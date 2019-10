Tutto quello che dovete sapere sul tea tree oil e come utilizzarlo per la cura della pelle del viso



Avete mai sentito parlare del tea tree oil? Si tratta di un olio essenziale distillato dalle foglie dell'albero del tè (Melaleuca alternifolia) dalle innumerevoli virtù, utilizzato ampiamente in fitocosmesi.

Grazie alle sue proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie può essere un valido aiuto contro molte problematiche della cute, sia per quanto riguarda il viso ma anche per la cura del cuoio capelluto.

In ambito skincare, ha un'azione purificante sulle pelli grasse e contrasta e previene la comparsa delle imperfezioni delle pelli acneiche, diminuendone l'infiammazione. Come controindicazione, può seccare eccessivamente la pelle, quindi abbinategli sempre un siero e una buona crema idratante.

Come ogni olio essenziale, non andrebbe mai applicato puro sulla pelle. Se volete utilizzare l'olio essenziale miscelatelo sempre a una crema o un detergente. In alternativa, abbiamo selezionato per voi i migliori prodotti a base di tea tree oil per il viso.





Un gommage in polvere tutto naturale per purificare e lenire la pelle.



Un tonico purificante per pelli miste e grasse ad azione riequilibrante.



Gel detergente per il viso che aiuta a prevenire la comparsa di imperfezioni, con propoli, tea tree e limone.



Un gel a base di tea tree oil per applicazioni localizzate sulle imperfezioni senza irritare la pelle.



Un comodo stick per applicazioni mirate da portare anche in borsa.



Un balsamo viso nutriente con proprietà antibatteriche per pelli irritate.



Detergente per il viso con pH simile a quello della pelle, formulato per le pelli miste e sensibili.



Una maschera in tessuto al tea tree oil, per un'azione "urto" purificante.



Maschera per pelli grasse per regolare la produzione di sebo.



Credits Ph.: Unsplash