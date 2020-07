Avvistati (in webcam): il ragazzo solitario Dan e Nate Archibald sono pronti a raccontarci (davvero) cosa pensano di Gossip Girl

Attenzione fan di Gossip Girl, Dan e Nate sono tornati!

Otto anni dopo l'ultimo episodio, le star dello show Penn Badgley e Chace Crawford si sono riuniti in un'intervista per la serie Actors in Actors di Variety, riflettendo sullo spettacolo che li ha resi famosi, su come sarebbe Gossip Girl oggi e commentando anche il nuovo reboot della serie.

**10 cose che quasi sicuramente non sapete su Gossip Girl**

Entrambi gli attori, ora rispettivamente star di You e The Boys, hanno raccontato qualche aneddoto sugli anni passati a girare il teen-drama:

«Mi sembra un'altra vita - ha detto Penn Badgley - Quando ricordo i momenti in cui abbiamo lavorato all'hotel Palace, mi sembra proprio di essere stato una persona diversa».

«Era un altro mondo, un'altra vita. Ed era una vita folle».

**Cosa fanno e come sono oggi i personaggi di Gossip Girl**

(Continua sotto la foto)

«Oggi Gossip Girl non ha più senso»

Penn Badgley e Chace Crawford hanno un'opinione chiara sul perché la serie tv Gossip Girl abbia riscosso così tanto successo.

«La gente voleva guardare uno spettacolo come Gossip Girl perché lì vedevano le loro aspirazioni. Era come una fuga dalla vita reale. È come se avesse creato una sorta di accordo culturale che spingeva tutti a desiderare e volere eccesso e ricchezza», ha detto Badgley.

L'attore ha continuato dicendo: «Oggi, 13 anni dopo, alla gente non interessa più questo genere di cose. E giustamente, penso».

«Ora sono interessati a decostruire il motivo per cui siamo così affascinati da questo eccesso. Siamo interessati a capire meglio i sistemi che inneggiano ai privilegi sociali».

Forse è per questo motivo che i due attori non hanno più visto la serie.

**Leighton Meester (aka Blair) parla degli anni a Gossip Girl**

Penn Badgley ha rivelato che l'ultima volta che ha visto un episodio è stato con sua moglie Domino Kirke prima del loro matrimonio.

«Ricordo che anche allora è stato per me difficile guardare tutto lo spettacolo - ha ammesso Penn - Non ha nulla a che fare con lo show in sé, ma penso a queste istantanee di quando avevo 20, 21, 22 anni e mi chiedo: a chi mai può piacere?»

Tuttavia, Chace Crawford ha ammesso che potrebbe essere divertente rivedere un vecchio episodio insieme al vecchio cast.

** TEST quale personaggio di Gossip Girl sei **

Penn e Chace si sono anche lasciati andare a qualche commento sul nuovo reboot della serie.

** Pronti per lo spin-off di Gossip Girl? Ecco cosa ne sappiamo finora **

«Per questi ragazzi, i nuovi attori che sceglieranno, sarà sicuramente un'esperienza diversa dalla nostra» ha detto Cache Crawford.

Badgley non è sicuro di cosa aspettarsi, ma ha detto che lo guarderà senz'altro:

«Sono molto interessato a vedere com'è e come lo struttureranno.

Auguro alla produzione ogni bene - ha detto - Sono davvero interessato anche a vedere come le persone reagiranno al nuovo Gossip Girl».