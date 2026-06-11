Hawaiian Tropic Mineral Brush SPF 30, la cipria solare virale, è stata bocciata da Altroconsumo per protezione insufficiente. Cosa significa per chi la usa ogni giorno sul viso?

Secondo un test di laboratorio indipendente di Altroconsumo, la protezione misurata è risultata nettamente inferiore a quel famoso SPF 30 stampato in grande sulla confezione della cipria solare Hawaiian Tropic Mineral Brush SPF 30.

Se questa cipria solare è già nella vostra borsa, conviene fermarsi un attimo. Non basta un numero sull’etichetta per mettersi al riparo da scottature, macchie e rughe da fotoinvecchiamento. Qui il punto è proprio questo: vi state sentendo al sicuro con un prodotto che, usato come solare principale, sicuro non è.

Il “pennello magico” Hawaiian Tropic Mineral Brush SPF 30: cos'è e perché piace

Hawaiian Tropic Mineral Brush è una cipria in polvere con pennello integrato, pensata per il viso. In etichetta promette protezione SPF 30 contro raggi UVA e UVB, con formula minerale a base di ossido di zinco. Il claim più forte è la praticità: “un metodo pratico per applicare e riapplicare la protezione solare durante la giornata”.

Capite perché piace tanto? Non unge, opacizza la zona T, si infila in borsa senza paura di perdite, regala l’idea di un ritocco “furbo” sopra il trucco. I solari in polvere sono stati raccontati proprio così: l’alleato delle pelli miste che odiano le creme pesanti.

Il problema nasce quando questo alleato cosmetico viene vissuto come sostituto di una vera crema solare viso. Ed è qui che il test Altroconsumo fa crollare il castello di sabbia.

Cosa ha scoperto Altroconsumo sulla cipria solare di Hawaiian Tropic Mineral Brush

Altroconsumo ha portato Hawaiian Tropic Mineral Brush in laboratorio e lo ha testato secondo gli standard internazionali più usati per i solari. Non si parla quindi di una prova “casalinga”, ma di un protocollo riconosciuto a livello internazionale.

Il risultato? La protezione reale misurata è risultata molto inferiore allo SPF 30 dichiarato. Ciò vuol dire che, la pelle esposta al sole con solo questa cipria sul viso, riceve molti più raggi di quanto vi aspettereste leggendo l’etichetta. Per Altroconsumo il prodotto è stato bocciato.

C’è un secondo dettaglio importante. Nei test i tecnici applicano sempre la quantità standard prevista per misurare lo SPF. Nel caso di questa polvere, quella quantità ha creato sui volontari una patina bianca molto evidente, ben oltre ciò che chiunque accetterebbe nella vita reale. Se nella pratica ne usate molto meno per non sembrare dei "fantasmi", la protezione scende ancora.

Perché la cipria solare non bastano mai da sola

Le linee guida sulla fotoprotezione ricordano che, per ottenere lo SPF indicato in etichetta, serve più o meno un cucchiaino da tè colmo di crema. Già così, molte persone ne applicano meno del necessario.

Ora immaginate di provare a raggiungere quell’equivalente con una cipria in polvere. Vorrebbe dire passare il pennello e ripassarlo finché il viso diventa una maschera bianca, con strati spessi e antiestetici. È semplicemente incompatibile con l’uso cosmetico normale.

Altroconsumo sottolinea che, anche con la quantità standard di laboratorio, Hawaiian Tropic Mineral Brush non arriva allo SPF 30 promesso. Nella vita di tutti i giorni, con una passata leggera, il livello di protezione scivola ancora più in basso.

Non è un caso isolato. In passato un’altra polvere viso con SPF testata dalla stessa associazione aveva mostrato una protezione reale molto bassa. I solari in polvere hanno un limite strutturale: la quantità applicabile resta sempre troppo ridotta per fare davvero da barriera principale.

Cosa fare se avete Hawaiian Tropic Mineral Brush a casa

Dopo una bocciatura così netta, l’unica cosa sensata è smettere di considerare questo pennello come protezione solare. Usarlo da solo, in città come al mare, significa esporsi a un rischio reale di danni da sole mentre pensate di essere coperte.

Avete due strade. La più drastica è eliminarlo del tutto dalla vostra routine e sostituirlo con una crema solare viso SPF 30 o 50 che abbia superato test indipendenti, come quelli pubblicati da Altroconsumo sui solari per il viso. L’altra, più morbida, è relegarlo al ruolo di semplice cipria estetica sopra una vera base solare già applicata in quantità generosa.

In ogni caso, il messaggio è chiaro: non trattatelo più come “solare pratico da ritocco” e, soprattutto, non come unica barriera contro raggi UVA e UVB.

Come proteggere davvero il viso (anche se odiate le creme pesanti)

Una routine sicura può restare molto semplice. Primo step: una crema solare viso SPF 30 o 50 ogni mattina, stesa in quantità adeguata su tutto viso e collo. I dermatologi ricordano che è il gesto singolo più efficace per prevenire macchie e rughe precoci.

Secondo step: il make-up, se vi va. Terzo step: i ritocchi. L’ideale è un solare fluido ad assorbimento rapido, da tamponare con attenzione anche sopra il trucco. Se proprio amate le polveri, potete usarle solo come extra, consapevoli che lo SPF indicato sull’astuccio resta teorico e, nei fatti, molto più basso.

Il caso Hawaiian Tropic Mineral Brush ricorda una cosa: fra marketing, numeri in etichetta e sole di mezzogiorno, l’unica vera protezione è la scelta informata. E quella, per fortuna, è ancora completamente nelle vostre mani.