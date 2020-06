La bag numero uno dell’estate? Quella in paglia o in rafia! Perfetta non solo per il beachwear ma anche per completare outfit da città dal sapore provenzale e molto chic. Ecco 15 modelli per cui perdere la testa in 3, 2, 1 …

Una borsa di paglia o di rafia è la declinazione di bag più estiva che ci sia, motivo per cui bisogna assolutamente averne almeno una a portata di mano.

Con la bella stagione, infatti, le borse più pesanti e “strong” vanno in letargo, passando il testimone alle versioni più adatte al “summertime”. Tra queste, le bag in paglia e in rafia sono le più fresh & stylish, ideali per completare look estivi con un tocco chic.

Finalmente sdoganata dal beachwear, la borsa di paglia è già da tempo uscita dalla spiaggia per inondare di stile le strade cittadine. Si rivela infatti “wow” con mise da giorno dal sapore urban così come mixata a wrap dress in fantasia floreale romanticissimi.

Proprio il flower print su chemisier, abiti a vestaglia o lingerie dress va braccetto con paglia e rafia, riecheggiando quel retrogusto un po’ provenzale e un po’ parigino che tanto amiamo (come dimenticare la splendida Jane Birkin e il suo inseparabile cestino?).



Ma anche il denim accoglie a braccia aperta le bag composte di questi due materiali naturali: una salopette o un paio di mom jeans con t-shirt bianca diventeranno meno casual con il french touch di una shopper in paglia o di un secchiello in rafia.

Dalla baguette alla clutch fino alla round bag, i modelli più gettonati della stagione sono tantissimi. Scegliete quello che più si adatta al vostro guardaroba e alla vostra personalità e non sbagliarete!

Oltre al beige naturale e al panna che contraddistinguono rispettivamente la paglia e la rafia, ci sono anche parecchie versioni coloratissime. Dal rosa cipria al verde menta, i pastelli sono una palette cromatica che dà sempre tante soddisfazioni.

Per chi invece volesse una sferzata di colore più “shocking”, ci sono le tinte vitaminiche: dal giallo limone al verde lime fino all’arancione, le nuance degli agrumi sono l’ideale per energizzare un outfit.

Volete un assaggio di straw bag da indossare subito? Ecco le 16 borse di paglia e rafia più belle della stagione!



ALTUZARRA Shopper in rafia.

Credits: Mytheresa

COCCINELLE Borsa di paglia colorata.

Credits: Coccinelle

STUDIO SARTA Secchiello in pelle, paglia di Vienna e fodera interna in cotone, realizzato a mano in Italia.



Credits: studiosarta.com





DANS LENTE Borsa a tracolla in rafia e pelle.

Credits: Mytheresa

FENDI Baguette extralarge in paglia naturale.

Credits: Fendi

H&M Borsa secchiello di paglia.

Credits: H&M

ISABEL MARANT Borsa in rafia.

Credits: Mytheresa

MANGO Borsa shopper in paglia.

Credits: Mango

MIU MIU Secchiello in paglia e rete.

Credits: Miu Miu

RODO Borsa baguette in paglia intrecciata.

Credits: Farfetch

SALVATORE FERRAGAMO Borsa di paglia intrecciata colorata.

Credits: Farfetch

SENSI Shopper in paglia intrecciata colorata.

Credits: Farfetch

& OTHER STORIES Clutch in paglia lavorata a crochet.

Credits: & Other Stories

TOD'S Shopper mini in rafia e pelle.

Credits: Mytheresa

TWINSET Round bag in rafia con pon-pon.

Credits: Twinset

ZARA Borsa di paglia e satin.

Credits: Zara