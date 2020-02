San Valentino si avvicina: ecco gli indirizzi migliori per una fuga di coppia da passare nelle più belle SPA e terme in Italia e in Europa

È sempre il momento di un weekend romantico con la propria dolce metà ma con la festa degli innamorati che si avvicina cosa c’è di meglio che trascorrere del tempo insieme in una bella SPA o alle terme?

Nella selezione che vi proponiamo ce ne è per tutti i gusti: città d’arte, montagna, lago.

Ora il prossimo passo è scegliere, staccare dalla routine e lasciarsi coccolare circondati dal lusso e dalle comodità dei servizi offerti tra massaggi, trattamenti benessere e rituali di bellezza.

Leggete e iniziate a pensare a cosa mettere nella borsa: vi verrà voglia di partire già domani.

(Continua sotto la foto)

Park Hotel Imperial, Limone sul Garda

Per San Valentino il Park Hotel Imperial propone un’offerta unica per le coppie che desiderano regalarsi momenti di relax con vista sul Lago di Garda.

L’hotel, che si trova nel piccolo borgo di Limone sul Garda, offre un pacchetto esclusivo di due notti con soggiorno in mezza pensione e cena romantica a lume di candela, oltre che cesto di frutta fresca e sorpresa all'arrivo in camera.

Non solo, è anche incluso l’ingresso giornaliero alla esclusiva SPA (soft sauna, steam bath, finnish sauna, vertical kneipp, ice fall), un massaggio relax e l’utilizzo dell’infinity pool (da 31° a 35° C) all’aperto. www.parkhotelimperial.it.

Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort, Grosseto

Per festeggiare San Valentino non c’è niente di meglio che una fuga romantica alle Terme di Saturnia, nel cuore della Maremma toscana, all’insegna del benessere, del relax e della natura incontaminata.

Il pacchetto di due notti “Saturnia in Love” (dal 14 al 16 febbraio) permetterà agli innamorati di sperimentare la magia del luogo attraverso il rituale SPA di coppia per poi immergersi nel tepore dei vapori sulfurei dell’acqua naturalmente calda a 37,5° C tra bagni e innumerevoli trattamenti come la balneoterapia, l’idropinoterapia o la fangoterapia.

Non mancherà anche un’esclusiva cena a lume di candela al 1919 Restaurant con menù degustazione. www.termedisaturnia.it.

Hotel Caesius Thermae & SPA Resort, Lago di Garda

L’Hotel Caesius Thermae & SPA Resort è l’ideale per una fuga romantica sul lago di Garda per il weekend di San Valentino.

Per l’occasione vi aspetta un pacchetto speciale che include pernottamento in elegante camera doppia, libero accesso all’area terme & SPA, un massaggio di coppia, una cena di gala, fragole e prosecco.

A pochi passi dal centro storico della cittadina di Bardolino, l’Hotel Caesius Thermae & Spa Resort apre le porte a un’esperienza fatta di ospitalità, coccole e benessere.

È la location di riferimento per coloro che desiderano soggiornare in un’oasi di tranquillità dove rigenerare corpo e mente grazie all’area termale e alla SPA, tremila metri quadrati interamente dedicati al benessere, alla salute e alla remise en forme.

Solea Boutique & Spa Hotel, Fai della Paganella, (Trento)

Il romanticismo si fa gourmet e ricercato al Solea Boutique & Spa Hotel al Fai della Paganella, in Trentino, immerso nello spettacolo delle Dolomiti del Brenta.

È il luogo ideale per sorprendere la persona amata con un’esperienza tra le piste da sci della skiarea Paganella, il centro benessere (dotato di sauna finlandese con vista panoramica, idromassaggi, piscine interne ed esterne) e le creazioni gastronomiche dello chef Michele Perlot nel segno di una cucina regionale reinterpreta e abbinata a ottimi vini.

Un soggiorno di tre notti al Solea per San Valentino comprende un setup romantico all’arrivo con spumante Trento Doc, rose, creazioni di pâtisserie, un massaggio a scelta, cena romantica a lume di candela con sottofondo musicale, light lunch, buffet pomeridiano e libero accesso al centro benessere. www.hotelsolea.com.

Romantik Hotel Santer, Dobbiaco (Bolzano)

Vi piacerebbe trascorrere San Valentino sulla neve?

Allora segnatevi il Romantik Hotel Santer di Dobbiaco, in Val Pusteria, dove sarete circondati dalle aree sciistiche più mozzafiato di tutte le Dolomiti: Plan de Corones, Cortina d’Ampezzo e Sesto.

E, dopo una giornata sulle piste, cosa c’è di meglio che rilassarsi al centro benessere?

L’hotel dispone di piscine interne ed esterne con acqua calda a 36°, zone di rilassamento, idromassaggio con camomilla o eucalipto, saune e percorsi relax (beauty, energy e detox).

Una remise en forme che passa anche per la cucina con i piatti del ristorante à la carte che propone specialità di selvaggina, ricette altoatesine, vini locali e italiani, in atmosfere romantiche o nella stube tirolese.

A San Valentino il Romantik Hotel Santer propone il pacchetto “Giorni romantici per buongustai” con due pernottamenti con trattamento di mezza pensione, colazione servita in camera, un trattamento private SPA. www.hotel-santer.com.

Terme di Relilax Boutique Hotel, Montegrotto Terme (Padova)

Se volete stupire la persona amata con un regalo da vivere in coppia l’ideale è la SPA a 5 stelle Relilax di Montegrotto Terme, Padova.

L’hotel è stato totalmente ristrutturato e riaperto a ottobre 2018 con nuove stanze, hall, ristorante e zona termale “Fango Vivo”.

Le terme e le piscine sono aperte fino a mezzanotte per regalare l’emozione di un bagno sotto le stelle che renderà i vostri momenti indimenticabili.

Per la festa degli innamorati l’offerta del Relilax consiste in due notti in camera Maison Relilax, due cene con due calici di bollicine, un colloquio con la Guest Relation Terme che vi darà le giuste informazioni su come utilizzare la SPA “Terme di Relilax”e il Beauty Thermal Center “Giardino fiorito” per vivere al meglio l’esperienza, due massaggi, l’utilizzo Terme di Relilax Spa e piscine (piscina di acqua magnesio, piscina di acqua termale, sauna, bagno turco, bio sauna, percorso emozionale su sassi di fiume, docce emozionali, sala relax ). www.relilax.it.

Wellness Refugium & Resort Hotel Alpin Royal, San Giovanni (Bolzano)

Al Wellness Refugium & Resort Hotel Alpin Royal di San Giovanni, dopo una giornata di sci, ci si può rifugiare nell’area benessere di 1000 metri quadri dove respirare l’atmosfera delle malghe della Valle Aurina.

Come per esempio nella nuova sauna malga alpina a 90°, nella stubensauna tirolese in legno, nel bagno turco alle erbe a 50°, nel Laconium a 55°, nella sauna a raggi infrarossi che stimola la circolazione, e nella stanza del fuoco.

In occasione di San Valentino, l’hotel propone due notti con trattamento Royal inclusive in camera con decorazioni romantiche, champagne, biscotti, praline e fiori, uso dell’area Wellness & SPA e una cena a lume di candela. www.alpinroyal.com.

Asmana SPA, Firenze

A Campi Bisenzio, alle porte di Firenze, c’è Asmana: la più grande day SPA d’Italia immersa nel parco di Villa Montalvo.

Tra piscine interne ed esterne, vasche idromassaggio, una grotta che riproduce una pioggia equatoriale, vari tipi di sauna (zen, alle erbe, a infrarossi, wine sauna e indian sauna), hamman e stanze del relax, ci sono tutti gli ingredienti per trascorrere momenti indimenticabili in compagnia del proprio partner.

Da non perdere, il massaggio di coppia per un’esperienza emozionante e unica da condividere in due.

Per la festa degli innamorati è previsto il pacchetto “Relax da vivere in due” che consiste in due ingressi giornalieri (validi anche nel weekend), due special meal con due portate a scelta, due massaggi.

Senza dimenticare la possibilità di vivere l’esperienza di un massaggio di coppia. www.asmana.it.

QC Terme Montebianco e QC Terme Pré Saint Didier

Una struttura alberghiera, il QC Montebianco, e una alpine SPA di oltre 1000 metri quadri, QC Terme Pré Saint Didier: ecco il binomio perfetto per ammirare il Monte Bianco e rigenerarsi a pochi passi dalle rinomate mete sciistiche di Courmayeur e La Thuile.

Il boutique hotel 4 stelle dispone di 57 camere in stile alpino e un ristorante dove degustare prodotti locali. Nella alpine SPA, aperta anche agli ospiti che non soggiornano in hotel, è possibile usufruire, tra le varie, di una vasca panoramica, idromassaggi, saune, bagno turco, percorsi Kneipp, olfattorio e sale relax.

La carta dei massaggi offre numerose tipologie di trattamento di benessere e bellezza, a partire dal tailor made massage fino al massaggio di coppia.

Nel giardino della SPA, la vasca principale e la sauna chalet esterna offrono una vista mozzafiato sul Monte Bianco per godersi il relax senza rinunciare al panorama.

Per San Valentino è previsto un percorso benessere per due persone e un massaggio di coppia a scelta (antistress o tradizionale) in uno dei centri QC Terme di Bormio (Bagni Nuovi), Pré Saint Didier, Milano, Torino, Roma, San Pellegrino, Monte Bianco, Dolomiti o Chamonix.

Sempre per la festa degli innamorati, è prevista una cena a lume di candela, champagne per un brindisi d’amore, ingresso alle terme e pernottamento in uno dei QC Termemontebianco, QC Terme Bagni di Bormio, QC Termeroma, QC Terme San Pellegrino. www.qcterme.com.

Astoria Resort, Seefeld (Austria)

Cercate per San Valentino un hotel dallo stile alpine chic? Allora l’Astoria Resort di Seefeld è quello che fa per voi.

Lo scorso luglio, battendo la concorrenza di altre 450 SPA di tutto il mondo, la struttura si è distinta come “Best Luxury Mountain Resort Spa – Global”, “Best Unique Experience Spa - Austria”, “Best Luxury Resort Spa - Austria” e miglior hotel di benessere in Austria.

L’Astoria Resort ha un centro benessere di 4700 metri quadri che abbraccia una piscina interna collegata a una esterna, riscaldate tutto l’anno, un idromassaggio con acqua salina, una vasca esterna panoramica riscaldata e un laghetto naturale.

E poi bagno turco, bio-sauna, laconium e percorso kneipp e una seconda area, per soli adulti, con una varietà di bagni a vapore e saune tra cui una panoramica.

A disposizione c’è anche una Private SPA con sauna, bagno turco, vasca da bagno, due lettini per i trattamenti e una grande terrazza con vista sulle montagne di Seefeld.

Per la festa degli innamorati l’Astoria prevede un pacchetto di tre notti, rose e una bottiglia di Sacher Cuvée in camera decorata in modo romantico), una cena a lume di candela e un welcome drink. www.astoria-seefeld.com.

BioHotel Stanglwirt, Kitzbühel (Austria)

A pochi minuti dal centro di Kitzbühel, c’è il BioHotel Stanglwirt che accontenta sia chi desidera trascorrere le sue giornate sulle piste da sci sia chi preferisce invece la SPA.

Gli sportivi troveranno un comodo shuttle con cui raggiungere in pochi minuti gli impianti dello SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, oppure, per chi vuole restare in hotel, sei campi da tennis, un maneggio coperto, un fitness garden e numerosi corsi (tra cui yoga, pilates, aqua aerobics, nordic walking).

Se invece il desiderio è quello di una pausa in totale relax, vi attende un’oasi di benessere di oltre 12.000 metri quadri con la piscina salata privata più grande d’Europa.

E poi piscine interne ed esterne, una grotta salina, un’area saune che si affaccia su un laghetto di 500 metri quadri con acqua di sorgente, una SPA, una detox lounge e un’ampia scelta di trattamenti.

Allo Stanglwirt è anche possibile cenare a lume di candela scegliendo tra diverse soluzioni di ristorante.

L’offerta “It’s Matter of love” include due notti, una bottiglia di Champagne di benvenuto, una colazione servita in camera, un voucher da utilizzare per i trattamenti nella SPA e une cena gourmet a lume di candela. www.stanglwirt.com.

Rimske Terme Resort, Rimske Toplice (Slovenia)

A Rimske Toplice, località a circa un’ora di auto da Lubiana, c’è il complesso SPA e benessere Rimske Terme Resort, con acque termali tra le più ricche di tutta la Slovenia per contenuto di elementi chimici benefici per il corpo umano.

Il complesso delle piscine termali, 450 metri quadri, presenta un’architettura unica nel suo genere ideata per riportarvi all’epoca degli antichi romani.

E poi non mancano diversi tipi di saune (finlandese, turca, di sale, a infrarossi, alle erbe), un centro massaggi con professionisti del settore, un centro estetico e un salone parrucchiere.

Fino al primo marzo, è previsto un pacchetto per due notti in camera doppia, colazione a buffet, cena romantica, ingresso illimitato nelle piscine con acqua termale, ingresso al centro fitness e molto altro. www.rimske-terme.it.