Rachel e Ross, aka Jennifer Aniston e David Schwimmer, avevano "una cotta reciproca" anche fuori dal set di Friends, ma non sono mai stati insieme

Ross e Rachel di Friends sono una delle coppie più iconiche nella storia della TV. Ora abbiamo finalmente scoperto il loro segreto.

**Friends, la reunion è stata registrata! Ecco cosa abbiamo scoperto**

Attenzione, l'articolo contiene spoiler!

È stato rivelato, durante lo speciale di Friends, andato in onda per la prima volta ieri sera in America, che il successo della relazione tira e molla tra Ross e Rachel è dovuto (in parte) alla chimica che c'era anche dietro le quinte tra i due attori, Jennifer Aniston e David Schwimmer.

Esatto, Ross e Rachel avrebbero potuto essere una coppia nella vita reale!

**Chi era Jennifer Aniston prima di diventare Rachel Green (e famosa)**

I due sono apparsi nell'attesissimo episodio della reunion della serie, insieme agli altri quattro membri del cast, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry e Matt LeBlanc.

Durante parte della reunion, il conduttore televisivo James Corden ha chiesto agli attori se tra di loro c'erano mai stati dei sentimenti romantici quando lo spettacolo era in onda negli anni '90.

In risposta, Aniston e Schwimmer si sono guardati immediatamente l'un l'altro e si sono messi a ridere.

I due attori hanno rivelato di aver avuto una cotta durante le riprese della prima stagione della serie, raccontando per la prima volta tutti i dettagli.

Eccoli.

**Come sono e cosa fanno oggi gli attori di Friends: foto a confronto**

(Continua sotto la foto)

Ross e Rachel: ecco tutto quello che c'è stato tra loro (dentro e fuori Friends)

Il cast di Friends al completo si è seduto sull'iconico divano per un'intervista con James Corden durante alcune parti della nuova puntata speciale, e lui li ha bombardati di domande su qualsiasi cosa; dai segreti sul set ai colpi di fulmine dietro le quinte.

L'intero cast ha negato qualsiasi collegamento amoroso tra "friends", ma a quanto pare, qualcosa sarebbe potuto succedere tra Ross e Rachel.

«La prima stagione, ho avuto una grande cotta per Jen» ha ammesso David Schwimmer

«Stavamo entrambi filtrando con l'altro, ma era come se due navi si incontrassero sul passaggio perché a turno uno di noi era sempre in una relazione e non abbiamo mai superato quel confine», ha detto Schwimmer.

Jennifer Aniston dalla sua ha confermato, aggiungendo che i sentimenti dell'attore erano da lei «ricambiati».

Jennifer ha anche raccontato che si addormentavano insieme abbracciati sul divano durante le pause delle prove.

**Jennifer Aniston rivela: «Adoro riguardare gli episodi di Friends»**

Al che, Schwimmer ha chiesto alle co-star dello show: «Come facevate a non sapere che ci piacevamo a vicenda?»; ma tutti quanti hanno ammesso che «sapevano».

Courteney Cox ha infatti descritto i sentimenti reciproci degli attori di Ross e Rachel come «palpabili» e ha anche aggiunto che è stata una buona cosa il fatto che i due non abbian mai avuto una storia d'amore perché, se si fossero lasciati, le loro scene insieme «probabilmente non sarebbero state così belle».

**Friends è una serie razzista? Ross difende lo show dalle critiche**

Jennifer Aniston ha concluso dicendo che lei e David si sono concentrati sul «canalizzare tutta la nostra adorazione e amore reciproco in Ross e Rachel».

Nonostante questo, l'attrice ha ricordato di aver detto al collega: «Sarebbe un vero peccato se la prima volta che io e te ci baciamo fosse sulla televisione nazionale».

E invece, manco a dirlo, il primo bacio tra Ross e Rachel è stato in Central Perk.