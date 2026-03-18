Profumi Primavera Estate 2026: le nuove fragranze donna, uomo e unisex tra maison di nicchia, grandi firme e low cost da provare subito

Le giornate si allungano, il sole torna a brillare e con lui si accende la voglia di nuovi profumi Primavera Estate 2026. È il momento del rituale più fragrante dell’anno: scegliere le novità profumate che ci accompagneranno nella stagione calda. Un mix sorprendente di proposte donna, uomo e unisex che spaziano tra maison designer, nicchia ricercata e alternative low cost, per soddisfare ogni gusto e desiderio. A dominare sono i flanker, reinterpretazioni contemporanee di best seller amatissimi, oggi rinnovati da jus in linea con le tendenze del momento. Spazio anche alle formule fuori dagli schemi: dai profumi-skincare che si applicano come un trattamento ai gel e alle versioni in stick, le note olfattive si posano sulla pelle in modo sempre più personale, sensoriale e innovativo.

I nuovi profumi Primavera Estate 2026: le migliori fragranze donna, uomo e unisex da scegliere adesso

Abbiamo selezionato le migliori novità di stagione. Lasciatevi trasportare dalla profumata scia dei nuovi profumi Primavera Estate 2026 e trovate quello che vi fa battere il cuore leggendo la nostra lista.

Florabloom, Rosa Rossa e Nerolia Vetiver vengono proposti per la prima volta nella nuova formula Perle. Un just privo di alcol a metà strada tra profumo e trattamento composto da piccole perle a base d'acqua che si fondono sulla pelle. L'effetto? Intensamente profumato e idratante. Da provare assolutamente!

Ispirata ai fiori di anemone — che secondo il mito greco nacquero dalle lacrime di Afrodite, inconsolabile per la perdita dell’amato Adone — questa fragranza racconta delicatezza e forza attraverso sofisticati giochi di chiaroscuro. Firmata dal maestro profumiere Fabrice Pellegrin, Ame De Fleur intreccia tuberosa, gelsomino e rosa a un fondo avvolgente di legno di cashmere e Ambrox® Super, per un sillage sensuale e contemporaneo.

Una fragranza soave che evoca ricordi d’infanzia e piccoli segreti sussurrati. Intima, quasi skin scent, si fonde con chi la indossa regalando un’aura romantica e delicata. In apertura si percepiscono polvere di riso e violetta, illuminate da un cuore di gelsomino, mentre vaniglia, muschi e legni morbidi avvolgono la composizione con eleganza. In esclusiva da Lafarmacia.

Il primo profumo solido di Sol De Janeiro ha un pack juicy perfetto da portare sempre con sé. Perfetto per creare layering profumati su misura, è disponibile nelle iconiche varianti Cheirosa 62™, Cheirosa 68™ e Cheirosa 40™, le più amate del brand a livello globale. In vendita esclusiva nelle profumerie Sephora e Douglas.

Pesca succosa, frutti rossi e rosa damascena: questa nuova fragranza brilla di vitalità ed è perfetta per le persone che sognano una primavera spensierata e ricca di luce.

Presentando questo nuovo capitolo olfattivo, Renaud Salmon, direttore creativo di Amouage, ha spiegato: «Per la seconda trilogia di Essences ho voluto considerare il tempo in modo ancora più profondo, riflettendo su come faccia parte della struttura stessa di tutto ciò che ci circonda». Nascono così Line 618, Remain e Sequence, tre fragranze ispirate rispettivamente alla linea, al punto e al cerchio. Alla base, un sofisticato processo di doppia infusione: i concentrati maturano sei mesi con sandalo australiano invecchiato, mentre l’alcol riposa in botti di rovere francesi, per una profondità e una raffinatezza fuori dall’ordinario. Da Olfattorio Bar à Parfums.

J’adore Intense racconta una “femminilità sovrana e decisa”, lasciando sulla pelle una scia sensuale dalle sfumature gourmand. Il bouquet iconico di gelsomino, rosa e ylang ylang si trasforma qui in un nettare opulento, dai volumi amplificati e dall’intensità avvolgente. Sul fondo, note morbide di sandalo e vaniglia completano la composizione con un tocco caldo e goloso.

“Moderna, selvaggia e luminosa”: così si racconta la nuova rosa di Goldfield & Banks, ispirata ai laghi rosa salati australiani. Un’apertura fruttata e speziata di lampone e cumino introduce una rosa morbida e vellutata, mentre vaniglia nera, tonka e sandalo ne amplificano la profondità con una scia calda e raffinata.

Beurre de Santal di Sensatio unisce l’ispirazione gourmand della tradizione francese alla profumeria artistica: la cremosità del burro fatto a mano incontra vaniglia bourbon e sandalo del Nepal in una scia calda, sensuale e irresistibilmente avvolgente. Un nuovo profumo dolce che sorprende, da provare!

La prima fragranza prestige femminile del marchio francese porta la firma di Quentin Bisch, tra i nasi più brillanti della profumeria contemporanea. A definirne il carattere è l’akigalawood, materia amata dal profumiere, che si intreccia a fragola succosa, peonia e litchi per una scia cremosa, giovane e accattivante. In vendita in esclusiva da Douglas.

Il lato più sensuale del latte si scioglie sulla pelle in un accordo cremoso e speziato con Dirty Milk. Una fragranza intensa che gioca sui contrasti, pensata per chi ama i gourmand audaci, avvolgenti e irresistibilmente seducenti.

Un profumo raffinato che nasce dall'incontro tra mito e materia. Radikal Protéa è ispirato a Proteo, mutaforma figlio di Poseidone, e ai fiori che prendono il suo nome. Simbolo di trasformazione, questo extrait de parfum conquista con fresco bergamotto e ribes in apertura seguiti nel cuore da rosa bulgara, magnolia e geranio. Sul fondo ambra bianca e legno di cashmere rafforzano il sillage.

Proposto come "un invito alla rinascita", questo nuovo profumo di nicchia è ispirata all'estetica del "foglio bianco". Il suo jus splende sulla pelle grazie a un armonioso blend di vaniglia pregiata unita a muschio, cuoio, zafferano e legno di cedro.

Una vaniglia minerale dai sentori verdi e lievemente pepati. Caratterizzata da un'evoluzione morbida e avvolgente, acquisisce nel tempo una profondità armoniosa. Da provare assolutamente sulla pelle! Da Olfattorio Bar à Parfums,

Purezza ed energia per questa brillante rivisitazione della classica "colonia". Menta piperita e mandarino, insieme al legno di cedro, danzano sulla pelle per un effetto rinvigorente e assolutamente chic.

Ispirato a Rosie the Riveter, e al celebre manifesto We Can Do It! che la ritrae, questo profumo sa di bubble gum e dolci ricordi. Una fagranza pop dai riflessi rosa che veste la pelle di buon umore, nuovo must per le persone amanti dei gourmand originali.

17. Diptyque Orphéon 2026: nuovi gesti profumati

Nella PE 2026 l'amatissimo profumo Orphéon diventa eau de toilette per celebrare il mitico locale parigino con una nuova intensità. Ad accompagnare il suo jus agrumato, legnoso e speziato anche un profumo per capelli, un latte profumato per il corpo e una crema mani. Da Olfattorio Bar à Parfums.

Creato dal Maestro Profumiere Dominique Ropion - che nel 2005 firmato la fragranza originale - Alien Pulp ci offre un ricco bouquet fiorito-fruttato. Le sue note distintive? Lampone, vaniglia e mandarino verde avvolti in gelsomino, cashmeran e muschio.

Arabian Oud debutta ufficialmente in Italia e lo fa in grande stile, con un’edizione limitata del suo best seller Madawi. Madawi Gold Edition è disponibile in esclusiva nelle profumerie Douglas — insieme all’intera collezione del brand — e celebra il quarantesimo anniversario del marchio e gli oltre due milioni di flaconi venduti nel mondo. Un gourmand orientale intenso e avvolgente, che accarezza la pelle con un blend luminoso di ananas, tuberosa e gelsomino, su un fondo caldo di legno di sandalo, muschio e patchouli.

Una fragranza dolce e cremosa che ricorda la morbida consistenza del gelato. Tra le sue note pera verde, semi di ambretta, magnolia, muschio e crema di cocco.

21. Pheromenia: nuova linea di estratti di profumo ai feromoni

Sedurre gli altri, ma prima ancora se stessi. I feromoni — molecole da sempre associate all’attrazione — ispirano questa nuova collezione di fragranze pensata per amplificare magnetismo, sicurezza e presenza. Una gamma studiata per esaltare il fascino personale con un twist contemporaneo e sensuale. Sei le creazioni da scoprire: Ardeur, Provocation Évidente, Souple Désir, Tomber en Tentation, Rendre Fou e Réaction Immédiate.

Provenza, la luce del sole illumina la costa, i piedi affondano nella sabbia e il mare brilla all'orizzonte: Memo Paris seduce con una fragranza "solare" resa accattivante da note peculiari di pepe rosa, ylang ylang, gelsomino, legno di sandalo e patchouli. Da Campomarzio70.

Riedizione di uno dei must profumati della casa di moda italiana, Fleur de Lait torna nel 2026 per conquistare le persone amanti dei gourmand raffinati. Le sua piramide olfattiva punta infatti alla scioglievolezza con deliziose note di mango, fiori di osmanto e latte di cocco.

Il prestigioso marchio di pelletteria inglese lancia per la prima volta una linea di fragranze. Lussuose e pensate per trasmettere un'"eleganza senza tempo", spaziano dal fiorito allo speziato per ammaliare in maniera raffinata.

La classica fragranza femminile La Vie Est Belle e le sue varianti Vanille Nude ed Elixir cambiano pelle per offrirci nuove emozioni olfattive. Il formato mist è ideale da portare in borsetta o in viaggio ma anche per profumare i capelli e gli abiti per un facile refresh nel corso della giornata.

Maracuja, vaniglia e fiori di frangipani si intrecciano per dare vita a una nuova fragranza intensamente femminile. Dalla scia travolgente, Power of You ha un feeling tropicale da sogno che lo rende imprescindibile nella bella stagione.

Per la Primavera Estate 2026 il marchio propone Seshen, una nuova linea profumata in edizione limitata. La gamma include prodotti corpo, eau de parfum e una brume per corpo e capelli, tutti caratterizzati da una rinfrescante fragranza a base di fiori di loto e fiori d'arancio.

28. Jawhara Fragrance Collection nuove fragranze d'autore low cost

Una nuova collezione d'autore ispirata alla ricca tradizione olfattiva del Medio Oriente. La linea include cinque profumi dal prezzo accessibile, firmati da celebri nasi come Pierre-Constantin Guéros e Jordi Fernández. Tra questi, Amberwood Nomad, Golden Nectar, Oud Velvet, Sultan Rose e Sweet Dates.

Come neve zuccherata che si scioglie al sole, questo profumo ci offre agrumi, mora e frutta candita accompagnati da fiori bianchi, pralina, legni e vaniglia. La scelta giusta per chi ama le fragranze dolci ma raffinate.

Proposta come "una fragranza complessa e magnetica", Strange Heavens Out Of The Blue è stata creata in collaborazione con l’artista contemporaneo Domingo Zapata che ne ha curato l'innovativo design. L'ispirazione? Oscar Wilde e il suo capolavoro Il Ritratto di Dorian Gray. La piramide olfattiva apre con caffè, anice e bacche rosa che confluiscono in un cuore ricco di gelsomino, fiori d'arancio e dell'esclusivo accordo Addictive Fusion. A chiudere la composizione, sul fondo, cacao, vaniglia caramellata e l'accordo Smoke Fusion.

Il marchio italiano rinnova il design dei sui flaconi e amplia la gamma per un totale di 18 profumi budget friendly dallo stile raffinato. Le fragranze su cui puntare per la primavera? Wild Strawberry, a base di fragolina di bosco, e Tuberosa che svela il lato più soave del fiore bianco narcotico.

La purezza di Iso e Super viene abbinata oggi agli esotici fiori di champaca indiana, dal tocco cremoso e speziato. Una nuova sfumatura molecolare da esplorare. Da Campomarzio70.

Un sofisticato profumo al tabacco dalle venature gourmand, ispirato ai colori del deserto illuminato dalle stelle. Composto al 90% da ingredienti di origine naturale, svela una irresistibile nota di lampone rosa e succoso. La fragranza imperdibile per le persone che amano i "profumi da scia".

Applicare il profumo per capelli è uno dei gesti di bellezza più moderni e chic. A rendere questo rituale ancora più speciale troviamo fragranze specifiche avvolgenti, in grado di lasciare la scia con discrezione. The Mista di Fenty Hair colpisce proprio perché è leggero sui capelli ma assolutamente irresistibile grazie al suo blend di note ambrate e agumate abbinate a cocco, mughetto e legno di sandalo.

Dolce Eau de Parfum, Dolce Violet e Dolce Blue Jasmine cambiano look e avvolgono la pelle con un confortevole velo profumato. Una nuova e innovativa formula in gel priva di alcol che, grazie all'acido ialuronico, non solo profuma intensamente ma idrata la pelle.

Carino sì, ma esplosivo! Questo nuovo profumo trasforma il classico Flowerbomb, dalle note peculiari di rosa e gelsomino, in un attraente profumo infuso di fragola, peonia e corbezzolo.

Nuovo packaging per la celebre linea del marchio francese che include diversi prodotti profumati vegani a base di mandorla. Lo spray per corpo e capelli ci offre una dolce miscela di mandorla e vaniglia enfatizzata da fresia e bergamotto ed è formulato con il 94% da ingredienti di origine naturale.

Un fougère ambrato che gioca con vaniglia e iris uniti a bergamotto, lavanda, salvia e intense note resinose. Volto della fragranza, Zinédine Zidane, uno dei più grandi calciatori e allenatori di tutti i tempi.

Sesamo nero e sesamo dorato insieme a zenzero, incenso, fiori d'arancio e vinile nero avvolti dalla vaniglia, nota firma del brand. Questo profumo punta tutto sull'intensità grazie a un blend originale e intenso custodito all'interno di un flacone scolpito in solid gold. Un invito a spiccare il volo con stile.

Parte dell'apprezzata linea Momenti di Toscana, questa novità profuma di costa grazie alle sue note di giglio di mare e brezza marina. Insieme alla fragranza in eau de parfum per la persona troviamo anche una candela, un diffusore di fragranza con bastoncini e uno spray ambienti e tessuti.

Una nuova fragranza maschile dal profilo ambrato e aromatico ispirata alla vibrante liberà newyorkese. A spiccare nella sua piramide olfattiva troviamo olio di lavanda, assoluta di rum, fiori d'arancio, labdano e legno di cedro. Disponibile in esclusiva nelle profumerie Douglas.

I best seller del marchio francese vengono proposti per la prima volta nel pratico formato da 30 ml. Un formato perfetto per scoprire il mondo di Laurent Mazzone in maniera più intima e travel-friendly. Le fragranze disponibili sono: Aldheyx, Dulce Pear, Sensual Orchid, Kingkydise, Pure Sensual Orchid, Red d’Amour e Sensual&Decadent.

Ispirato alla magia dell'antica città di Delfi, in Grecia, questo profumo d'autore rende protagonista il legno di ulivo, unito a muschio di quercia, pepe nero e foglia di violetta. In una parola? Soave. Da Campomarzio70.

44. Orebella: i profimi di Bella Hadid arrivano da Douglas Italia

Nuovi profumi dalla formula skincare bifase priva di alcol: Orebella è finalmente disponibile nel nostro Paese. La collezione include cinque fragranze che agiscono sull'umore stimolando una sensazione di benessere: Window2soul, Salted Muse, Blooming Fire, Nightcap ed Eternal Roots.

Due nuove fragranze sofisticate entrano a far parte del catalogo del marchio inglese. Check Please è una fragranza di scoperta che celebra il momento in cui si chiede il conto al ristorante per poi tuffarsi nella notte a caccia di emozioni, mentre Playpate racconta di una connessione magnetica, un gioco di fiori bianchi dalla scia sensuale. Da Campomarzio70.

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