Dopo più di 20 anni, Angelina Jolie è stata fotografata andare in visita a Jonny Lee Miller, il suo primo marito, durante un viaggio a New York con i figli

Angelina Jolie è la protagonista del nuovo gossip dell'estate, dopo essere stata avvistata andare in visita all'ex marito Jonny Lee Miller.

Stando alle indiscrezioni, i due si stanno «riconnettendo molto» a più di vent'anni dal loro divorzio. La coppia era infatti stata sposata dal 1996 al 1999.

I rumors hanno cominciato a circolare quando la star di Maleficent è stata paparazzata mentre lasciava l'appartamento di Jonny Lee Miller, 48 anni, due volte in una settimana durante un viaggio di famiglia a New York.

La Jolie era infatti arrivata a New York con i figli per festeggiare il suo 46esimo compleanno.

Tuttavia, non si è fatta scappare l’occasione per salutare l’ex marito, con il quale, come affermano le fonti, è rimasta in buoni rapporti anche dopo il divorzio.

Che i Bennifer abbiano lanciato una nuova moda a Hollywood?

Cosa c'è dietro l'incontro tra Angelina Jolie e Jonny Lee Miller

Il ruolo dei figli della Jolie in questa reunion

Secondo le fonti, l'incontro tra gli ex è stato tranquillo e divertente anche grazie ai figli dei due attori.

Stando alle indiscrezioni infatti, Angelina ha fatto visita all'ex marito insieme ad alcuni dei suoi figli.

«Nella sua prima sera con Jonny, Angelina ha portato con sé solo Knox, e sembra si siano tutti divertiti tantissimo», ha affermato una fonte, spiegando che il figlio di Jonny, Buster, 12 anni, e il figlio di Jolie Knox, anche lui 12, sono amici.

L'insider ha poi raccontato che la Jolie, 46 anni, è tornata nell'appartamento di Miller con Pax il giorno dopo, in modo che l'adolescente potesse conoscere «l'uomo di cui sua madre ha sempre parlato con tanto affetto».

«Sono stati insieme solo per un breve periodo nell'appartamento di Jonny, ma sembravano andare d'accordo», ha concluso la fonte.

Sebbene l'insider non abbia rivelato se la nuova relazione dell'ex coppia sia romantica, sembra che Angelina Jolie sia stata contenta che i suoi figli conoscessero un volto familiare a New York a cui lei è ancora molto legata.