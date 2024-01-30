San Valentino si avvicina: ecco gli indirizzi migliori per una fuga di coppia da passare nelle più belle SPA e terme in Italia

È sempre il momento di un weekend romantico con la propria dolce metà. La festa degli innamorati che si avvicina, però, invoglia ancora di più a prenotare un fine settimana all'insegna del wellness e del beauty presso qualche SPA o terme in Italia. Abbiamo fatto una selezione per voi. Ecco sei mete in cui lasciarsi coccolare circondati dal lusso e dalle comodità dei servizi offerti tra massaggi, trattamenti benessere e rituali di bellezza.

A Grotta Giusti, il resort termale situato a Monsummano Terme, ci si può regalare una pausa romantica alla scoperta della grotta termale naturale più grande d’Europa. Definita da Giuseppe Verdi l’ottava meraviglia del mondo, la Grotta è suddivisa in tre aree: Paradiso, Purgatorio - con la piscina Limbo, a media temperatura - e Inferno - che raggiunge il 98% di umidità. Da provare il rituale di coppia con le pietre calde, una speciale sinergia fra il massaggio manuale, le pietre calde, gli oli vegetali ed essenziali ed il suono delle campane tibetane accompagnato poi da un bagno di vapore in grotta termale naturale.

Alle terme di Saturnia, in provincia di Grosseto, da tremila anni scaturisce un’acqua unica e potentissima, tanto che gli antichi dicevano di andare lì a fare un “bagno santo” (e per chi ama la mitologia, immancabile il riferimento al mito di Saturno). Oggi c'è un resort, attorno alla fonte, immerso a sua volta nella splendida campagna maremmana. Da provare "Insieme", il trattamento per due da 70 minuti, da vivere insieme dedicandosi all’equilibrio, al relax e all’energia della coppia, tra vapori, massaggi e oli personalizzati.

Per il giorno degli innamorati, Asmana propone il pacchetto Romantic Dream x2 che comprende l'ingresso al centro, una food experience con drink e due massaggi. Da provare anche il massaggio di coppia, da 50 minuti, super rilassante.

Situato a Fai della Paganella, è il luogo perfetto per fuggire dalla quotidianità. Nella SPA, su oltre 1500 metri quadrati, tra calde saune, una piscina interna collegata a una esterna con vista panoramica e massaggi rilassanti, il “dovere” svanisce per lasciare spazio unicamente ai propri desideri.

II rifugio dell’Alpe di Siusi, tra i boschi e le Dolomiti Unesco, è la vacanza romantica e rilassante perfetta. Sensoria Dolomites propone diversi trattamenti per corpo e viso. Il primo è il “Signature Treatment. On Cloud n°9” per avere gambe leggere e una schiena rilassata in profondità. Chi, invece, è alla ricerca di un’esperienza wellness che intrecci tecniche orientali millenarie e moderne volte al raggiungimento della parte più profonda di sé stessi per trovare l’equilibrio perfetto tra Yin e Yang, l’hotel suggerisce il nuovo percorso benessere sostenibile “AMM & TCM Treatments” con l’"Individual AMM & TCM Treatment" - massaggio dei meridiani con agopuntura & tecniche della medicina tradizionale cinese - che combina tecniche di massaggi, agopuntura, spazzole e coppettazione, per agire in profondità sui diversi disturbi del proprio corpo, come emicrania, infiammazioni, problemi alla colonna vertebrale, sciatica e molti altri.

Questo resort con vista sulle Tofane, per San Valentino propone il pacchetto "Romantica Tentazione", un' esperienza che inizia lasciandosi avvolgere dalle proprietà benefiche dell'acqua della piscina riscaldata, dei vapori del bagno turco e delle essenze dei materiali naturali utilizzati all'interno della Spa e trova il suo apice in un massaggio di coppia intenso e coinvolgente, con estratti afrodisiaci e oli preziosi, che stimolano la chimica e il risveglio dei sensi.

Nel cuore della Val Fiscalina, ecco un’esperienza speciale per la coppia da vivere nella Spa Suite Alpine, ispirata alla tradizione di montagna con il camino acceso e le tinozze di fieno, e la Grotta Sulfurea, di roccia e pietra. Sono due degli ambienti che compongono la Spa Soma & Anima del Bad Moos Aqua Spa Resort. Da provare “Touch me”, il rituale che inizia con un massaggio reciproco con guanto kassa e sapone nero dalle proprietà detossinanti. La pelle, pulita in profondità, è pronta per una soffice schiuma nutriente al cocco e acqua solfata, che le donerà un effetto vellutato. Il rituale prevede una sosta golosa a base di frutta fresca e ghiaccioli preparati con acqua solfata. Per concludere, un massaggio di coppia rilassante con burro di Polinesia caldo.

Le terme, tra le più famose in Italia, hanno messo a punto diverse proposte per il San Valentino. Da provare il Bagno di Sissi agli aromi altoatesini, un bagno purificante con effetto rassodante, da assaporare nella vasca imperiale immersi nell’acqua calda. In alternativa, (o il giorno dopo!), prenotate la Pool Suite, a scelta tra Apple, Honey, Herbs e Grape. Ogni Pool Suite è unica, con lettino ad acqua per il relax, idromassaggio e bagno turco, sali da bagno, peeling e oli per i massaggi.

