Dalle fragranze di nicchia ai grandi lanci designer, passando per profumi gourmand, fruttati e acque profumate per capelli e corpo: tutte le novità dell'estate 2026.

Dalle banane gourmand ai fichi che profumano di mixtape, passando per rose romantiche, accordi al matcha e vaniglie magnetiche: i nuovi profumi estate 2026 raccontano una stagione all'insegna della personalità. Quest'anno le fragranze non si limitano a profumare la pelle, ma evocano ricordi, viaggi, emozioni e piccoli piaceri quotidiani. Abbiamo selezionato le novità più interessanti del momento, tra grandi lanci, profumeria artistica e sorprendenti interpretazioni delle note di tendenza.

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Profumi di nicchia, designer e budget friendly: le migliori novità estive

Profumi di nicchia, designer e budget friendly: le novità dell'estate 2026 celebrano il piacere di sperimentare. Accanto a fragranze intense e sofisticate trovano spazio acque profumate per corpo e capelli, gourmand luminosi e accordi fruttati. Scorrete la gallery e scoprite i lanci più hot di stagione: c'è un profumo per ogni personalità.

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Una nuova interpretazione della fragranza ispirata ai ricordi d'infanzia del Maestro Profumiere Francis Kurkdjian. Priva di alcool, e per questo adatta anche ai più piccoli, è una fragranza gioiosa e spensierata che profuma di caramelle per un delizioso effetto tutti-frutti chic.









I profumi alla banana continuano a fare tendenza. Qui la nota fruttata diventa cremosa, sensuale e sofisticata grazie all’incontro con sciroppo d’acero, cocco, fiore di frangipane, vaniglia e sandalo. Il risultato? Un profumo gourmand caldo e luminoso che profuma di sole, pelle dorata e dessert estivi, con l’ironia sofisticata che da sempre caratterizza la maison francese.

La nuova fragranza Diesel celebra il desiderio femminile come forza vitale. Con Dove Cameron come ambassador globale, Only Desire è un profumo costruito attorno alla Metallic Vanilla, una nota dalle sfumature dolci, balsamiche e leggermente animali. Accanto a questa firma olfattiva troviamo anche il particolare Desire-Trigger Accord, studiato per evocare attrazione e magnetismo. A rendere la fragranza ancora più distintiva contribuisce il flacone a forma di orchidea, impreziosito da un piercing Oval D.

Si chiamano Golden Coconut, Caramel Crush, Vanilla Bliss, Salty Pistachio e sono le nuove acque profumate per corpo e capelli dello storico marchio romano. Racchiuse all'interno di flaconi scultura ornati dalle borchie firma del brand, sono pensate per lasciare una scia delicata e attraente.

Ispirata all’ascesa, alla crescita e alla ricerca della migliore versione di sé, Elevation è una fragranza particolarmente intrigante. Ad aprire la creazione troviamo nocciola, pera e cardamomo, seguiti nel cuore da fiori d'arancia, cannella e fiori di fresia. Sul fondo, corposo muschio, abbinato a sesamo, vaniglia, ambroxan e legno di guaiaco.

Vivace e luminosa, questa nuova variante di Green Tea per il 2026 si fa ancora più verde e fruttata grazie a fragole succose e basilico aromatico. L'abbinamento perfetto? Quello con la matching cream Green Tea Strawberry Basil Honey Drops Body Cream, naturalmente.

Huda Beauty ci delizia trasformando l'amatissimo profumo della celebre cipria levigante Easy Bake in una fragranza gourmand intensa e avvolgente. Tra le sue note troviamo ciliegia selvatica, fiori bianchi, latte al caramello, cannella e vaniglia bourbon fusi in un jus dolce, cremoso e assolutamente sensuale.

Il rituale del tè giapponese vive in una nuova fragranza verde esaltata dalla dolcezza acquatica della pera nashi. Un incontro tra matcha, tè verde e legno di hinoki per un feeling fresco e terroso che comunica calma e benessere. Il perfetto profumo al matcha potrebbe essere proprio questo!

Questa nuova collezione di fragranze porta il trend dei profumi gourmand estivi in una dimensione giocosa e luminosa. La linea include tre fragranza per corpo e capelli: Pineapple Musk, solare e muschiata; Pistachio Praline, cremosa e avvolgente; Berry Licorice, fruttata con un intrigante tocco di liquirizia.

Presentato come un mixtape olfattivo che profuma di musica, nostalgia e libertà. Questo profumo è incentrato sul fico, accompagnato da gardenia e ribes bianco. L'odore che riproduce? Quello delle musicassette appena scartate, per trasformare i ricordi di una generazione in un profumo contemporaneo.



Una novità che si inserisce nella preziosa linea Collection Extraordinaire del marchio di ricerca. A base di tuberosa, questo profumo mostra venature floreali e ambrate grazie al blend tra fiori narcotici, pepe rosa, legno di sandalo, vaniglia e muschio.

Piccolo formato, alto concentrato di gioia, con i nuovi profumi roll-on Roger Gallet con un boost di concentrazione del 20%. Le fragranze disponibili sono quattro: Mandarine Doudou, Jasmin Lollipop, Cherry Marmelade e Café Roger. Tutte da provare!

Un profumo meditativo all'incenso ispirato al crepuscolo, l'esatto momento in cui il giorno lascia spazio alla notte. Le note cardine? Legno di cedro, patchouli e sfumature fumose, per una scia intensa ed evocativa.

Una nuova creazione che cattura l'eleganza disinvolta di Milano. Libertino ci offre infatti una composizione fresca e legnosa che unisce cipresso toscano, bergamotto di Calabria, vetiver e legni di cedro, per un effetto classico ma mai prevedibile.

Ispirato al limoncello fatto in casa da Nico, il padre del founder di Fugazzi, grande amanti degli agrumi. Per lui Bran ha creato il profumo agrumato "perfetto", che richiama tradizioni familiari, veri agrumi e vita quotidiana italiana. Creato esclusivamente per il mercato italiano, si può acquistare solo nel nostro Paese.

Una nuova fragranza intrisa di romanticismo che profuma di rose umide di rugiada, messaggi segreti e incontri all’alba. La rosa brilla, accesa dal pepe rosa e resa più profonda da patchouli, muschi e sfumature terrose.

Satin Cream e Smooth Berry sono le due nuove fragranze per corpo e capelli che vanno ad arricchire la già amata linea di splash effetto freschezza. Si vaporizzano generosamente e si rivelano la scelta perfetta per "profumare di buono" nella stagione calda.

Dolcezza fruttata per le due nuove fragranze ideate da Mona Kattan, che trasformano pesca e pera in due interpretazioni gourmand luminose e ultra contemporanee. Succosi, morbidi e irresistibilmente fruttati Eden Sweet Peach 35 e Eden Plush Pear 23 giocano tra note polpose, fiori delicati e accordi cremosi, regalando alla pelle una scia dolce ma ariosa che profuma di estate spensierata.



Nuova aggiunta alla celebre Gold Collection, Dahab Absolu è un profumo tropicale che incarna "l'oro assoluto". Tra le note cardine brillano frutto della passione, mango, foglie di ribes, carmaello, muschi e legni preziosi.

Questa fragranza cattura il profumo dell'uva matura al sole e delle vendemmie di fine estate. Succoso e avvolgente, intreccia sfumature fruttate, accenti cremosi e muschi morbidi in una composizione calda e luminosa che sa di tradizione, natura e convivialità.

EN Eau de Parfum è una fragranza contemplativa che intreccia liquirizia, aneto, olibano e incenso in una composizione luminosa e profonda. Un profumo raffinato e meditativo che esplora il dialogo tra natura, spiritualità e memoria. Il dettaglio in più: questa fragranza è disponibile anche in versione candela.

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