Detersione, idratazione e protezione sono le parole chiave della skincare estiva. Ecco come coccolare la pelle nel periodo più caldo dell'anno

Non solo solari: prendersi cura della pelle in estate significa anche dover affrontare, quotidianamente, la sfida del caldo. Per la pelle il sudore e la forte umidità rappresentano uno stress notevole al quale bisogna porre rimedio. Dalle creme idratanti, ai booster, fino alle maschere viso e ai detergenti, ecco una beauty routine ideale per coccolare la pelle in estate!

Detersione in estate

Meglio optare per una detersione delicata. Potete sostituire, per esempio, l'acqua micellare o il detergente con soluzioni non aggressive in grado di non danneggiare l'integrità della barriera lipidica. Lo stesso discorso vale per il tonico: meglio evitare le soluzioni con acido glicolico e sostanze esfolianti. Se sentite l'esigenza di un momento detox per la pelle, optate per maschere a base di argilla che purificano e rimuovono le tossine senza irritare. E, dopo, applicate una crema idratante, meglio ancora se arricchita con acido ialuronico.

Cura della pelle: l'importanza di una corretta idratazione

Occhio al sole e all'azione dei raggi solari sulla pelle perché «la radiazione ultravioletta influisce in modo diretto sull'invecchiamento cutaneo che, non a caso, viene definito foto-invecchiamento- precisa il dottor Gianfranco de Paoli Ambrosi, farmacista e specialista in Scienza e Tecnologie Cosmetiche-. In particolare, la radiazione UVA raggiunge gli strati profondi della pelle e, tra i vari processi negativi che è in grado di influenzare, c'è anche la formazione di radicali liberi in grado di rompere la molecola di acido ialuronico che, grazie alla sua capacità di “intrappolare” una grande quantità di acqua, determina le condizioni di idratazione della pelle e favorisce il mantenimento di fibre di collagene».

Il risultato? Un lack di idratazione che va compensato con l'utilizzo di prodotti ad hoc (sieri o creme) «in grado di integrare l’acido ialuronico a livello epidermico, di stimolarne la produzione a livello dermico e di contrastare la degradazione di tale molecola indotta dalla radiazione ultravioletta». Ecco alcune soluzioni top per la pelle a base di acido ialuronico.

Lo scrub: perché utilizzarlo

Peeling no ma scrub sì, anche su base settimanale. La sua funzione, infatti, è rimuovere le cellule morte e riattivare la microcircolazione superficiale, permettendo ai trattamenti di agire in profondità e con maggiore efficacia. In più, questa esfoliazione (leggera) favorisce la formazione di una tintarella dorata e uniforme.

Il consiglio beauty: usatelo sulla pelle bagnata applicandolo con movimenti circolari sia su viso sia su corpo (esistono prodotti specifici per le diverse zone). Potete anche prepararlo a casa mescolando un po' di zucchero di canna con olio di oliva o di mandorle e miele.

Protezione solare per una perfetta cura della pelle in estate

L'idratazione è il primo step, ma per evitare la comparsa di macchie sul viso e sul corpo, è fondamentale usare correttamente i solari, meglio se con una protezione solare alta e soprattutto durante le prime esposizioni. La crema solare deve contenere filtri UVA e UVB e va applicata sempre, anche se restate in città. Se, invece, siete al mare, siate molto costanti nell'applicazione che va rinnovata ogni 2 ore a causa dell'acqua e della sabbia con cui si viene a contatto. Lo stesso vale per la montagna, dove i raggi del sole sono anche più forti. E se c'è vento? Non dimenticate di idratare le labbra, una delle zone più delicate del corpo insieme al contorno occhi. Indecise sul solare giusto? Date un occhio a questa gallery.

