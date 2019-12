Le Spa di Roma sono luoghi perfetti per prendersi cura della salute di corpo e spirito. Scopriamo insieme le più belle per concedersi un momento di assoluto relax

Una visita nella Città Eterna è un tuffo nella storia, nell'arte e nella bellezza del passato del nostro Paese. Che siate turisti desiderosi di perdersi nelle vie della Capitale, o Romani doc abituati alla frenesia della città, una pausa di benessere nelle Spa più esclusive della Capitale è una tappa obbligatoria per prendersi cura della propria salute fisica e spirituale, e allontanarsi per un po' dal caos del Centro.

Sauna, bagno turco, idromassaggio e trattamenti esclusivi per viso e corpo vi aspettano nelle mura di queste Spa esclusive, dove le nozioni di tempo e spazio sembrano perdersi, per rivelare momenti indimenticabili di rilassamento profondo.

Seguiteci in un viaggio alla scoperta delle 10 Spa più belle ed esclusive di Roma. Continuate a leggere l'articolo - in ordine alfabetico - e scoprite la vostra nuova destinazione.

A.Roma Wellness & SPA è la più grande SPA di un hotel nella capitale italiana, con i suoi 3.000 m2 al coperto e uno spazio esterno completamente circondato dal verde. L'ampio parco attorno all'hotel abbraccia le facilities della Spa immergendo l'ambiente in un'atmosfera di pace e tranquillità assoluta. Rilassate mente e corpo nella Sauna finlandese e nella biosauna, enrambe con vetrate che si affacciano sulla natura e sul lago salino dell'Hotel, dove d'estate è possibile tuffarsi all'aria aperta. Testate poi l'efficacia dell'esclusivo Roman Impluvium, un percorso e sistema di termoregolazione del corpo attraverso il potere dell’idroterapia, e una splendida piscina coperta. A.Roma Wellness & SPA dispone anche di 6 cabine per godere di trattamenti rilassanti da soli, o in coppia. Da non perdere l’Aperispa del mercoledì, con accesso alla Spa, bollicine e buffet di cucina internazionale, che vi reglerà momenti indimenticabili fino a tarda sera.

A.Roma Lifestyle Hotel, Via Giorgio Zoega 59, Rome, 00164.

Le Caveau Spa by Aleph Hotel Rome è il luogo perfetto per tutti coloro che vogliono vivere un'esperienza indimenticabile nel cuore della capitale, pur restando lontani dal clamore e dal caos delle vie più frequentate. La struttura è quella di un ex-edificio bancario inaugurato negli anni Trenta: un vero gioiello di design che mixa sapientemente eleganza antica e moderna. Gli interni rivestiti di marmi e colori tenui rendono ancora più d'impatto la vista della porta blindata del Caveau d'epoca, capolavoro di artigianato che campeggia all'ingresso dell'area benessere. Le Caveau è una Spa dall'animo cosmopolita, che vanta un Hammam da mille e una notte - eredità della proprietà mediorientale della struttura -, una splendida sauna svedese e la tecnologia britannica della skincare di Elemis. Da non perdere il nuovo trattamento Maori, ispirato ai rituali del moko, il tradizionale tatuaggio neozelandese. Il trattamento, realizzato con Patu, sfere e mezze sfere di legno piacevolmente riscaldate, scioglie i muscoli, ossigena i tessuti e rilassa piacevolmente.

Aleph Rome Hotel, Via di San Basilio 15, Roma, 00187.

Nel centro storico della Capitale si trova acquaMadre, un bagno turco e centro massaggi esclusivo ed accogliente, la quale esenza è quella tradizionale dell’hammam: luogo di riposo, di pulizia del corpo e di purificazione dello spirito per eccellenza. Lasciando alle spalle i frenetici ritmi della città, gli impegni, le ansie del quotidiano, ci si immerge in un'atmosfera ovattata dove il profumo di incensi lontani e il lento scorrere dell’acqua creano un luogo senza tempo. Il viaggio inizia nel Thepidarium, ambiente caldo umido, dove si sosta per acclimatarsi tutto il tempo che si vuole. Dopo aver applicato sul corpo il sapone nero, si passa al Calidarium, ambiente saturo di vapore con temperatura di circa 45° che procura la sudorazione, l’eliminazione delle tossine ad attiva la circolazione sanguigna. Si prosegue con il gommage per l’eliminazione delle cellule morte e stimolare la microcircolazione, per poi accedere al Frigidarium, vasca di acqua a 28°. Per finire, ci si sposta nella sala relax, senza limiti di tempo, sorseggiando tè in attesa di massaggi e trattamenti rilassanti.

acquaMadre Hammam, Via di S.Ambrogio 17, Roma, 00186.

La Cavalieri Grand Spa Club è il luogo ideale per fare un tuffo nella dolce vita Romana: con i suoi 2.200 mq di marmi, colonne e mosaici, si conferma una delle location più suggestive della Capitale, perfetta per gli amanti del lusso all'Italiana. L'area benessere che ricorda negli arredi un'antica dimora Romana è davvero suggestiva: costruita negli anni Sessanta, mantiene intatto un fascino innegabile, che si ritrova nel bagno turco con piscina ghiacciata, nella vasca idromassaggio e nelle saune in legno pregiato. Fiore all'occhiello, la piscina indoors con cascata, vasca idromassaggio e caminetto sempre acceso, circondata da ampie vetrate che si affacciano sullo splendido parco mediterraneo di sei ettari che circonda l'hotel. Non solo cura del corpo, ma anche della pelle, con i trattamenti esclusivi La Prairie, e benessere dello spirito, grazie alle fragranze raffinate dei prodotti di Aromatherapy Associates. La Cavalieri Grand Spa è il luogo ideale per lasciarsi alle spalle il caos della capitale, e indugiare in qualche ora di benessere circondati da lusso, arte e bellezza.

Cavalieri Grand Spa Club, Rome Cavalieri A Waldorf Astoria Resort, Via Alberto Cadlolo 101,Roma, 00136.

Che abbiate appena conquistato la vetta della scalinata di Piazza di Spagna, o che veniate da una sana sessione di Shopping da Via Sistina, non c'è dubbio: la Spa de La Ville si trova nel vero cuore della Capitale. All'interno del magnifico Hotel de La Ville, da poco interamente ristrutturato, si cela uno scrigno di benessere e relax. La silenziosissima spa è il luogo perfetto per dimenticare le nozioni di tempo e spazio e lasciarsi alle spalle il frastuono del Centro. Questo cocoon è ideale per chi fa particolarmente fatica a rilassarsi: l'area termale include una sala con sali mediterranei, sauna, bagno turco, fontana di ghiaccio, vaschette foot kneipp, idromassaggio e plunge pool, insieme ad una formidabile area relax con lettini infrared. L’aroma dei fiori d’arancio permea l’aria rilevando uno scorcio di Sicilia nel cuore di Roma, grazie ai trattamenti Irene Forte Skincare. Per completare il momento di relax, concedetevi uno dei trattamenti viso e corpo curati da Ana e dal suo sapiente staff, e completate l'experience con un lussuoso servizio hairstyling su misura, firmato Fabrizio Narducci.

De La Ville Spa, Hotel de la Ville, Via Sistina 69, Roma, 00187.

Situata all'interno di uno degli Hotel simbolo del lusso e dell'eleganza della Capitale, a due passi da Piazza del Popolo e dalle vie dello Shopping, la De Russie Spa è il luogo ideale per concedersi un momento di benessere di altissima qualità, senza compromessi. Lasciatevi alle spalle il clamore cittadino, ed entrate negli incantevoli spazi dell'Hotel de Russie, per poi accedere alla Spa: verrete accolti da un piacevolissimo aroma di agrumi ed erbe aromatiche, ingredienti alla base dei trattamenti aromaterapici, perfetti per staccare la spina e rilassarvi, nella bellissima atmosfera che vi farà dimenticare di essere nella frenesia del centro romano. Rilassatevi tra un trattamento e l'altro e sprofondate in un senso sublime di profondo benessere. Il De Russie Spa è il vostro rifugio urbano personale, qui e ora.

De Russie Spa, Hotel De Russie, Via Del Babuino 9, Roma , 00187.

Scoprite l'atmosfera unica e ricercata della Spa dell'hotel romano e lasciatevi trasportare in un mondo di semplicità, purezza ed eleganza. Un ambiente speciale per godere di un'esperienza Spa esclusiva e trovare benessere totale del corpo, mente e spirito. Completamente avvolta da luce naturale, la Spa si compone di diverse aree, pensate per creare un vero e proprio percorso benessere: area relax, sauna, bagno turco con cromo-aromaterapia, docce sensoriali (scozzese, tropicale, nebbia), cascata di ghiaccio, vitality pool all’aperto con idromassaggio e bagno turco privato. Per un momento di totale benessere, lasciatevi coccolare dai trattamenti per viso e corpo curati dagli esperti di Clarins.

Gran Melià Spa My Blend by Clarins, Via del Gianicolo 3, 00165, Roma.

Questa Spa è l'ideale per chiunque voglia regalarsi un momento di relax immerso nella natura a pochi minuti da Roma. Il Green Park Madama è ospitato dalla suggestiva cornice di un ex convento di clausura, costruito negli anni Ottanta: una struttura immersa nel verde circondata dalle colline di Tivoli, dove sorgono due patrimoni Unesco - Villa Adriana e Villa D’Este - e dal giardino a cielo aperto di Villa Gregoriana. La Spa ricopre una superfice di 1.000 metri quadri, 500 interni e 500 esterni, che includono una vasca idromassaggio interna ed esterna, sauna e bio-sauna, bagno turco, stanza del ghiaccio e del sale, docce emozionali, area relax con tisaneria e la possibilità di fare massaggi singoli o di coppia. La struttura dog friendly, inoltre, consente un soggiorno piacevole anche ai vostri amici a quattro zampe.

Spa & Wellness Center Green Park Madama, Strada Colle Rosa, 00024 Castel Madama RM.

La Prince Spa, all'interno della splendida cornice dell'Hotel Parco dei Principi, è un vero e proprio tempio dedicato all'arte del relax, della salute e del benessere. Un luogo consacrato alla bellezza, situato nel cuore della capitale romana, a due passi da Via Veneto, tempio della Dolce Vita e dal Parco di Villa Borghese. Un’oasi di benessere perfetta per lasciarsi alle spalle la frenesia della Capitale e godersi qualche ora di sano relax. La piscina esterna semi olimpionica con l’acqua a temperatura controllata è rilassante e rinfrescante, mentre quella al coperto vi lascerà sicuramente a bocca aperta, grazie al suo sapiente gioco di luci e colori: basterà entrare nella vasca lunga 25 metri e larga 7 e alzare lo sguardo, per scoprire un suggestivo cielo stellato impreziosito da una pioggia di cristalli Swarovski. La vasca, igienizzata all’ozono, include il percorso Kneipp, e prepara l'accesso alla zona umida della spa.

Prince Spa, Via Gerolamo Frescobaldi 3, 00198, Roma.

Benessere, storia e natura sono gli elementi caratterizzanti di QC Termeroma: un country chic resort a 5 stelle con centro benessere realizzato in edifici degli anni ’20 di immenso valore storico.La prestigiosa tenuta è costituita da tre edifici storici immersi in un giardino secolare, sito sulla via Portuense, la strada costruita alla fine del I secolo d.C. per collegare l'Urbe con l’antico Porto di Roma, ubicato alla foce del Tevere. Il fascino della storia caratterizza ogni angolo di QC Termeroma, che attraverso le sue architetture originali ed i preziosi materiali. La filosofia della Roma imperiale rivive i suoi antichi fasti nel centro benessere. Il percorso benessere prevede oltre trenta pratiche tra idromassaggi, vasche sensoriali, pediluvi, percorso Kneipp, bagni a vapore, docce emozionali, saune e sale relax.Da non perdere l’esclusivo Aperiterme in accappatoio, dalle ore 18.30 alle 21.00 tutti i giorni, incluso nell'ingresso.

QC Termeroma, Via Portuense 2178/a, Fiumicino - Roma (RM), 00054.

Credits Ph: Unsplash