Leggera, raffinata e sexy… Cosa potremmo aggiungere di più sulla gonna in satin che è tornata ad essere all’ultimo grido? Ecco cosa c’è da sapere.

Una volta era la classica sottoveste, oggi, la gonna in satin (o più semplicemente di raso) è protagonista assoluta perché aggiunge al look il giusto stacco di charme.

Dunque, say bye bye a outfit pesanti e strutturati perché la moda post lockdown è sicuramente più fluida e minimal che mai.

C’è voglia di semplicità, di eleganza, di leggerezza, ecco perché forse il tessuto satin, fresco e morbido come una carezza imperversa nelle nuove collezioni.

Ma occhio alla scelta del modello! Per evidenziare le curve puntate su un modello di gonna pencil (a matita), viceversa, preferite una gonna dal taglio asimmetrico che slancerà la figura.

Inoltre, la gonna in satin è perfetta sia per una pausa da lavoro che per una giornata ad alto tasso di eleganza, infatti, vi basterà alzare l’altezza dei tacchi, abbinarla a una camicia dall’allure romantico e il gioco è fatto.

Se siete a corto di inspo ecco la nostra gallery di gonne in satin tutte per voi!

CUSTOMMADE SU ZALANDO Minigonna in raso satin stampato.

Credits: zalando.it

ZARA Gonna satinata con vita elasticizzata.

Credits: zara.com

TOMMY HILFIGER Gonna a campana in raso beige.

Credits: it.tommy.com

SIES MARJAN Gonna midi in raso fluo.

Credits: farfetch.com

RALPH LAUREN Gonna midi in raso.

Credits: ralphlauren.it

PATRIZIA PEPE Gonna in raso color rosa.

Credits: patriziapepe.com

MOTIVI Gonna lunga in raso a vita alta.

Credits: motivi.com

MAX MARA Gonna segnale in raso.

Credits: mytheresa.com

MANGO Gonna in raso verde bottiglia.

Credits: shop.mango.com

H&M Gonna in raso verde chiaro.

Credits: 2.hm.com

FALCONERI Gonna longuette in raso di seta.

Credits: it.falconeri.com