Maracuja, mango, banana e ciliegia: le fragranze più juicy e sofisticate della Primavera Estate 2026

La bella stagione porta una ventata di succosa freschezza con i profumi fruttati e tropicali, veri protagonisti del momento. Non i classici fruttati di un tempo, ma nuove creazioni più sfaccettate, che intrecciano note juicy a accordi floreali e legnosi dal twist sofisticato.

Le note più gettonate? Maracuja, mango e pesca, ma anche banana, cocco e ciliegia: frutti dal carattere sensuale ed esotico, per un effetto “macedonia chic” contemporaneo e irresistibile.

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10 nuovi, irresistibili profumi fruttati da provare adesso

Ecco 10 profumi fruttati dai sentori esotici e intriganti, perfetti per interpretare questo mood inedito nella Primavera Estate 2026.

Un profumo alla banana irriverente, chic e squisitamente gourmand. Qui il frutto è maturo e dorato, avvolto da sciroppo d’acero e reso ancora più interessante da tocchi esotici di cocco e fiori di frangipani, insieme a cremoso legno di sandalo e vaniglia. Una novità brillante, da non perdere.

Racchiusa in un flacone prezioso dai riflessi rubino, Power of You è una fragranza che cattura subito l’attenzione e invita a vivere ogni momento da protagonista. Si apre con un maracuja solare e succoso, evolve in un cuore fiorito di frangipani e si chiude in una scia voluttuosa di vaniglia bourbon, calda e seducente.

Non una novità, ma un must irresistibile. Uno statement nel mondo delle fragranze fruttate che fanno sognare estate e libertà: una pina colada al mango resa in chiave olfattiva, dissetante e avvolgente, per vivere un’estate eterna con il sorriso sulle labbra.

Una rosa nuova, più solare e ritmata: qui la rosa di Rio si accende con miele (in formula vegana) e un tocco succoso di frutto della passione. Ispirata alla scena musicale brasiliana anni ’90, è una mist che mette subito di buon umore, luminosa e coinvolgente, perfetta per profumare corpo e capelli con leggerezza e vibrazioni positive.

Succoso, sensuale, impossibile da ignorare. Alien Pulp prende la firma iconica di Dominique Ropion e la porta su un terreno più goloso e contemporaneo: quello del fruttato floreale “da mordere”. Protagonista è un lampone rosa juicy e vibrante, che si fonde con un gelsomino cremoso e muschi morbidi.

Un’esplosione juicy e sofisticata: l’ibisco, fresco e leggermente acidulo, incontra la dolcezza golosa del palmier caramellato. Nel cuore, frutto della passione e un tocco di incenso aggiungono carattere, mentre vaniglia e sandalo scaldano la scia rendendola morbida e super elegante. Un fruttato luminoso, ma con stile, creato per Amouage da Jérôme Epinette.

Due nuove fragranze dal mood dichiaratamente “paradisiaco”, costruite attorno a frutti succosi e texture avvolgenti. Sweet Peach seduce con un blend goloso di pesca e mela rossa, illuminato da fiori di frangipani e reso cremoso da vaniglia e fava tonka. Plush Pear, invece, gioca su una sensualità più vellutata: la pera si intreccia a caviale di vaniglia, fiori bianchi, mandarino e acqua di cocco per una scia luminosa e sofisticata.

Un profumo luminoso e avvolgente, che si apre con un’esplosione di frutti succosi — mela, ananas e bacche rosse — capaci di donare immediata brillantezza alla composizione. Il cuore fiorito di rosa e gelsomino è arricchito da sfumature speziate di coriandolo e cardamomo, mentre il fondo si fa caldo e sensuale con note di vaniglia, ambra e legni morbidi.

Una fragranza fruttata e pocket-friendly che unisce praticità e piacere sensoriale. La ciliegia succosa si intreccia a peonia e gelatina al lampone, mentre la pralina sul fondo aggiunge un tocco gourmand sofisticato, per una scia dolce ma mai stucchevole.

Un profumo dal cuore tropicale e solare, in cui la dolcezza succosa della nettarina si fonde con la papaya esotica e la sensualità dei fiori di ibisco. Il risultato è una scia luminosa, avvolgente e irresistibilmente seducente, perfetta per evocare atmosfere estive tutto l’anno.

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