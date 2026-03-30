Tra interpretazioni luminose e composizioni più intense e sensuali, l’accordo rosa-litchi si conferma una delle firme olfattive più riconoscibili e amate del momento

Fresco, succoso e irresistibile: l’accordo rosa-litchi è considerato uno dei nuovi classici della profumeria contemporanea. Decisamente accattivante, seduce sin dalla prima vaporizzazione grazie al suo carattere eclettico e ricco di sfumature inattese. A volte profondo, altre giocoso, è un must irrinunciabile e, non a caso, molti dei profumi costruiti su questo binomio sono diventati nel tempo best seller acclamati.

Tra i nasi più autorevoli nell’interpretazione di queste note spicca Francis Kurkdjian, che negli anni ha firmato alcuni dei capolavori più rappresentativi del genere. Accanto a lui, non mancano letture pop e interpretazioni mediorientali, capaci di soddisfare sia chi cerca accordi immediati e leggibili, sia chi predilige costruzioni più dense e strutturate.

Se il litchi esprime un carattere fresco e fruttato, dai sentori aciduli e acquosi, la rosa, al suo fianco, si fa più luminosa e accessibile, dando vita a un'accoppiata vincente che parla una lingua contemporanea e universale.

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I migliori profumi rosa e litchi da provare adesso

Tra novità e grandi classici, ecco una selezione delle migliori fragranze con rosa e litchi del momento. Dalle interpretazioni più ariose e luminose a quelle più dense, sensuali e avvolgenti, questo accordo continua a reinventarsi, confermandosi uno dei più riconoscibili della profumeria moderna, in un equilibrio perfetto tra freschezza fruttata e femminilità floreale.

Falsamente ingenua, Miss Charming è una fragranza che fa del "je ne sais pas quoi" il suo emblema. Rosa, litchi, muschio e frutti rossi danzano all'unisono sulla pelle per sedurre in maniera sottile. Un classico-moderno di Francis Kurkdjian.

Una hit creata per il marchio francese da Quentin Bisch. Delina è una delle fragranze più desiderate — e imitate — dell’ultima decade. Perché piace così tanto? Perché offre una rosa muschiata e vanigliata, sottile ma distintiva, resa unica da un soffio di incenso e dal tocco aspro di litchi e rabarbaro. Dalla persistenza notevole, ha fatto scuola e continuerà a farlo.

Julien Rasquinet firma un profumo ricco e complesso, lontano dal tipico binomio rosa-litchi. Qui le note si fondono in una sinfonia ambrata e cuoiata, arricchita da zafferano, tonka e legno di agar. La scelta giusta per chi desidera sperimentare nuove vette olfattive.

Un profumo da principessa moderna, romantica ma audace. Qui la rosa è brillante e, sospinta dal litchi, si lascia avvolgere da un invitante sentore caramellato di dulce de leche. Una novità leziosa messa a punto da Francis Kurkdjian, direttore creativo di Parfums Christian Dior.

La frase scelta dal brand italiano per presentare questa fragranza è “Amore totale. Amore per te stesso. Per qualcuno. Per sempre”. Per esprimere questo concetto, Rito – in esclusiva per la raffinata profumeria Zhor – costruisce una piramide olfattiva complessa che apre “in rosso” con litchi, ciliegia e lampone, per poi evolvere in un ricco cuore di rosa, champagne e mandorla amara. Il fondo, che firma il lungo sillage, è denso di miele, vaniglia, cuoio e note ambrate.

Protagonista indiscusso della piramide olfattiva, il litchi si esprime qui in tutta la sua freschezza acquosa, sorretto da sfumature rosate ed evanescenti di rosa, lampone e champagne rosé.

Dolce ma perfettamente equilibrata, questa fragranza splende grazie a rosa e peonia, sfiorate da cacao e sostenute da un gioco eclettico di litchi, bergamotto e zenzero. Creata per la maison francese da Jacques Cavallier-Belletrud, è un piccolo capolavoro di lusso.

Firmato da Thierry Wasser, questo profumo spoglia la rosa delle sue sfaccettature più “old school” e la inonda di luce grazie alle note fruttate di litchi e ribes nero, insieme a un tocco floreale di peonia. Una proposta gioiosa e mai invadente, perfetta per risvegliare i sensi e vestire la pelle di un’eleganza naturale.

Un sofisticato peccato di gola che trasporta a Parigi. Crush, di Olivier Cresp, si ispira alla dolcezza peculiare dei macarons alla rosa e splende di petali carnosi, litchi fruttato e pralina alla nocciola, per un effetto edibile ma raffinato. Must have per gli amanti dei gourmand a cinque stelle.

Una creazione pregiata che esalta al massimo la trasparenza della rosa, illuminata da litchi e pera e avvolta da morbide note muschiate e legnose. Per ogni flacone sono necessarie centinaia di rose appena sbocciate, un’eccezionale concentrazione di materia prima che ne amplifica la luminosità e la purezza olfattiva.

Rosso e vibrante, il frutto esotico è protagonista della composizione, percepita come intensamente fruttata. La rosa lo accompagna con discrezione, ammorbidendo il jus con eleganza insieme a un muschio vegetale.

Rosa damascena e rosa centifolia immerse nell’acqua, fragranti, luminose e raffinate. Una composizione ariosa, attraversata da sentori verdi molto naturali, resa ancora più vibrante dal tocco fruttato del litchi.

Zuccherino e infuso di gioia, questo profumo è un cocktail di litchi, ribes nero, violetta candita e rosa. Una proposta young, wild & free che conquisa con spensieratezza.

Una marmellata di rosa chic, resa unica dal tocco acidulo del litchi e dalla cremosità di un accordo alla vaniglia. Creato da Francis Kurkdjian, maestro nell’accordo rosa-litchi, Manakara è un gourmand-floreale inaspettato, dove la golosità resta sempre elegante.

Un profumo appassionato che parla di amore e mistero. A caratterizzarlo, una rosa nera densa e vellutata, illuminata da un litchi brillante e avvolta da una vaniglia ricca. La scelta giusta per chi cerca una fragranza seduttiva, pensata per lasciare il segno.

Un grande classico che ha dato il via al filone “clean rose”, per un effetto fresco, romantico e raffinato. Qui il litchi spicca in apertura, in abbinamento alla peonia, regalando un tono acquoso alla piramide floreale-legnosa. Al centro, la rosa regna incontrastata, circondata da mughetto e sostenuta da un fondo di legno di cedro.

Credits Ph: Getty Images

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