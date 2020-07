Siete in cerca di qualcosa di fresco e stiloso da indossare? Puntate tutto su un bel paio di pantaloni leggeri.

Sono i capi più acquistati del momento, ce ne sono di tutti i colori e stampe, sono piacevoli al tatto e nelle giornate più afose viene voglia comunque di indossarli: di cosa stiamo parlando? Dei pantaloni estivi 2020!

Tra i modelli più richiesti troviamo quelli fluidi e morbidi, come il classico ed elegante ampio a palazzo, il cropped che lascia scoperte le caviglie e i chinos con tasche laterali dalla linea più sportiva.

Anche il tessuto riveste una certa importanza perché lascia sulla pelle una piacevole sensazione di freschezza, infatti, non a caso, i modelli vengono declinati in satin, in fresco cotone e lino naturale.

Insomma, se siete in cerca di inspo e di una ventata di freschezza tutta da indossare vi basterà scegliere uno dei tanti modelli di pantaloni leggeri e chic dalla nostra selezione.

ZARA Pantalone leggero con micro stampa a contrasto.

Credits: zara.com

VICOLO Pantalone a pois con fiocco centrale.

Credits: vicolo.com

NENETTE Pantalone nero con stampa floreale.

Credits: nenette.it

MOTIVI Pantaloni rosa in tessuto plissé.

Credits: motivi.com

MANILA GRACE Pantalone in fresco cotone fantasia a righe.

Credits: manilagrace.com

MANGO Pantalone leggero con elastico in vita.

Credits: shop.mango.com

L'AUTRE CHOSE Pantalone a palazzo con stampa disegni.

Credits: lautrechose.com

KOCCA Pantalone con stampa floreale multicolor.

Credits: kocca.it

FRANCESCA MARCHISIO Pantalone a palazzo in satin stampato.

Credits: francescamarchisio.it

FIORELLA RUBINO Pantalone stampa mandala.

Credits: fiorellarubino.com

FALCONERI Pantalone con elastico in vita e tasche laterali.

Credits: it.falconeri.com

FABIANA FILIPPI Pantalone in satin a vita alta con elastico.

Credits: fabianafilippi.com

ESSENTIEL ANTWERP Pantalone bianco con scritte e bande laterali rosse.

Credits: essentiel-antwerp.com

BOMBOOGIE Pantalone rosso in fresco cotone.

Credits: bomboogie.com

ALVIERO MARTINI 1a CLASSE Panta palazzo in bianco e nero.

Credits: alvieromartini.it

& OTHER STORIES Pantalone di lino rosa tenue.

Credits: stories.com