I casting, i costumi e la rivelazione finale: ecco dieci curiosità che (probabilmente) non sapete su Gossip Girl e sui suoi protagonisti

Gossip Girl è senza dubbio una delle serie più seguite degli ultimi decenni.

Gli amori, gli intrighi e i segreti dell'élite di Manhattan ci hanno accompagnato per cinque anni, tenendoci col fiato sospeso fino all'ultima puntata. E anche quando l'identità della terribile blogger è stata svelata, il mondo intero avrebbe voluto che la serie andasse avanti.

Un po' per continuare ad ammirare gli outfit di Serena, un po' per poter assistere ad altri tira e molla tra Blair e Chuck e ad altrettante ripicche e gesta romantiche.

Tra una replica e l'altra, però, abbiamo pensato di andare a scovare alcune curiosità sul telefilm e sui suoi protagonisti.

10 cose che non sapete su Gossip Girl

Dan e Serena (quelli veri) erano compagni di scuola da bambini

Blake Lively e Penn Badgley si conoscevano già da molto tempo prima di essere scelti per i ruoli di Serena Van Der Woodsen e Dan Humphries.

I due attori avevano condiviso l'infanzia essendo andati nella stessa scuola da bambini.

Gossip Girl in origine doveva essere un film

Nel progetto iniziale tra le protagoniste ci sarebbe stata Lindsay Lohan nei panni di Blair Waldorf.

Solo quando l'idea venne accantonata i proprietari dei diritti chiesero a Josh Schwartz di trasformarlo in una serie tv.

Gli outfit di B. ed S. si ispirano a tre grandi donne

Per realizzare le mise di Serena e Blair i costumisti si sono ispirati ad altri volti celebri dello spettacolo, divenuti icone di moda.

Per la prima il riferimento era a Sienna Miller e Kate Moss, mentre per la seconda si puntava a rappresentare uno stile più simile a quello di Audrey Hepburn

Chuck Buss ha rischiato di non avere la parte

Ed Westwick inizialmente si era presentato per il ruolo di Nate Archibald, solo in un secondo momento ha fatto il provino per la parte di Chuck.

I produttori, però, non erano convinti di prenderlo per nessuno dei due personaggi perché, a detta loro, «sembrava più un serial killer che un eroe romantico»

Mentre Dan Humphries aveva rifiutato la sua

Penn Badgley stava pensando di rinunciare alla recitazione quando è stato preso per il ruolo di Dan Humphries.

L'attore ha rifiutato due volte la parte prima di lasciarsi convincere dai produttori della serie.

Georgina sarebbe potuta essere Marissa

Jason Schwartz ha diretto sia «Gossip Girl» che «The O.C».

Quando è arrivato il momento di scegliere l'attrice per il personaggio di Georgina, il regista ha pensato di proporre la parte a Mischa Barton, la celebre Marissa di «The O.C» con cui aveva già lavorato.

Lei però rifiutò e così il ruolo fu assegnato a Michelle Trachtenberg

Dov'è la casa degli Humphries

Le scene esterne del loft in cui viveano Dan e Jenny con Rufus sono girate a Dumbo, ma nell'episodio pilota si dice che vivano a Williamsburg.

Il civico menzionato è il 455 di Water Street, che nella realtà corrisponde all'indirizzo di un parco nella zona bassa di Manhattan.

Quella di Chuck e Serena esiste davvero

All'inizio della serie i due protagonisti vivono entrambi al 455 di Madison Avenue, al Palace Hotel.

Successivamente si trasferiscono al Milan Condominium, un edificio situato al 300 East 55th Street.

Il complesso esiste davvero e, ovviamente, non è alla portata di tutti.

Esiste il Gossip Girl Day

Il 26 gennaio di ogni anno a New York si festeggia il «Gossip Girl Day».

La ricorrenza è stata dichiarata dall'ex sindaco della Grande Mela, Michael Bloomberg, che dopo una sua visita sul set decise di rendere omaggio alla serie che aveva dato così tanto prestigio alla città.

**ATTENZIONE**

Continuate a leggere solo se avete già visto l'ultima puntata della serie

La rivelazione finale (grave spoiler: se non siete arrivati all'ultima puntata non leggete il seguito)

Penn Badgley ha scoperto che il suo personaggio, Dan, era Gossip Girl solo la sera prima di girare la scena.

Fino a quel momento l'attore era rimasto totalmente all'oscuro di quello che sarebbe stato il suo destino, anche se, per la verità, alcuni indizi erano emersi nei primi episodi pilota.

Dopo un test con alcuni spettatori, però, i produttori cancellarono le scene.