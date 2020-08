Pelle lucida e dall'aspetto untuoso? Ecco la beauty routine che fa per voi

Si manifesta con un aspetto tendenzialmente lucido e con problemi di pori dilatati, punti neri e spesso anche acne. Parliamo della pelle grassa che, anche e sopratutto in estate, ha bisogno di una routine dedicata. Continuate a leggere il nostro articolo per avere tutte le informazioni sulla skincare per pelle grassa.

Pelle grassa: le cause

Sono molte le cause della pelle grassa. Da una parte c'è la predisposizione genetica e altri problemi, anche legati alla digestione e all'intestino, di origine alimentare. Dall'altra, invece, l'origine può essere legata alla scelta (sbagliata) dei prodotti per la cura pelle. Se troppo aggressivi, per esempio, posso finire per incrementare la produzione di sebo che, a sua volta, finisce per peggiorare la situazione dei pori dilatati. Si innesca così, un vero e proprio circolo vizioso che può essere fermato solo seguendo una corretta skincare per pelle grassa.

Skincare pelle grassa: come scegliere i prodotti giusti

«Come per ogni tipo di pelle, avere un regime di cura quotidiana è estremamente importante, come è importante modificare alcuni elementi di stagione in stagione – dice la dermatologa e ambasciatrice di Honest Beauty Ashley Magovern, da Los Angeles-. Alle pelli grasse raccomando di iniziare con un detergente delicato per il viso che pulisce senza seccare eccessivamente la pelle. Poi, consiglio di utilizzare un siero, anche a base di vitamina C, che riduce al minimo l'aspetto dei pori, leviga il tono della pelle irregolare, aumenta la compattezza e diminuisce la comparsa di linee sottili. Questo tipo di prodotto è perfetto anche in estate. A chi ha pelle mista e grassa, consiglio anche di applicare una crema idratante più leggera rispetto a quelle scelta per le altre stagioni. Infine, fondamentale è anche l'utilizzo di una crema solare o di un prodotto con SPF per proteggere la pelle e prevenire l'invecchiamento precoce».

Avete bisogno di "comporre" un nuovo mix di prodotti per la skincare delle pelli grasse in vista delle vacanze estive? Ecco una selezione di detergenti e trattamenti provati per voi!

