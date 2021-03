I nostri nuovi guri, gli skinfluencer, risolvono dubbi e problemi con i loro tutoril skincare su TitTok. Ecco i migliori (con i beauty hacks che non ti aspetti...)

Se siete alla ricerca di consigli di bellezza per la vostra skincare routine è su TikTok che troverete i migliori beauty hacks. Problemi di imperfezioni, acne, rossori, dubbi sull'uso dei prodotti e review senza peli sulla lingua a portata di click: basta andare sui profili dei migliori skinfluencer (i nuovi guru che danno consigli sulla cura della pelle – seguiti da milioni di follower). Si tratta di personaggi più o meno noti sul social preferito dalla gen Z. Coccolati dai brand, ma spietati quanto basta sulle recensioni dei prodotti che acquistano o ricevono in omaggio, sono i nuovi professionisti della bellezza. E, attenzione: non sono tutti «giovanissimi», come spesso vengono definiti. Al contrario. Tra loro troviamo dermatologi e persone che hanno masticato le nozioni più importanti dello skincare. Insomma, altro che improvvisati. Per voi abbiamo raccolto alcuni dei consigli più curiosi, utili e anche sorprendenti che sicuramente potranno servirvi per scegliere le migliori soluzioni per la vostra pelle aiutandovi a non cadere nei trappoloni delle “fake news”.

Tutorial skincare TikTok: come avere una glass skin usando solo il burro cacao

In cerca di tips per il nomake-up makeup? Andate sul profilo di @daniellemarcan. Tra i suoi tutorial più curiosi, quello relativo a come usare il burrocacao per creare un look super luminoso secondo la tendenza della glass skin. Cosa serve? Un prodotto facile da picchiettare sugli zigomi come step finale della beauty o make-up routine.

La beauty routine che non ti aspetti

Siamo tutti abituati a seguire sempre lo stesso ordine: detergente, crema, primer, fondotinta, cipria e fissante. Jarida, invece, ha messo online un beauty hack diventato virale. Invertendo l'ordine di applicazione ha prima steso la crema e la cipria e poi il primer e il fondo per un risultato effetto wow!

Tutorial skincare TikTok: sotto la doccia

E sempre a proposito di step della beauty routine, Young Yuh @yayayayoung (un appassionato di maschere, dal piglio decisamente ironico), ha messo in fila gli innumerevoli step della routine con tutti i prodotti utili. La confusione sul tema è tanta ma basta fare chiarezza e dire in maniera onesta che, beh, qualcuno si può anche saltare.

E come utilizzare sotto la doccia i prodotti viso e corpo per ottimizzare i tempi? Sempre di @yayayayoung il tutorial definitivo.

Le beauty routine anti-imperfezioni e anti-irritazioni

Il valore aggiunto della maggior parte dei tutorial è nei consigli, facili e immediati, relativi all'uso dei prodotti. Nikki Romano @winningskin e Hyram Yarbro @SkincarebyHyram, il più famoso skinfluencer fra tutti, sono i guru di riferimento. Della prima (che consiglia normalmente cosa comprare e cosa no) c'è il video su come usare l'aloe verde per combattere le imperfezioni.

Hyram Yarbro, invece, è fortissimo sulla beauty routine anti-acne. In questo video trovate i prodotti consigliati e quelli che, insomma, ni...

Tutorial skincare TikTok: focus sugli ingredienti

Come avrete capito, i tutorial sulle imperfezioni della pelle vanno per la maggiore, ma molto utili sono anche quelli che spiegano i plus di alcuni dei più importanti ingredienti o di quelli di cui si parla di più: il 2021 è l'anno del retinolo e dell'acido ialuronico e questi sono i tutorial di Vi @Whatsonvisface che spiega nel modo più facile, simpatico e ironico possibile le funzioni di questi elementi.

Contro le fake news

Infine, bisogna ricordare che una delle cose che riesce meglio ai nostri skinfluencer è smentire tutte le bufale che girano intorno al mondo della bellezza. Dr Dustin Portela @208skindoc, il medico skinfluencer (uno dei dermatologi più popolari su Instagram e TikTok) in questo video spiega perché non credere a chi dice che è possibile cancellare le smagliature.

J.C.Dombrowski @jc.dombrowski, invece, fa una raccolta delle “fake news” che odia di più («attenzione! I suffumigi non liberano i pori!») e racconta quali sono le ricette home made da evitare, come quella dell'uovo sul viso, per esempio...

Credit ph: Pexels.com