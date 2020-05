Volete un po’ di freschezza, leggerezza e stile assieme? Allora date un’occhiata a questi 15 modelli di shorts e troverete sicuramente la vostra dolce metà

Voglia di freschezza, di scoprire finalmente le gambe e farsi baciare dal sole? Allora avete voglia di shorts, naturalmente. I pantaloncini corti infatti potranno essere i vostri migliori alleati, basta scegliere il modello giusto!

Sì, perché shorts non significa solamente "mini", "micro", anzi: quelli più gettonati dalle glam-addicted sono i modelli un po’ più lunghi dal taglio a culotte, con vita alta e dettagli sartoriali che rendono questo capo davvero “wow”.

Individuare il paio di shorts giusto equivale a trovare un amico fedelissimo che non ci abbandonerà mai. Perlomeno fino alla fine della stagione…

Volete puntare sulle tendenze più attuali? Allora preparatevi a sbizzarrirvi tra leather shorts e tweed pants!

La pelle darà quel tocco rock inedito per questo indumento in versione più lunga e ampia, ibridando il bon-ton tipico dei bermuda alla grinta da rebel girl che la pelle incarna. Se preferite sdrammatizzare l’effetto leather ammorbidendolo con una nuance più soft, allora la palette che che fa per voi e è quella dei pastelli.

La stessa freschezza giocosa delle tinte pastel si ritrova nelle fantasie floreali, l’altro trend che regala una bella boccata di ossigeno al guardaroba della bella stagione. Fate sbocciare corolle, petali, mazzolini ma anche foglie in versione botanical e sarete perfette. Altrimenti per un risultato ultra chic la stoffa che vi serve è il tweed, la perfetta texture per look davvero bon ton!

Per aiutarvi a scegliere il modello che più si addice a voi, ecco 15 shorts e bermuda tra cui troverete il vostro inseparabile amico della primavera-estate.

BALMAIN Shorts in tweed a vita alta.

Credits: Mytheresa

FORTE-FORTE Bermuda in canvas con cintura in corda.

Credits: Net-a-porter

FRAME Shorts in lino con cintura a fiocco.

Credits: Net-a-Porter

GANNI Bermuda in denim colorato.

Credits: Net-a-Porter

GUCCI Bermuda in jersey con logo.

Credits: Mytheresa

ISABEL MARANT Shorts in pelle.

Credits: Mytheresa

JACQUEMUS Bermuda in fantasia floreale.

Credits: Net-a-Porter

JOSEPH Bermuda in pelle.

Credits: Net-a-Porter

MANGO Bermuda in lino con pinces.

Credits: Mango

MARELLA Shorts dorati con fusciacca.

Credits: Marella

& OTHER STORIES Shorts in pelle sartoriali.

Credits: & Other Stories

STRADIVARIUS Shorts in denim modello paperbag.

Credits: Stradivarius.

TWINSET Shorts in full paillette.

Credits: Twinset

ZARA Shorts neri con fiocco.

Credits: Zara

ZIMMERMANN Shorts in lino con cintura.

Credits: Mytheresa