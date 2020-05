La beauty routine del momento: desideri e novità per un mondo nuovo che parli di noi

Dove ci portano le tendenze per la nuova beauty routine? A un ritorno alle origini grazie a ingredienti green con un occhio di riguardo per la tecnologia.

In un momento difficile come questo pensare al futuro e rivedere i propri gusti e abitudini non è solo un vettore di speranza ma in qualche modo un "obbligo" che è importante porsi per non soccombere.

Come evidenziato da un interessante trend report di Stylight dedicato ai desideri della Gen Z in ambito beauty i riflettori si accendono su uno scenario fatto di nuovi bisogni, più mirati e consapevoli, volti a un benessere a lungo termine e più consapevole, per un mondo nuovo che parli di noi.

Questo nuovo modo di concepire la bellezza prevede infatti un approccio che punta all'investimento. Spendere per prodotti e trattamenti utili e sfruttabili nel tempo che possano al contempo regalarci un'emozione.

Approfondiamo insieme queste tendenze per la beauty routine a misura di Generazione Z, tra capelli, make up, super ingredienti green e tool tecnologici irrinunciabili.

Ingredienti green

Dalla cannabis al superfood, le tendenze beauty 2020 per l'estate mettono in cima ai trend prodotti di bellezza dai principi attivi naturali.

La lista degli ingredienti spesso si accorcia: ci troviamo a scegliere più volentieri alleati di bellezza i cui componenti siano pochi e facilmente riconoscibili, ancora meglio se green e biologici. Nonostante questo gli elementi di sintesi non vengono demonizzati: la chiave è conoscerli e sfruttarli al meglio, in una sinergia tutta nuova.

Come mostrato da Stylight, "Google Trends rileva un aumento del +295% nelle ricerche per “cura della pelle CBD” all’inizio del 2020". Il CBD, o cannabidolo, è un ingrediente molto interessante, dalle proprietà anti infiammatorie, astringenti - e per questo indicato nel combattere l'acne - lenitive e riequilibranti.

Tra i prodotti alla cannabis più cool del momento segnaliamo la gamma Kiehl's alla cannabis sativa, così come i prodotti Aurelia Probiotic Skincare - esclusiva Lookfantastic - a base di hemp seed oil - olio di canapa.

Sulla cresta dell'onda - a ragione - anche i già citati prodotti di bellezza a base di "superfood", ingredienti buoni da mangiare e da spalmare sul corpo.

Ricchi di vitamine, antiossidanti e sali minerali, tra i cosiddetti superfood troviamo i frutti di bosco - come mirtilli e lamponi - ma anche alghe, té verde, zenzero e melograno, ma anche spinaci, cavolo e banana.

Le referenze di punta a base di super cibi per la pelle su cui puntare adesso? La linea Youth to The Peolpe - in esclusiva da Sephora Italia - e la gamma Inlight Beauty, i cui prodotti per viso e corpo sono creati a mano servendosi di ingredienti naturali di prima qualità. Il dettaglio wow? Questi prodotti sono edibili, anche se è meglio riservarli all'uso cosmetico!

Sempre a tema "super cibi", must try di stagione è anche la linea Garnier Fructis Hair Food, che amplia il suo range con succosissimi shampoo e balsamo a base di ingredienti naturali.

Capelli al naturale

Il taglio di capelli più cool del momento? Uno su tutti, lo short cut riccio con frangia della rapper italiana Madame - al secolo Francesca Galeno - che nel video del suo ultimo singolo Baby lo sfoggia in un look perfettamente vintage. Un vero e proprio inno allo stile personale.

I capelli corti non fanno per voi? I longbob - o caschetti lunghi - continuano a essere molto richiesti, soprattutto in versione wavy. L'unica "regola": portarlo voluminoso, come in uno scatto di Instagram.

Anche le amanti delle chiome lunghe troveranno un alleato nello styling a onde, per un effetto naturale che piace sempre più.

Accessori tecnologici

L'innovazione tecnologia è uno dei grandi regali del nostro tempo. Poter offrire infatti ogni giorno una cura d'eccellenza alla nostra pelle è un plus importante, dai risultati visibili anche nel breve periodo.

Mai come in questo momento infatti sul mercato la fanno da padrone tool dedicati alla skincare - come segnalato da Stylight - come Foreo Luna e Foreo Ufo - il primo per detergere e trattare la pelle in profondità, il secondo che consente di applicare maschere viso in soli 90 secondi - e Clarisonic, la spazzola sonica apripista in questo settore.

Anche in fatto di capelli la tecnologia viene in nostro aiuto con proposte sofisticate, ideali per uno styling sicuro e veloce, nel rispetto della chioma.

I prodotti da segnalare? La nuova piastra Dyson Corrale - utilizzabile con o senza filo - che promette "la metà dei danni" grazie alle sue lamine flessibili che si adattano al fusto del capello.

Tra gli asciugacapelli spicca invece GHD Helios, particolarmente silenzioso, si avvale della tecnologia Aeroprecis™ che sfrutta un flusso d'aria che viaggia a 120km/h. Il suo plus? Secondo la casa produttrice riduce drasticamente i tempi d'asciugatura e dona luminosità assoluta ai capelli per una messa in piega salon-like.

Minimal make up

Anche l'uso del make up muta: tra le tendenze trucco estate 2020 conquistano infatti beauty look colorati ma semplici, di facile esecuzione.

Uno su tutti? Il trucco nude con angolo interno illuminato da un colore intenso come giallo limone o turchese.

Sempre parlando di ombretti, tra i look più interessanti di stagione non possiamo non citare le palpebre colorate di lilla e quelle tinte di rosa, per un effetto candy pop che sa di voglia di spensieratezza.

E le labbra? Quest'anno sono glossate e golose, per uno splash di freschezza che illumina il sorriso senza grandi artifici e complicazioni. La gamma colore spazia dal nude al rosso. Il top è clear - trasparente (sì, anche con i glitter!).

Anche il trucco viso si riscopre glowy, preferibilmente preparato a ricevere il trucco con un olio viso ultra idratante o un primer illuminante.

Ultime, ma non per importanza, le sopracciglia, che sono spesse, intense e pettinate verso l'alto con la tecnica soap brows.

Credits Ph.: João Silas & Wes Hicks on Unsplash