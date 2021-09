Il meglio di stagione in fatto di cura della pelle: ecco le novità di skincare must, selezionate per voi da Grazia.it

Diamo il benvenuto all'autunno con le novità skincare autunno inverno 2021-2022, il meglio in fatto di cura della pelle di ultima generazione.

Durante i mesi freddi è essenziale porre meticolosa attenzione alla pelle, per proteggerla dalle aggressioni esterne e nutrirla a dovere. Per fare fronte a queste esigenze vengono in nostro aiuto prodotti di bellezza ultra performanti e ricchi di ingredienti di origine naturale.

In questo senso l'olio viso è un must multiuso, così come le maschere e le creme ricche di attivi vegetali, per una pelle visibilmente più bella e sana anche quando la temperatura scende.

Siete pronti? Scoprite insieme a noi i must che ci fanno impazzire tra le novità skincare autunno inverno 2021-2022!

Un siero deluxe che rischiara l'incarnato migliorando la qualità della pelle. Dona giorno dopo giorno un aspetto visibilmente più uniforme grazie a un nuovo attivo Sisley, l'estratto di lansium, ed esilresorcinolo, una esclusiva molecola anti-macchie.

Idrata, leviga, solleva e rassoda: questo trio è come una "palestra rinfrescante" per la pelle. Il marchio britannico propone questo kit che include il celebre Magic Serum Crystal Elixir, Cryo-Recovery Eye Serum e Cryo-Recovery Face Mask. La maschera è senza dubbio uno dei must skincare autunno inverno 2021-2022: in silicone flessibile, si adatta alla pelle, è confortevole e, naturalmente, è riutilizzabile. Potenziata con perline rinfrescanti in metallo sui punti della digitopressione al di sopra delle sopracciglia, è da provare!

Dalla piacevole texture gel che si trasforma in schiuma, il primo detergente viso anti-inquinamento Dior offre una formula composta all’83% da ingredienti di origine naturale. Non secca la cute, scongiurando l'effetto "pelle che tira", ed è perfetto per rimuovere tracce di make up, sebo e residui di polveri sottili dal viso.

Rimpolpa, leviga e illumina grazie a un pool di attivi al 95% di origine naturale. La sua formula esclusiva è frutto di oltre dieci anni di ricerca dedicata ai poteri riparatori del miele, per un effetto straordinario, di riparazione immediata. Il dettaglio in più? Il suo delicato profumo è firmato da Thierry Wasser, Parfumeur della Maison Guerlain.

Un olio lussuoso completamente naturale studiato per restituire splendore alla pelle stressata. Il suo blend include 15 olii dalle proprietà antiossidanti e anti-aging. Dal profumo inebriante, è Made in Italy e naturalmente, non è testato sugli animali. Da provare!

Per una pelle immediatamente ossigenata e protetta dagli effetti nocivi dell'inquinamento, Yves Rocher propone una nuova linea di skincare frutto di 25 anni di ricerca nella scienza del vegetale e in biotecnologia marina. Il nostro prodotto preferito? La crema viso, che promette una visibile trasformazione della pelle in solo un mese di utilizzo. Testimonial d'eccezione della linea Yves Rocher Elixir Botanique, "la divina del nuoto" Federica Pellegrini, che incarna al meglio lo spirito della gamma.

Con acido glicolico al 5%, questa maschera gel libera i pori dalle impurità e rende la pelle immediatamente più luminosa e levigata. Una formula vincente oggi riproposta nel formato tubo in bioplastica ottenuta dalla canna da zucchero. Cool!

Una formula fondente, delicatamente colorata di rosa e naturale al 100% per la nuova versione alla rosa del celebre balsamo per labbra del marchio francese. L'effetto sulle labbra? Sano e luminoso.

Una crema viso specificatamente proposta per combattere i primi segni del tempo. Si applica sia di giorno che di notte per rendere la pelle più elastica e idratata sin dal primo utilizzo. Composta al 94% da ingredienti di origine naturale.

Un siero notturno ridensificante che leviga la pelle durante le ore del riposo notturno. Utile anche a rassodare e a contrastare l'apparenza di macchie cutanee e line sottili.

Un trio di prodotti viso del leggendario marchio americano in formato travel friendy, ottimi per provare la gamma e innamorarsene.

All'interno della maxi pochette troviamo:

1. Rose Face Mask, che idrata, lenisce e tonifica la pelle;

2. Black Tea Firming Overnight Mask, maschera da notte rassodante;

3. Scrub viso Sugar Face Polish, dalla delicata azione esfoliante.

Per un contorno occhi più idratato e levigato, il marchio italiano propone dei patch occhi in cellulosa naturale imbevuta da una lozione contenente acido ialuronico, bio-zucchero dall’azione idratante e caffeina per contrastare l'aspetto di borse e occhiaie.

Un esclusivo trattamento viso alla vitamina C ed estratto di camelia toscana in olio bio di girasole per pelli spente, prive di tono e discromiche. L'effetto? Illuminante e uniformante, perfetto per contrastare il grigiore dei mesi freddi.

Un gel liftante "anti fatica" ideale per trattare viso, contorno occhi e collo in un unico gesto. Svolge una funzione riparatrice e liftante immediata, perfetta per preparare la pelle a ricevere il trucco. Per un effetto extra luce, è possibile mixarlo al proprio fondotinta, oppure utilizzarlo anche su braccia e spalle per un look levigato e glowy.

Adatto anche alla pelle sensibile, questo nuovo contorno occhi vanta tra i suoi attivi estratto di papavero, caffeina e vitamina PP. La sua funzione? Attenua borse e occhiaie grazie ad un’efficace azione antigonfiore e antifatica.

L'esclusiva gamma Augustinus Bader si arricchisce di un nuovo siero viso, frutto di una ricerca ultratrentennale. Il suo obiettivo? Rendere la pelle "impeccabile" e radiosa, contrastando disidratazione, stress, segni del tempo, perdita di elasticità e danni ambientali. Un must da utilizzare in sinergia con gli altri prodotti della linea o singolarmente.

Un trattamento d'urto 10 giorni ad azione rigenerante ispirato alla medicina estetica che si avvale di un complesso unico poli-rivitalizzante a base di acido ialuronico ad alto peso molecolare e 50 nutrienti essenziali (tra cui vitamine, minerali, amminoacidi, co-enzimi e antiossidanti). L'effetto? Offre una qualità della pelle migliorata, incarnato uniforme e più luminoso, rughe levigate, tono ed elasticità ritrovati. Il prodotto giusto per preparare la pelle a un evento importante, oppure da usare come booster nei momenti di stress così come nei cambi di stagione.

Un delicato prodotto esfoliante che rimuove le impurità dal viso rivelando un incarnato radioso e più levigato, ideale per ravvivare il viso durante i mesi freddi.

Nutriente e lenitiva, la maschera monouso per l'autunno profuma di latte alla cannella e agisce in solo 5 minuti: wow!

Un olio rigenerante da notte composto da 5 oli preziosi che aiutano a rendere la pelle fresca al risveglio. Adatto alle pelli stressate, che necessitano di un boost di luce e vitalità.

Un detergente viso delicato in mousse perfetto per migliorare l'aspetto della grana della pelle, liberandola dalle impurità. Il must per le amanti della skincare coreana!

Novità in casa Foreo: la maschera in tessuto - compatibile anche con il tool Foreo Ufo - al miele di manuka rende la pelle più morbida, elastica e luminosa in soli 20 minuti.

Photo by Audrey Fretz & Content Pixie on Unsplash