Il mare magnum dei diversi prodotti di skincare vi destabilizza?Ecco in quale ordine dovreste applicarli, quali texture si possono sovrapporre e cosa non dovrebbe mai andare insieme. Trova la tua skincare routine

Tra skincare routine sempre più articolate e complesse e prodotti di cui non è sempre facile capire la funzione, non è raro che la confusione regni sovrana sul vostro vanity table. Non sapete cosa va applicato per primo e quali ingredienti non andrebbero mai messi insieme? Per esempio, va messo prima il siero o l'olio per il viso? La essence o il contorno occhi? Qual è la skincare routine passaggi mattina e sera giusta?Ecco tutti i nostri consigli sull'ordine in cui applicare i prodotti per una beauty routine semplice ed efficace e per dire addio alla confusione.

1. Lo struccante come primo prodotto della skincare routine semplice

Il primo step della skincare consiste nel rimuovere ogni tipo di trucco. Potete optare per uno struccante oleoso o un'acqua micellare. Al mattino potete saltare questo passaggio, oppure se siete fan del double cleansing, utilizzate un cleansing oil per una pulizia più profonda.

Il prodotto consigliato tra i migliori prodotti per skincare donna: Uriage Tolèderm Control Gel Latte Struccante Pelle Sensibile

Se amate l'acqua micellare, per questo primo skincare routine step, potete scegliere Lierac L'Acqua Micellare

2. Skincare routine passaggi mattina e sera: il detergente

Una volta eliminato il trucco è necessario continuare nella skincare pulendo la pelle più a fondo, eliminando tutte le tracce di impurità. Scegliete un detergente schiumogeno delicato per non aggredire la pelle. La tendenza del momento? Quella dei detergenti solidi, pratici, eco-friendly e anti spreco! Per una detersione ancora più efficace vi consigliamo di abbinare al detergente un beauty tool sonico: l'aspetto della vostra pelle migliorerà visibilmente. Ecco una selezione di prodotti skincare migliori.

Prodotti skincare Kiko Milano: Beauty Essentials 2-In-1 Cleanser & Makeup Remover

2-in-1 detergente e struccante delicato viso, ha una formula arricchita con olio di albicocca ed estratto di peonia. Uno dei migliori prodotti per la skincare economici.

3. Skincare routine step numero tre: l'esfoliante

Avete due opzioni: gli scrub ad azione meccanica o gli esfolianti chimici o enzimatici, da utilizare da una a tre volte a settimana. Se optate per un esfoliante a base di AHA (come l'acido glicolico per esempio), utilizzatelo soltanto alla sera e prestate attenzione agli attivi che andrete ad associare in seguito. Ecco una selezione di prodotti skincare migliori.

4. Il tonico

Il tonico serve a riequilibrare la pelle e a ristabilire il giusto livello di pH. Sceglietelo a seconda del vostro tipo di pelle, astringente e purificante oppure lenitivo e idratante. La tendenza del momento punta tutto sull'effetto glow: da provare!

5. Skincare routine passaggi sera: gli acidi AHA e BHA



I trattamenti a base di acidi andrebbero utilizzati su pelle ben detersa e asciutta. Potete scegliere quelli a base di AHA (alfa-idrossiacidi) come l'acido glicolico o l'acido lattico o quelli che che contengono BHA (beta-idrossiacidi), come l'acido salicilico. Eliminano le cellule morte, affinano la grana della pelle, minimizzano discromie e linee d'espressione. Sarebbe preferibile applicarli solo alla sera, dato che potrebbero avere un effetto fotosensibilizzante. La mattina successiva ricordate sempre di usare sempre la protezione solare. Fatelo ogni giorno, anche quando non applicate acidi. Potete iniziare ad applicarli da una a tre volte a settimana, abituando la pelle in modo graduale. Per prevenire ogni possibile rischio di irritazione, evitate di associare altri tipi di acidi a quello scelto, se per esempio utilizzate già un peeling chimico. Allo stesso modo, andrebbe evitata l'applicazione contemporanea di altri attivi come il retinolo e derivati. In ogni caso, consultate sempre il dermatologo prima di iniziare il trattamento.

6. Gli attivi: vitamina C

La vitamina C ha una forte azione antiossidante, illumina e migliora la grana della pelle. Può essere utilizzata liberamente, al mattino e alla sera, ma sarebbe preferibile non associarvi nello stesso momento retinolo e retinoidi per ridurre al minimo il rischio di irritazioni.

7. Gli attivi: retinolo e retinoidi

I trattamenti a base di retinolo o retinoidi (vitamina A) sono molto efficaci per contrastare l'invecchiamento cutaneo e aiutano la pelle a rigenerarsi. Hanno inoltre un'azione schiarente nel caso di macchie e discromie. Vanno però utilizzati con molta attenzione e sempre dopo aver consultato un dermatologo, dato che hanno un'azione irritante e fotosensibilizzante sulla pelle. Inoltre, come per ogni prodotto contenente vitamina A è necessario evitare qualsiasi tipo di accumulo. Usate il vostro trattamento esclusivamente alla sera e non associatelo ad altri tipi di attivi. Utilizzate sempre un alto fattore di protezione solare la mattina.

8. La essence

Il prodotto per cui vanno pazze le donne orientali e che è ormai un must-have skin care anche in occidente, da utilizzare al mattino o alla sera. Assomiglia a un tonico per la sua consistenza acquosa, ma è piuttosto un concentrato di nutrienti più simile a un booster. Contiene agenti idratanti e anti ageing come l'acido ialuronico, enzimi o probiotici, utili a restituire comfort alla pelle e ad amplificare l'effetto di siero e crema idratante, che verranno applicati successivamente.

9. Il siero

Il siero viso è un prodotto irrinunciabile all'interno della propria beauty routine. Ha una consistenza leggera e a rapido assorbimento, ed è fondamentale per nutrire a fondo la pelle e proteggerla dallo stress ossidativo. Può avere un'azione antiossidante e anti age, con l'acido ialuronico come elemento chiave della formulazione. Si utilizza ogni giorno, mattino e sera. Nota: il siero penetra a fondo nella pelle per un effetto decisivo ma non è sostituibile alla crema idratante. Ricordate di farla seguire sempre al vostro siero preferito.

Racchiude tutta l’expertise e l’efficacia dello storico Double Serum. Gli stessi potenti 21 attivi vegetali sono veicolati con la stessa la doppia formula ma con una rinnovata sensorialità della nuova fase lipidica: oli “evanescenti” che conducono i principi attivi nella pelle e poi scompaiono, lasciando un finish “pelle nuda”, senza alcun residuo.

10. Il contorno occhi

Non dimenticate mai di prendervi cura della pelle sottilissima e delicata del contorno occhi, soggetta a un più rapido invecchiamento rispetto al resto del viso. Se avete la pelle molto secca in quella zona scegliete creme dalla texture ricca e corposa, da picchiettare con l'anulare mattino e sera. Le formule del momento levigano, illuminano e decongestionano la zona.

11. La maschera

Si applica dopo aver pulito, esfoliato, riequilibrato e trattato la pelle, per un surplus di nutrienti. Di sera è l'ultimo step della beauty routine, 1 o 2 volte a settimana. Se avete la pelle molto secca può essere seguita da un olio viso per un'azione ancora più rigenerante. Oltre alle classiche maschere cremose in jar e alle sheet mask in tessuto - o fibra di cellulosa, ecc - oggi troviamo anche maschere viso effetto barriera che si possono applicare quotidianamente dopo la crema idratante, anche prima di stendere il trucco.

12. L'olio viso

L'olio viso è un prodotto skin care facoltativo, particolarmente nutriente e rigenerante per la pelle desiderosa di extra cure. Potete utilizzarlo soltanto la sera o miscelarne qualche goccia nella crema viso se la vostra pelle è particolarmente secca, soprattutto in inverno. Potete optare per un singolo olio naturale e spremuto a freddo, come l'olio di rosa canina ad azione antiossidante, o per un mix di oli pregiati per sfruttarne vari benefici. L'olio viso è uno dei prodotti star nella skincare routine e può essere utilizzato anche sulla pelle grassa: tutti i tipi di pelle necessitano infatti di nutrimento. Per sfruttarne al meglio le caratteristiche vi suggeriamo di utilizzarlo a conclusione della skincare routine serale per "sigillare" tutti gli attivi. Oggi troviamo inoltre sul mercato formule leggerissime, perfette da usare anche come siero o base trucco.

13. La crema idratante da giorno



Utilizzare una crema mantiene la pelle idratata lungo la giornata, proteggendola dall'aggressione degli agenti esterni, come vento e inquinamento. Sceglietela a seconda del vostro tipo di pelle e delle vostre esigenze, dalla texture leggera in gel a quella più corposa e nutriente. Effetto lifting, riequilibrante, opacizzante o illuminante: l'importante è ricordarsi di applicarla tutte le mattine!

Applicatela con gesti sinuosi dal basso verso l'alto, facendola seguire sempre al siero. Per un'applicazione top vi consigliamo di abbinare alla crema un beauty tool di ultima generazione: il vostro viso vi ringrazierà!

14. Il solare

La protezione solare, da usare quotidianamente anche in città, è diventata uno step imprescindibile per proteggere la pelle dai danni delle radiazioni solari. Le formulazioni di ultima generazione sono leggere e piacevoli da applicare, senza il rischio di creare sul viso un antiestetico "mascherone bianco". Aspettate che la pelle abbia assorbito tutti i prodotti precedenti prima di applicarla. Una volta assorbita, potete procedere con l'applicazione del trucco.

15. Crema notte

La crema notte, l'ultimo step della skin care routine, ha generalmente una texture ricca e confortevole ed è infusa di attiva nutrienti e rigeneranti che agiscono durante le ore di riposo, coadiuvando il naturale ciclo di rigenerazione della pelle. La crema notte è priva di SPF, naturalmente, e la sua texture può essere "sigillata" dall'olio viso, dal potere nutriente.

