti cinematografici - Quindi se deve portarmi via da loro allora deve valerne davvero la pena».

Blake Lively e Ryan Reynolds, sposati dal 2012, sono genitori di James, 5 anni e Inez, 3 e di recente hanno dato il benvenuto anche alla terza figlia, della quale però ancora non si sa il nome.

La coppia ha sempre preferito tenere le figlie lontane dai social media e dai paparazzi: vogliono crescerle nel modo più normale possibile.

In un'intervista nel 2016, Blake Lively aveva detto di sentirsi estremamente protettiva nei confronti della sua famiglia:

«Preferirei non dovermi preoccupare per la loro privacy, ma sapevamo a cosa andavamo incontro. E, anche se è difficile, facciamo tutto per la nostra famiglia».