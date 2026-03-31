Chanel N°5 si rinnova con un nuovo flacone per l’Eau de Toilette: un design ispirato al 1924 che unisce heritage, essenzialità e gestualità contemporanea

Chanel N°5 torna all'essenziale con un nuovo flacone che abbraccia la contemporaneità e racconta la storia di una fragranza che attraversa le epoche, rimanendo fedele a sé stessa e alle donne che la scelgono.

Un ritorno alle origini, ispirato al 1924

Il jus resta invariato, mentre il flacone si rinnova per un grande classico che, ancora oggi, “profuma di possibilità”. Sin dal suo lancio nel 1924, Chanel N°5 racconta una storia di bellezza ed eleganza senza tempo, oggi più che mai viva e proiettata al futuro.

Insieme a Margot Robbie, oggi testimonial d'eccezione, Chanel N°5 rinnova la sua allure con un design direttamente ispirato al flacone originale del 1924. Il suo stile? Semplice e ricercato, nel pieno rispetto dei codici storici della Maison, tanto cari alla fondatrice Gabrielle Chanel.

Osservando il nuovo flacone, si notano proporzioni aggiornate, pensate per una gestualità contemporanea, insieme a un tappo magnetico con la doppia C che si allinea perfettamente alla firma N°5.

Un’essenzialità che attraversa il tempo

Il design rinnovato celebra l’eredità di N°5, per un’essenzialità che continua a interpretare la firma della Maison parigina, tra memoria e modernità. Un equilibrio sottile che aggiorna i codici storici senza tradirli, trasformando il design in un gesto contemporaneo, semplice ma profondamente riconoscibile.

Da Marilyn Monroe a Margot Robbie, questo profumo continua infatti a ispirare fiducia e libertà, grazie a note distintive in grado di mettere in luce la personalità di chi lo indossa, una forma di auto affermazione che invita a uscire dagli schemi prestabiliti.

Chanel N°5: profumo di modernità

Più luminosa rispetto al Parfum, l’Eau de Toilette di Chanel N°5 conserva la sua firma floreale aldeidata, resa ariosa e vibrante dalle aldeidi in apertura. Il cuore di rosa, gelsomino e ylang-ylang resta elegante e riconoscibile, mentre sul fondo sandalo e vetiver aggiungono profondità, per un feeling sofisticato senza tempo.

Non solo profumo

Vero e proprio oggetto del desiderio, N°5 non è semplicemente "un profumo" ma un modo di essere. Un inno alla libertà e all’espressione della propria essenza più autentica. In questo senso, Margot Robbie, una donna sicura e lontana dagli stereotipi, esprime perfettamente questo approccio.

Ecco perché Chanel N°5 non cambia: evolve, accompagnando la modernità e la libertà di chi lo indossa.

Info e dove acquistare il nuovo Chanel N°5 2026

Il nuovo formato di Chanel N°5 Eau De Toilette è disponibile all'acquisto nelle migliori profumerie e sul sito ufficiale Chanel.

Credits Ph: Chanel Press Office

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