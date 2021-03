L'acido ialuronico è spesso l'ingrediente "star" di molte formulazioni. Ecco come funziona, le sue proprietà e perché inserirlo nella skincare routine

Lo si sente nominare molto spesso perché è presente in tantissime nuove formulazioni skincare. L'acido ialuronico è una delle sostanze funzionali più gettonata negli ultimi anni. Ingrediente star di molti prodotti anti-age e idratanti, in realtà l'acido ialuronico è una componente fondamentale dei nostri tessuti connettivi. Il suo scopo è quello di dare tono alla pelle, trattenere l'idratazione e contrastare l'azione dei radicali liberi. Con l'età, già dopo i 20 anni, la sua concentrazione nel derma diminuisce e la pelle del viso diventa meno compatta. Ma come fare? Ecco le risposte e i consigli degli esperti.

Acido ialuronico viso: perché è importante

L'acido ialuronico è la sostanza che i nostri tessuti utilizzano per rigenerarsi. Fino ai 30 anni il nostro corpo è al top nella produzione di questo elemento. Poi, «ogni 10 anni, a partire dai 20, si ha una riduzione della produzione di acido ialuronico endogeno, insieme a collagene ed elastina, di circa il 10%. Man mano la pelle perde la sua capacità rigenerativa fino a quando, intorno ai 40 e 50, compaiono le rughe, una conseguenza normale di questo processo», spiega Domenico Ventura, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

Il filler di acido ialuronico

Una delle possibilità è intervenire con un filler di acido ialuronico che viene riassorbito dall'organismo per colmare questo gap e per migliorare il metabolismo. «La conseguenza è un miglioramento immediato della texture anche se dopo circa 9/10 mesi il prodotto viene riassorbito e la cute perde la tonicità che aveva conquistato». Il consiglio, se si opta per questa soluzione, è di ripetere il filler nel tempo. Anche se non si è costanti, la buona notizia è che «rispetto allo status pre-inettivo la pelle è comunque migliorata e la differenza è visibile per un risultato sempre armonico e naturale».

Acido ialuronico: non una sola tipologia di molecola

Non un solo tipo di acido ialuronico. Esistono diversi tipi di molecole. A basso peso, che penetra in profondità nei tessuti, ad alto peso per un effetto “flash” sulla pelle e a medio peso molecolare che «permane più tempo sulla pelle ma non va in profondità e non ha la stessa funzione rigenerativa dell'acido ialuronico a basso peso molecolare». Questo discorso è molto importante quando si sceglie il tipo di trattamento, filler incluso perché il tipo di molecola iniettata (e la sua struttura) dipende anche da quale parte del viso è interessata.

Il ruolo della crema viso

«La crema viso non può penetrare in profondità – precisa Ventura – e quindi ha un effetto più superficiale. In ogni caso, per vedere dei risultati è importante aspettare almeno 28 giorni, perché è esattamente questo il tempo di turnover rigenerativo della pelle». Ovviamente il filler non esclude il trattamento cosmetico domiciliare come tutto un'altra serie di buone pratiche per migliorare l'idratazione della pelle come bere molto e fare uso di antiossidanti, anche per via orale. Ma le soluzioni non finiscono qui.

Acido ialuronico: l'importanza dei peeling

Uno dei modi per aumentare la capacità di penetrazione dell'acido ialuronico nella pelle è prepararla applicando sostanze chimiche equilibrate in grado di esfoliarla. «I peeling chimici – racconta Paola Martinoni, oncologa senologa – vengono applicati e poi tamponati in modo che non lascino alcun effetto irritante sulla pelle. Poi si passa al trattamento, applicato con un massaggio connettivale che aumenta la microcircolazione e la capacità di penetrazione ottenendo l'effetto di rimpolpare il viso». Il trattamento proposto ha efficacia su qualsiasi tipo di pelle anche se la frequenza con cui farlo cambia in base alle esigenze soggettive. «Per trattare il viso nel modo più dolce e delicato possibile, consiglio di fare una seduta a settimana per cinque settimane di seguito. Questo è il modo migliore per lavorare sulla texture della pelle senza aggredirla».

I migliori prodotti con acido ialuronico

Filler o peeling, un buon punto di partenza è intanto optare per una beauty routine mirata in cui sieri, creme e maschere a base di acido ialuronico siano sempre presenti. Prodotti, insomma, il cui obiettivo è catturare l'acqua e mantenere alto il livello di idratazione del derma. Vi diamo una mano noi a scegliere quelli giusti. Ecco la nostra selezione dei must-try (anche per il cuoio capelluto)!

