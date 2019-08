L'estate in città mette in crisi il vostro stile? Ecco 10 look super estivi dallo street style.



Estate in città: il caldo non dà tregua e lo stile, giustamente, rischia di risentirne.



Se anche voi in questi giorni iniziate la giornata guardando smarrite (e accaldate) l'armadio, tranquille, non siete le sole!

La voglia di vestirsi con le cose più leggere del guardaroba è sacrosanta ma occhio agli scivoloni: la città non è la spiaggia e certi look non sono proprio adatti (soprattutto se vi tocca andare in ufficio ancora per un po' o se siete già tornate "alla base").

Per correre in vostro aiuto abbiamo selezionato 10 look dello street style che sono un buon compromesso tra praticità e stile.

Pronte a scoprirli con noi?





L'influencer tedesca Inga Brauer opta per un paio di jeans culotte bianchi e una t-shirt oversize en pendant con gli occhiali da sole. Ai piedi sandai con listini "total white".





Anche per Alexandra Seifert i sandali con listini sono un grande must (e come darle torto, sono il tormentone di stagione!): top l'abbinamento con la longuette e la t-shirt logo di Jil Sander con le maniche arrotolate.





In tema revival, il 2019 ha segnato il revamp del tie-dye: Sonia Lyson lo rende chic abbinando la tee di Zara a una gonna in satin (sempre della catena spagnola) mixate a sneaker Adidas e alla bag del marchio cult Boyy.





In estate giocare con il colore è (quasi) d'obbligo: Mandy Bork mixa un paio di pantaloni a vita alta con cintura turchesi a un top lilla. La minibag Dior e le ballerine Kurt Geiger fanno il resto!





Altro "pezzone" immancabile è senz'altro l'abito a fiori! Ann-Kathrin Götze indossa un longdress floreale di Zimmermann movimentato da romantiche ruches, sneakers Chanel e la preziosa mini Kelly di Hermes.





Shorts in città? Sì grazie! Ma con qualche piccolo accorgimento: come, ad esempio, scegliere un modello stile "bermuda" con fiocco in vita da abbinare a una giacca leggera in stile "completo". Ai piedi, snekaers, per sdrammatizzare il tutto!





Non riuscite a rinunciare ai jeans neanche sopra i 30 gradi? Ok ma sopra indossate un camicia ampia e kitten heels come fa l'influencer scandinava Tine Andrea. Il gioco è fatto!





La gonna a pieghe è la regina"posh" dell'estate! Basta indossarla con un top, anche basic, e ballerine per un effetto super chic. Il tocco in più? Legare il foulard alla coda, come fa Caro Daur.





Lo abbiamo imparato bene: lo shirt dress, l'abito-camicia, è un vero passe-partout! Se poi lo scegliete in versione midi o maxi, è l'ideale anche per l'aperitivo con le amiche o una cena fuori.





Masha Sedgwick unisce due dei nostri accessori preferiti per l'estate 2019: la borsa in paglia - la versione cestino è un amore - con i sabot con tacco scultura! Il tocco giusto per rendere super cool anche un semplice paio di pantaloni chiari e una t-shirt a righe. Il tutto declinato su un palette dai colori chiari.





Tutte le foto sono @GettyImages