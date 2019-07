Vi serve ancora un buon motivo per decidervi a usare lo scrub? Eccone 7 validissimi (più una selezione dei migliori prodotti da scegliere)

Spesso sottovalutato, in realtà lo scrub è il segreto di bellezza indispensabile tutto l’anno e soprattutto in estate.Perché elimina le cellule morte e fa risplendere la pelle preparandola alla tintarella.

Per questo abbiamo stilato un "vademecum" sulle 7 cose da sapere sull’argomento.

1. Lo scrub è formato da particelle di sale o frantumi di noccioli della frutta che passati sulla pelle umida eliminano le impurità superficiali.



2. È adatto a tutti i tipi di pelle, da quelle più grasse alle più sensibili. Come si sceglie il prodotto giusto? Tendenzialmente i prodotti dai grani più fini sono adatti per le epidermidi e le zone più delicate, viceversa quelle più grandi per le zone più ruvide come talloni, gomiti, ginocchia.



3. L’azione dello scrub è manuale e può essere eseguita con dei tools specifici come guanti ruvidi o spazzole per le zone più difficili. Ricordarsi due cose: bagnare sempre prima la pelle, mai fare uno scrub su pelle asciutta, e passarlo con movimenti circolari.

4. Perché usare lo scrub prima di esporsi al sole? Principalmente perché occorre eliminare lo strato superficiale fatto di pelle secca e cellule morte; così facendo già di per sé la pelle risplenderà di più. Secondariamente perché l’epidermide diventa più ricettiva ai prodotti stesi successivamente, quindi ai solari, che agiscono meglio.



5. Lo scrub dovrebbe essere usato prima, circa una settimana, della partenza, durante la vacanza e anche al rientro. A questo proposito sfatiamo un falso mito: non è vero che elimina l’abbronzatura ma le screpolature superficiali mentre il colorito è anzi rinforzato.



6. Dopo uno scrub passate sempre un prodotto idratante e lenitivo: per quanto lo scrub sia delicato la pelle è stata strofinata e quindi ha bisogno di essere un po' coccolata.



7. All’interno sono contenuti anche altri ingredienti: voglia di freschezza? Puntate su menta e mentolo. Un nutrimento in più? Il miele è adatto anche per le pelli più delicate. Cercate idratazione? Via libera al melograno. Insomma: a ognuna il suo scrub!