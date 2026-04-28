Profumi fruttati e tropicali: le novità effetto macedonia chic per la Primavera Estate 2026
La bella stagione porta una ventata di succosa freschezza con i profumi fruttati e tropicali, veri protagonisti del momento. Non i classici fruttati di un tempo, ma nuove creazioni più sfaccettate, che intrecciano note juicy a accordi floreali e legnosi dal twist sofisticato.
Le note più gettonate? Maracuja, mango e pesca, ma anche banana, cocco e ciliegia: frutti dal carattere sensuale ed esotico, per un effetto “macedonia chic” contemporaneo e irresistibile.
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10 nuovi, irresistibili profumi fruttati da provare adesso
Ecco 10 profumi fruttati dai sentori esotici e intriganti, perfetti per interpretare questo mood inedito nella Primavera Estate 2026.
1. Juliette Has a Gun Banana Rush Eau de Parfum
Un profumo alla banana irriverente, chic e squisitamente gourmand. Qui il frutto è maturo e dorato, avvolto da sciroppo d’acero e reso ancora più interessante da tocchi esotici di cocco e fiori di frangipani, insieme a cremoso legno di sandalo e vaniglia. Una novità brillante, da non perdere.
2. Emporio Armani Power of You EDP
Racchiusa in un flacone prezioso dai riflessi rubino, Power of You è una fragranza che cattura subito l’attenzione e invita a vivere ogni momento da protagonista. Si apre con un maracuja solare e succoso, evolve in un cuore fiorito di frangipani e si chiude in una scia voluttuosa di vaniglia bourbon, calda e seducente.
3. Lorenzo Pazzaglia Summer Hammer
Non una novità, ma un must irresistibile. Uno statement nel mondo delle fragranze fruttate che fanno sognare estate e libertà: una pina colada al mango resa in chiave olfattiva, dissetante e avvolgente, per vivere un’estate eterna con il sorriso sulle labbra.
4. Sol de Janeiro Cheirosa 91 Hair & Body Mist
Una rosa nuova, più solare e ritmata: qui la rosa di Rio si accende con miele (in formula vegana) e un tocco succoso di frutto della passione. Ispirata alla scena musicale brasiliana anni ’90, è una mist che mette subito di buon umore, luminosa e coinvolgente, perfetta per profumare corpo e capelli con leggerezza e vibrazioni positive.
5. Mugler Alien Pulp eau de parfum fruitéeSuccoso, sensuale, impossibile da ignorare. Alien Pulp prende la firma iconica di Dominique Ropion e la porta su un terreno più goloso e contemporaneo: quello del fruttato floreale “da mordere”. Protagonista è un lampone rosa juicy e vibrante, che si fonde con un gelsomino cremoso e muschi morbidi.
6. Amouage Love Hibiscus
Un’esplosione juicy e sofisticata: l’ibisco, fresco e leggermente acidulo, incontra la dolcezza golosa del palmier caramellato. Nel cuore, frutto della passione e un tocco di incenso aggiungono carattere, mentre vaniglia e sandalo scaldano la scia rendendola morbida e super elegante. Un fruttato luminoso, ma con stile, creato per Amouage da Jérôme Epinette.
7. Kayali Eden Sweet Peach | 35 & Eden Plush Pear | 23
Due nuove fragranze dal mood dichiaratamente “paradisiaco”, costruite attorno a frutti succosi e texture avvolgenti. Sweet Peach seduce con un blend goloso di pesca e mela rossa, illuminato da fiori di frangipani e reso cremoso da vaniglia e fava tonka. Plush Pear, invece, gioca su una sensualità più vellutata: la pera si intreccia a caviale di vaniglia, fiori bianchi, mandarino e acqua di cocco per una scia luminosa e sofisticata.
8. Kajal Lamar EDP
Un profumo luminoso e avvolgente, che si apre con un’esplosione di frutti succosi — mela, ananas e bacche rosse — capaci di donare immediata brillantezza alla composizione. Il cuore fiorito di rosa e gelsomino è arricchito da sfumature speziate di coriandolo e cardamomo, mentre il fondo si fa caldo e sensuale con note di vaniglia, ambra e legni morbidi.
9. Roger & Gallet Cherry Marmelade EDP roll-on
Una fragranza fruttata e pocket-friendly che unisce praticità e piacere sensoriale. La ciliegia succosa si intreccia a peonia e gelatina al lampone, mentre la pralina sul fondo aggiunge un tocco gourmand sofisticato, per una scia dolce ma mai stucchevole.
10. Teatro Fragranze Uniche Papaia Ibisco
Un profumo dal cuore tropicale e solare, in cui la dolcezza succosa della nettarina si fonde con la papaya esotica e la sensualità dei fiori di ibisco. Il risultato è una scia luminosa, avvolgente e irresistibilmente seducente, perfetta per evocare atmosfere estive tutto l’anno.
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