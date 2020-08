Come passare il tempo libero in questa estate così particolare? Ecco 10 suggerimenti pensati per voi: prendete nota!

Mare, montagna, collina o...casa. Questa estate le mete dove trascorrere il proprio tempo libero sono decisamente molteplici. Come tante e diverse sono le cose che potete fare durante il vostro free time, che sia un'ora come una settimana. Vi diamo 10 consigli, decisamente da provare!

Un week-end in villa

Per esempio a Ramatuelle, a due passi da Saint-Tropez, guardando alla spiaggia più bella della Riviera. Un vero e proprio paradiso, lontano dal clamore, con giardini rigogliosi, piscine private, patio ombreggiati e spazi ampi. Per staccare la spina, anche solo in un weekend.

Un massaggio in SPA durante il tempo libero

Alla Neró Spa New Experience, presso le Terme Preistoriche Resort & Spa di Montegrotto Terme (PD) che propone anche tutta una zona riservata alla fangoterapia, insieme ai trattamenti corpo e viso. Un'oasi di silenzio, pace e tranquillità, in cui rifugiarsi un'ora come un giorno intero.

Relax in montagna

Presso QC Terme Montebianco, dotata di una struttura alberghiera e una Alpine SPA di oltre 1000 metri quadri, alle pendici del Monte Bianco. L’hotel ha una posizione unica, che consente di ammirare la montagna in tutto il suo splendore, circondati da uno dei panorami più suggestivi al mondo ed immersi nella ricca storia della Valle d’Aosta. È il luogo ideale dove rigenerarsi e prendersi cura di sé.

A tutto yoga

Se avete del tempo libero a fine mese, segnate questo appuntamento in agenda. Il 29 e 20 agosto, a Cervia, in Romagna, si svolgerà l'evento "YaMM Silencio" dedicato alla pratica yoga e al benessere, immersi nella natura del Parco Naturale di Cervia.

Aperitivo con vista

Al Posta Marcucci, a Bagno Vignoni in Val d’Orcia. Da vivere come fosse un giardino privato. Con uno spazio riservato, circondati da piscine, a lume di candela e con una bellissima vista sulle colline toscane.

Rituale Belle Epoque

Negli anni dorati della Belle Epoque il tempo sembrava essersi fermato. Esattamente la sensazione che vuole regalarvi l’Abano Grand Hotel grazie al massaggio stimolante che riattiva la pelle del viso con principi attivi anti-aging al collagene riempitivo. Al corpo è invece dedicato un inedito mix composto dalle microsfere di jojoba, l’impacco mousse di fango termale, la crema nutriente antiossidante.

Coccole speciali per il viso

Una crema detergente da usare per una coccola speciale. Si chiama Lizzie, è del brand Lace Beauty, e si applica con un sola erogazione. Dopo averla massaggiata sul viso, si rimuove con l'aiuto di una spugna naturale di mare che, grazie ai suoi pori piccoli e fitti, massaggia la pelle carezzandola e riattivandone il microcircolo.

Come alle terme (per il tempo libero a casa)

Per chi ama la cura del corpo a casa, ecco Comfort Zone Body Strategist Bagni Di Montalcino Castello Di Velona, un fango “massaggiabile” drenante e rimodellante con acqua termale di Montalcino per il trattamento degli inestetismi della cellulite. Ha una texture in gel oleoso ideale per un'applicazione semplice, delicata ma efficace.

Profumo di mare

Una consistenza come quella della sabbia marina e una profumazione che ricorda il mare Mediterraneo: lo Scrub corpo di Acqua dell'Elba è la coccola perfetta dopo una settimana stressante, da fare nel tempo libero, prima di rituffarsi in un altro impegno. Oppure da portare con sé per iniziare al meglio le vacanze.

Un massaggio viso liftante

Con Neutrogena Hydro Boost, una crema gel che favorisce e preserva l'idratazione, per una pelle elastica e idratata. Partendo dalla fronte, dove si concentrano tutte le preoccupazioni. Qui le rughe vanno “stirate” con movimenti dall’interno verso l’esterno fino alla tempia. La ruga verticale che si forma tra le sopracciglia, invece, va aperta con l’aiuto delle mani e con movimenti circolari. Da provare, anche se avete solo 10 minuti di tempo libero!