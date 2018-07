Da altezza, peso e misure, a film e carriera, ecco 10 curiosità e le chicche più succulente della vita (privata e pibblica) di Blake Lively

Blake Lively è una mosca bianca sul red carpet: bella, intelligente, brava, moglie perfetta, madre amorevole, attrice eccezionale, cuoca provetta. Ma soprattutto amata da tutti, donne comprese.

6 motivi per cui (anche) le donne amano Blake Lively

Proprio questa peculiarità la rende una specie così rara a Hollywood, dato che le dive belle e sexy amate pure dal pubblico femminile sono una specie in via d’estinzione - soprattutto perché sul suo profilo Instagram dimostra di essere anche super simpatica e con un matrimonio perfetto con un uomo, Ryan Reynolds, decisamente invidiabile.

Ecco 10 curiosità che probabilmente non conoscete su Blake Lively, che a sorpresa ve la potrebbero far piacere ancora di più.



1. Blake Lively non è il suo vero nome

Blake Lively è uno pseudonimo.

O, meglio: Lively è uno pseudocognome.

Il nome vero dell’attrice è infatti Blake Ellender Brown.

Come si chiamano davvero le star di Hollywood

Blake Lively con i genitori. Photo credits: Getty Images

2. Nella sua famiglia sono tutti attori

L’intera famiglia di Blake è composta da attori.

La madre è una docente di recitazione, suo padre è un attore così come lo sono i fratelli Lori, Robyn, Jason ed Eric.

La professione si tramanda da generazioni, neanche fosse una famiglia di notai o farmacisti insomma!

Photo credits: Getty Images

3. Ha delle misure da modella

Il suo numero di scarpe è un 40, alla faccia del piedino da geisha!

La dimensione è però più che giustificata dall’altezza: Blake Lively è alta 1.78 m per 59 chili.

Photo credits: Getty Images

4. Colleziona Louboutin

Blake Lively possiede la bellezza di 300 scarpe di Christian Louboutin, confermandosi la più grande collezionista di scarpe dalla suola rossa.

Ha acquistato addirittura quaranta paia di Louboutin in una volta sola a una vendita promozionale di New York, confessando però che non sono tutte per lei ma anche per le sorelle e le amiche.

A febbraio del 2011 lo stilista di calzature Christian Louboutin le ha dedicato un paio di scarpe dal nome “The Blake”.

5. Ha iniziato la carriera come fatina dei dentini

Il primissimo ruolo attoriale di Blake Lively è stato quello di Trixie, la fatina dei dentini nel musical Sandman (1998) diretto dal padre Ernie Lively.

6. Non ha mai studiato recitazione

Blake Lively è una delle poche dell’Olimpo Hollywoodiano a non aver mai studiato recitazione.

Tuttavia entrambi i suoi genitori insegnavano recitazione e lei li seguiva durante le lezioni, quindi è come se avesse calcato da sempre il palco e il set.

Photo credits: YouTube

7. È un'ottima cuoca

Pare che i suoi amori hollywoodiani, Leonardo DiCaprio e Ryan Reynolds (quest’ultimo suo marito), siano stati ammaliati non tanto dalla bellezza di Blake quanto dalle sue doti culinarie davvero incredibili.

Insomma: li ha stregati con pozioni magiche preparate ai fornelli.

La sua vera passione sono i dolci e quando viaggia vuole sempre imparare a cucinare i piatti del posto che visita.

Uno dei suoi sogni nel cassetto è quello di aprire un ristorante.

8. Ha aperto un blog (ma l'ha chiuso poco dopo)

Purtroppo il blog di Blake Lively non ha riscosso il successo sperato, anzi.

Si chiamava Preserve e trattava di moda e di storie di piccoli artigiani americani, tuttavia le critiche e l’insuccesso iniziali hanno spinto la Lively a chiuderlo a pochi mesi dal lancio, con grande rammarico.

Photo credits: Getty Images

9. Riempie gli amici di regali "stupidi"

Blake ha un’ironia micidiale che spesso sfocia in gadget e accessori da regalare agli amici e i colleghi.

Alla fine delle riprese molto intense e impegnative del film Le belve, per esempio, l’attrice ha regalato a tutti i membri del cast una t-shirt con su scritto “Sono sopravvissuto a Oliver Stone”.

10. Ha una mira eccezionale

Per meglio interpretare il suo ruolo ne Le belve, Oliver Stone le ha chiesto di esercitarsi al poligono.

Nonostante l’attrice non avesse esperienza alcuna con le armi da fuoco, i primi tre colpi che ha sparato hanno fatto centro, dimostrando una mira davvero pazzesca.

Attento a non farla arrabbiare, Ryan!