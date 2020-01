Nella palette dei colori primaverili quello più romantico è senz'altro lui: il lilla. Scoprite i capi e gli accessori da scegliere in questa nuance

Femminile, romantico e super chic: il lilla è tra i colori must della stagione in arrivo. Per accorgersene basta anche solo sbirciare tra le nuove collezioni dei principali brand di abbigliamento: capi e accessori dalle sfumature glicine o lavanda campeggiano dalle vetrine dei negozi o dagli shop online, invitandoci a cedere alla tentazione e a concederci una ventata di primavera in anticipo. Sì, perchè questa tonalità regala all'istante una sensazione di positività e di benessere. Provare per credere!

Dal blazer per l'ufficio all'abito elegante, passando per pullover a dolcevita, cardigan tricot, gonne, pantaloni e persino capi in denim.

Come abbinare il lilla per ottenere dei look da favola? Tra le nostre combo preferite ci sono quella con il blu (in tutte le sue sfumature, incluso il blue-jeans con cui si sposa alla perfezione!), ma anche con bianco, nero, grigio, cammello e le tinte pastello più tenui.

*** Non perdetevi lo speciale sui colori moda must della PE 2020 ***

Abbiamo selezionato i pezzi lilla must che non possono mancare nel vostro guardaroba questa primavera!

Abito blazer con bottoni gioiello THE ATTICO

Minigonna ALICE + OLIVIA

Cardigan a trecce I LOVE MR MITTENS

Midi dress con applique floreali H&M

Abito satin con dettagli in pizzo CHRISTOPHER KANE

Giacca di jeans WEEKDAY su ZALANDO

Pantaloni con pinces & OTHER STORIES

Sandali con listini LORIBLU

Maglia dolcevita KING & TUCKFIELD

Gonna midi plissé MANGO

Blusa con maniche a sbuffo NACKIYÉ

Pullover a girocollo TRENDYOL su ZALANDO

Jeans baggy ZARA

