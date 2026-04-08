Tra fragranze marine, vetiver, agrumi e accenti inaspettati, ecco 10 nuovi profumi maschili Primavera Estate 2026 da tenere d’occhio, tra designer, nicchia e proposte ibride da scoprire subito

Siete alla ricerca dei migliori nuovi profumi maschili per la Primavera Estate 2026? Ecco una selezione eclettica di fragranze per lui (e non solo) che raccontano una mascolinità contemporanea, fluida e sorprendente. Quest'anno, ad attirare l'attenzione degli appassionati, sono creazioni profonde, spesso unisex, che puntano tutto sull'effetto sorpresa. Tra note marine, vetiver, agrumi e accenti floreali, la bella stagione si muove tra freschezza e profondità, confermando il trend delle fragranze ibride e sempre più trasversali.

10 nuovi profumi maschili da provare nella Primavera Estate 2026

Dalle reinterpretazioni di grandi classici alle nuove uscite che strizzano l’occhio al mondo unisex, ecco i profumi maschili Primavera Estate 2026 da conoscere.

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Per celebrare i suoi 110 anni, Acqua di Parma lancia Colonia Il Profumo Millesimato, rivisitazione in limited edition che esalta le note agrumate della fragranza con i fiori di Ylang-Ylang raccolti nel 2024 sull'isola di Nosy Be, in Madagascar. Una creazione distintiva, da collezione.

2. Nuovi profumi maschili: Trussardi Primo Notte Blu

Proposto come "un omaggio alla mascolinità contemporanea, intensa e magnetica", questo nuovo profumo per lui è ispirato alla forza silenziosa del mare. In apertura, pompelmo, zenzero e pepe rosa; nel cuore, lavanda e giglio di mare dialogano tra sentori aromatici e acquatici. Alla base, spiccano poi nocciola, note ambrate e legnose che conferiscono profondità.

Nato per celebrare i primi 20 anni di successo della storica fragranza, questo maxi formato da 200 ml è una gioia per gli estimatori di Molecule 01. Composto interamente da Iso E Super, esalta il naturale odore della pelle con i suoi attraenti sentori legnosi. Un must da ri-scoprire. Da Campomarzio70.

Laccatura in nero profondo e una nuova interpretazione per Acqua di Giò, oggi disponibile in variante eau de parfum intense. Ispirato all'incontro tra mare e terra, evoca sensazioni di freschezza grazie al suo blend di bergamotto e note acquatiche unite a legni e accordi ambrati.

Una rosa infusa di vetiver perfettamente unisex, pensata per vestire la pelle in maniera sottile e sofisticata. Tra le altre note, pepe, agrumi e ribes nero per un sillage distintivo.

6. Nuovi profumi maschili: Jean Paul Gaultier Scandal Pour Homme Elixir

Ciliegia, patchouli e fava tonka per un profumo maschile che seduce con una scia calda, avvolgente e provocante. La scelta giusta per chi ama indossare profumi intensi e attraenti.

Proposto come "un manifesto di amore radicale per sé stessi", questo profumo unisex - dalle vibrazioni maschili - apre con agrumi sferzanti per poi assestarsi in un cuore originale di amyris, eliotropio e akigalawood. A chiudere la composizione, note sensuali di vaniglia nera, labdano e muschio.

Un profumo maschile originale costruito attorno a un accordo di caviale, nota che domina la scena nel cuore della fragranza insieme ad accordi marini. A conferire ulteriore freschezza e profondità al jus troviamo poi salvia e lavanda in apertura e amberwood e vetiver nel fondo.

Pensato per infondere fiducia e sicurezza, questo profumo è dinamico e audace. Tra le sue note olfattive troviamo bergamotto frizzante, ambra bianca raffinata e legni, per una firma olfattiva fresca e contemporanea.

Il classico deodorante Breeze si rinnova con la tecnologia Actimood, pensata per unire protezione e benessere. La fragranza, strutturata e sorprendente, si apre con note fruttate e speziate per evolvere in un cuore aromatico su fondo di oud, incenso, vetiver e patchouli.

Credits Ph: Getty Images

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