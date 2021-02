Una lista dei 21 più assurdi trend beauty visti su TikTok, dei quali fare a meno nel 2021. Topic ormai passati di moda e persino "pericolosi", da evitare

TikTok è la piattaforma di condivisione video del momento. Divertente e di facile fruizione è seguitissima in tutto il mondo con i suoi mini video da 60 secondi. I più assurdi? Decisamente quelli sui trend beauty.

Sulla piattaforma spopolano video in cui gli utenti ballano, recitano, cantano e si misurano nelle più disparate "challenge". Il mondo della bellezza non è certo lasciato da parte ed è proprio in questo ambito, segnalati con l'hashtag #beautyhaks, che abbiamo individuato i 21 assurdi trend beauty di cui fare a meno nel 2021.

Alcuni tra questi trend beauty su TikTok sono semplicemente "superati", altri sono simpatici da vedere in video, ma non replicabili, mentre altri ancora potrebbero risultare addirittura pericolosi.

Seguiteci alla loro scoperta e ricordate: "don't try this at home!"

1. Labbra volumizzate a tutti i costi

Usare accessori in grado di volumizzare le labbra può essere pericoloso: in nome di labbra voluminose a tutti i costi è possibile creare lesioni al tessuto con brutti lividi che faranno fatica ad andare via. Meglio optare per un gloss volumizzante, o in caso non possiate farne a meno, per un appuntamento dal medico estetico, più costoso ma sicuramente più sicuro.

2. Usare limone al posto del deodorante

Alcuni rimedi fai-da-te possono funzionare, come nel caso delle maschere per capelli da fare a casa, l'importante però è fare attenzione agli ingredienti utilizzati. In questo caso specifico, probabilmente le proprietà del limone sono utili a "deodorare" momentaneamente la parte - e forse anche a "schiarire" otticamente - ma può irritare irrimediabilmente la zona delle ascelle portando a fastidiosi problemi. Se non volete usare i normali deodoranti optate per le versioni "naturali" che potete trovare in erboristeria.

3. Disegnare le sopracciglia con gli stencil

Dieci anni fa utilizzare gli stencil per disegnare le sopracciglia era molto cool. Oggi questo gesto è decisamente superato a favore di effetti molto più naturali e in armonia con il viso. Se fate fatica a "disegnare" le vostre arcate in maniera armonica optate per un mascara specifico per sopracciglia, o in alternativa, optate per una tinta, creata ad hoc per voi da un professionista.

4. Applicare colla sul viso

E' colla atossica? La usano anche i bambini? Lasciate perdere comunque. Per definire il trucco servitevi di un buon correttore e dei giusti prodotti. Nello specifico, in questo caso, basta una matita labbra in gel, facile da applicare e dalla texture sottile e resistente.

5. Applicare il fondotinta con accessori non adatti

I palloncini non sono il giusto tool per applicare il fondotinta. Il fatto che abbiano una forma sferica non li rende sostituti delle spugnette da trucco. Il materiale di cui sono composti potrebbe creare brutte reazioni allergiche sul viso. Perché rischiare? Se non volete utilizzare pennelli o spugnette da applicazione, dimenticate gli accessori non adatti. Potete sempre usare le mani (pulite!): facile, veloce e sicuro!

6. Disegnare finte lentiggini

Tra i trend beauty e make up estate 2020, le fake freckles sono tornate alla ribalta grazie a TikTok. Se inizialmente abbiamo trovato la tendenza divertente, ora è il momento di dire basta: è meglio puntare sulla propria unicità - con le proprie peculiarità - piuttosto che servirsi di inutili artifici.

7. Unghie finte con la pasta?

Per questo trend ogni commento sarebbe superfluo. La pasta ci piace solo nel piatto, con un bel sugo di pomodoro e basilico, possibilmente!

8. Esasperare il contouring del naso

Le sorelle Kardashian ci hanno ispirate mostrandoci - pubblicamente, perché nei backstage è sempre stato un must - come modificare il viso con la tecnica del contouring. Splendido, finché non siamo andati davvero oltre: è davvero necessario "costruire" il naso con il trucco? Trend da dimenticare!

9. Liftare il viso con patch di dubbia provenienza

I ragazzi asiatici ne sanno una più del diavolo, per questo non è raro vederli in video su TikTok nei quali modificano sostanzialmente la forma del proprio viso con patch in silicone - o in altri materiali a noi sconosciuti. L'effetto lascia a bocca aperta, ma siamo sicuri che questo sia quello che vogliamo? E' sicuramente meglio imparare a valorizzarsi invece che cambiarsi i connotati, e, anche in questo caso, se lo desideriamo, è più sicuro rivolgersi a un medico specializzato piuttosto che utilizzare prodotti di dubbia provenienza e potenzialmente irritanti.

10. Correggere le occhiaie con il rossetto

Il rosso contrasta il blu, per questo correggere le occhiaie bluastre con il rossetto rosso potrebbe sembrare una buona idea. Sbagliato! I pigmenti dei rossetti potrebbero non essere safe per la delicata zona del contorno occhi. Scegliete un buon correttore in nuance calda - i più efficaci e facili da reperire, ed egualmente efficaci, sono quelli di tonalità arancione - ed otterrete un ottimo risultato in tutta sicurezza.

11. Usare la colla per rimuovere le impurità

Anche in questo caso è inutile spiegare: applicare la colla sul viso è una pessima idea, peggio ancora lo è se mixata a glitter "da cartoleria". L'effetto sulla pelle può essere davvero devastante, quindi, vi preghiamo: non fatelo! Se amate le maschere viso con i glitter - perfettamente sicure e dermatologicamente testate - provate quelle in commercio. Esistono tante alternative per tutti i budget e tutte le esigenze.

12. Depilare il viso con il rasoio

Un'altra pessima - anzi, irritante - idea. Rimuovere la peluria del viso non la farà ricrescere più folta e forte, siamo d'accordo, ma usare il rasoio su tutto il viso in questo modo, come mostrato in tantissimi video su TikTok e non solo, andrà a rimuovere non solo i peli e le cellule morte ma un intero strato della vostra pelle, con effetti devastanti. Non fatelo, mai!

13. Creare finte occhiaie

Quando il trend ha iniziato a diffondersi ci ha strappato un sorriso: "Ah, ah, ah! Siamo tutti super cool!". Nel giro di pochi giorni è divenuto out: possiamo fare di meglio con il trucco!

14. Applicare maschere su tutto il viso, occhi compresi

I video - non solo su TikTok, ma anche su Youtube e Instagram - in cui vengono mostrati dei facial con maschere che coprono l'intero viso sono molto cool. L'importante però è pensare che questo tipologia di maschera - che copre anche occhi e zone sensibili del viso - può essere applicata solo ed unicamente da mani esperte, in un centro specializzato. Non provate a replicare l'effetto a casa o potreste ritrovarvi nei guai seri.

15. Ciglia disegnate

Questo #beautyhack è simpatico, ma non esattamente glam. In mancanza di ciglia lunghe e voluminose, vengono disegnate a mano con l'eyeliner. Un trick che può essere interessante unicamente online, per creare foto buffe. Nella vita vera sarebbe da evitare per scongiurare l'effetto cosplay di noi stessi.

16. Joker lips

Gli angoli della bocca vengono esasperati con una matita in tono al colore delle labbra o del rossetto per creare un allungamento del sorriso. Un effetto che può sembrare glam, ma è piuttosto inquietante. Per noi è no!

17. Creare capelli con il trucco?

Avere l'attaccatura dei capelli un po' alta può essere una scocciatura. Vedere colare il trucco su tutto il viso creando macchie lo sarebbe ancora di più. Se avete l'attaccatura alta provare a giocare con un buon contouring - waterproof - oppure valutate l'idea di portare la frangia, che celerà il "problema".

18. Usare acidi esfolianti sulla pelle senza cautela

Questo punto ci sta molto a cuore: sui social vengono spesso mostrati con grande entusiasmo prodotti esfolianti e acidi che vengono copiosamente applicati sul viso e spesso - ancora peggio! - vengono mixati tra di loro senza alcuna cognizione di causa. Prima di scegliere un prodotto di questo tipo assicuratevi che l'attivo prescelto faccia al caso vostro facendo un patch test, e ricordate di non abbinarli ad altri acidi ed esfolianti - sia chimici che fisici. Inoltre, se state trattando la vostra pelle con un prodotto del genere ricordate sempre di proteggerla quotidianamente con un alto filtro solare poiché in questi casi la cute tende alla fotosensibilizzazione.

19. Arricciare i capelli con il calorifero

Anche questa opzione sembra divertente, ma ragazzi, il rischio di bruciare irrimediabilmente viso e capelli è altissimo. Scegliete piuttosto uno styler di ultima generazione: risultato assicurato con il mimo sforzo, e uguale, se non maggiore, numero di like!

20. Rasare le sopracciglia con il rasoio

Se gli anni '90 ci hanno insegnato qualcosa è questo: mai, mai, mai fare pasticci con le sopracciglia. Anche se sono folte e rigogliose, se maltrattate se la prenderanno a morte, e difficilmente torneranno belle come lo erano in origine. Se avete voglia di un restyling rivolgetevi al brow bar più vicino: resterete sorprese del risultato!

21. Limare i denti con la lima per unghie

Un grande, enorme, no al limare i denti con la lima per unghie, un trend davvero assurdo e pericoloso, perché va a danneggiarli in maniera irreversibile. Sembra sciocco dirlo, ma se l'aspetto dei vostri denti non è quello che desiderate sappiate che il vostro dentista vi accoglierà a braccia aperte.

Photo by Isi Parente, Laura Chouette & on Hello I'm Nik 🎞 on Unsplash + Foto di Anna Shvets da Pexels