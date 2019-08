Fine settimana all'insegna del relax. Dove? Ecco le mete più belle che abbiamo scoperto per voi

Sette mete dove staccare la spina e lasciarsi coccolare. Sette luoghi dove la calma, la quiete e il lusso sono la regola. Sette destinazioni senza tempo da scoprire e da vivere, anche solo per un lungo weekend.

Abbiamo provato per voi alcune delle migliori SPA e centri benessere in Italia: qui vi raccontiamo dove andare e che cosa provare per tornare in città completamente rigenerate.

È la meta più elegante per un fine settimana sul Lago Maggiore. Struttura storica - fu inaugurata nel 1908 - oggi conserva il suo stile liberty che la rende unica nel panorama di Stresa. Per voi abbiamo provato la nuova Area Benessere immergendoci nella piscina con giochi d'acqua e provando alcuni dei trattamenti proposti nel centro benessere.

Cosa fare: il trattamento viso a base di Bava di Lumaca, un vero booster di luminosità per la pelle. E dopo una giornata tra piscina all'aperto, lago e Area Benessere, lasciatevi coccolare dallo chef del ristorante Charleston, vero fiore all'occhiello dell'Hotel.

Compie 100 anni questa storica meta in Toscana. Per festeggiare il traguardo sono molte le novità: un nuovo dehors, un Sauna Park con più zone dove rilassarsi e due nuove trattamenti ispirati all'energia della sorgente millenaria su cui sorge il Resort.

Cosa fare: il Trattamento dei 100 anni "Sorgente di energia". Inizia con un massaggio alla testa all’interno della vasca della sorgente millenaria, per proseguire nella Beauty Clinic con peeling corpo a base di polvere vulcanica e Fango di Saturnia, doccia rigenerante e massaggio bioemozionale total body.

Situata a pochi passi dal caratteristico centro storico e dal lungomare, questa elegante struttura costeggia il parco di Villa Durazzo, vero gioiello di Santa Margherita Ligure. Completamente ristrutturata, è la meta ideale per chi desidera la tranquillità.

Cosa fare: dopo una giornata al mare, regalatevi un break nella SPA dove provare la sauna, il bagno turco e le docce emozionali. Noi abbiamo provato lo scrub della linea Teaology: promosso a pieni voti!

Lo Spa Resort termale di Bagno Vignoni, in Toscana, è un imperdibile luogo di pace dove staccare la spina dopo un periodo stressante.

Cosa fare: il JetPeel™ Gold, un trattamento viso per il ringiovanimento cutaneo, che permette di ritrovare un contorno occhi rinfrescato e un volto con un effetto lift duraturo nel tempo.

Non è necessario andare molto lontano per regalarsi una pausa: questo lussosissimo hotel nel cuore di Milano vanta una delle migliori SPA della città.

Cosa fare: l' Oriental Qi, un rituale di massaggio rilassante che combina gli effetti dei meridiani orientali con i benefici terapeutici degli oli essenziali miscelati su misura e creati per Mandarin Oriental dagli Aromatherapy Associates.



Nel cuore degli Champs-Élysées, a Parigi, ecco un'altra destinazione da sogno - elegante, raffinata e caratterizzata da un'allure senza tempo - per un weekend indimenticabile.

Cosa fare: rifugiarsi ne La Réserve Paris Nescens Spa che offre trattamenti sofisticati pensati per alleviare la pressione della quotidianità e agevolare una riconnessione intima e profonda con se stessi.



Nell'Ogliastra, lungo la costa centrorientale della Sardegna, sorge questo resort dal panorama semplicemente unico dove tutto ruota intorno al benessere di chi vi soggiorna.

Cosa fare: la lista dei trattamenti è lunga. Provate i massaggi corpo personalizzati, la riflessologia plantare o quella del viso, infine uno dei programmi (Integra o Light), ispirati alla medicina classica cinese.