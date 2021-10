Sincare autunno: la pelle ha bisogno di un boost di idratazione e luminosità. Ecco come fare

Riequilibrare la beauty routine nei mesi autunnali è fondamentale. Dopo l’estate, la nostra pelle ha subito un forte stress e sull’epidermide potrebbero presentarsi delle fastidiose imperfezioni. Dalle macchie alla perdita d'idratazione (e tono), è necessario correre ai ripari. Bisogna modificare la beauty routine utilizzando dei prodotti ad hoc. Come fare? Ve lo spieghiamo nei prossimi paragrafi con i consigli degli esperti per la skincare autunno!

Detersione: il primo step della skincare d'autunno

Per la detersione sono due i prodotti chiave: un detergente che eliminui i residui di trucco e smog e uno scrub. «Il primo deve essere a base oleosa e non aggressivo per non seccare la pelle - afferma Diletta Siniscalchi di Villa Brasini Beauty Clinic - mentre lo scrub, che non deve essere troppo esfoliante, va fatto una volta a settimana per eliminare le cellule morte». Lo scrub, inoltre, ha un vantaggio notevole. Combatte il grigiore e permette alla pelle di ricevere al meglio i principi attivi del successivi trattamenti. In più trasforma il viso in una tela perfetta per il make-up long lasting.

Skincare autunno: l'idratazione viso

A una buona detersione segue il trattamento idratante che deve fare da vero e proprio effetto barriera contro le aggressioni esterne. «Quando passiamo dal caldo al freddo, la nostra pelle deve fare i conti con rapidi cambiamenti climatici che possono stressare la pelle - spiega Pedro Catalá, CEO di Twelve Beauty-. Il calo sia della temperatura che dell'umidità ambientale provoca una riduzione della quantità di sebo e sudore prodotti dall’epidermide. Di conseguenza, i nostri livelli di idratazione della pelle precipitano, portando a carnagioni più secche e più vulnerabili alle aggressioni esterne. Con il passare dei giorni, la barriera di protezione naturale della pelle è sempre più compromessa e possono comparire problemi come prurito, irritazioni e infiammazioni».

L'importanza dell'acido ialuronico

Per correre ai ripari è necessario scegliere un mix di prodotti a base di acido ialuronico, «una componene già presente nel nostro corpo - precisa Siniscalchi - che richiama le molecole di acqua e mantiene la pelle molto idrata». Secondo l'esperta, meglio optare per trattamenti con acido a basso, medio e alto peso molecolare «per idratare in profondità ma anche in superficie in modo da combattere al meglio l'effetto pelle secca». La soluzione ideale, per tutte le pelli, è utilizzare un siero e una crema ricca anche di vitamine come la A e la E che agiscono sul turn over cellulare. E abbinare al trattamento domiciliare anche la biostimolazione e il laser per dare un boost di energia alla pelle.

Biostimolazione e laser: a cosa servono

Per idratare e illuminare la pelle, l'esperta consiglia la biostimolazione: «Si tratta di iniezioni di acido ialuronico, che richiamano le molecole di acqua presenti nel derma, e di vitamine". Alla biostimolazione si può abbinare il laser «che agisce sulla stimolazione del collagene per una pelle più compatta e turgida». Questi due trattamenti sono ottimi per qualsiasi tipo di pelli, anche quelle più sensibili «e sono consigliati a ogni cambio di stagione per preparare la cute ed evitare la perdita di idratazione».

Skincare autunno: i migliori prodotti da utilizzare

Pronti a dare una sferzata di energia alla vostra pelle? Ecco alcune proposte da provare!

Credit ph: Pexels.com, Mondadoriphoto