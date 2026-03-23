Dalla pizza alle note metalliche, passando per accordi animali e atmosfere industriali: 10 profumi fuori dagli schemi che dividono, sorprendono e conquistano

Sangue, polvere da sparo, benzina, cemento, persino pizza: alcune note olfattive hanno il potere di scatenare reazioni immediate. Per qualcuno irresistibili, per altri insopportabili, sono i profumi “strani” — spesso disturbanti — capaci di dividere e, talvolta, far innamorare perdutamente.

Se è vero che, tradizionalmente, a conquistare sono le fragranze pulite, dolci o fiorite, esiste una scena sempre più solida di profumi fuori dagli schemi. Il loro punto di forza? Destabilizzare. A volte con eleganza, altre con prepotenza. Perché la profumeria, in fondo, non è solo seduzione: è emozione. Come opere d’arte, le fragranze raccontano una storia — sta a noi interpretarla e viverla, a fior di pelle.

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Profumi strani: 10 fragranze fuori dagli schemi per chi è alla ricerca di emozioni forti

Abbiamo selezionato per voi 10 profumi di rottura originali e in grado di suscitare emozioni forti. Non tutti sono facilmente indossabili ma tutti, a modo loro, incuriosiscono e meritano di essere annusati almeno una volta nella vita. Scorrete la lista e godetevi il momento.

Attraente e respingente al tempo stesso, But Not Today si ispira al personaggio di Hannibal Lecter. Una creazione che gioca con luci e ombre, irretendo in modo sottile ma persistente. Note aromatiche si intrecciano a sentori metallici affilati — con evidenti richiami ematici — per poi scivolare verso un fondo animale. La scelta giusta per chi desidera scoprire una profumeria di ricerca autentica.

Ispirato ai rave party più underground, questo profumo racconta paradisi artificiali ed esperienze psicotrope attraverso un mix ipnotico di cannabis e whisky, accostati a cemento, benzina e oud. Fortemente distintivo, è un inno alla creatività e alla libertà più istintiva.

Carnalità in boccetta, per un profumo smaccatamente animale. Filthy Musk non parla di incontri romantici, ma di pelle sudata, arrossata, appagata. Tra le sue note roboanti, insieme a zibetto e muschio animale, si fanno spazio anche dolci sentori di ananas e miele — per un feeling appiccicoso — gelsomino graffiante e accenni boozy. Volete lasciare la scia, e il segno? Provatelo sulla pelle.

Un profumo gourmand salato che rispetta appieno la promessa del suo nome, con sentori di pizza margherita appena sfornata: crosta croccante, base di sugo e origano, con mozzarella filante. Un profumo “scherzo” che fa sorridere sin dalla prima vaporizzazione. Semplice e diretto, non è facile da portare, ma è apprezzabile nel suo essere fotorealistico e “sincero”. Il dettaglio in più? È molto abbordabile, ottimo come idea regalo per gli amanti delle fragranze che hanno davvero tutto.

Burning Barbershop prende il concetto classico di “profumo da uomo” e lo porta all’estremo, aggiungendo una componente on fire. Ispirato a un incendio avvenuto in una barberia newyorkese nel 1891, è un fougère che accosta ai tipici sentori di menta, lavanda e lime conturbanti note affumicate, per dare vita a una fragranza a metà strada tra il confortevole e il disturbante.

Originale (ma portabile!), The Soft Lawn gioca sul dualismo “verde” tra naturale e artificiale. Questa fragranza fuori dagli schemi riprende infatti fedelmente l’odore delle palline da tennis — gommoso, di lattice — e lo unisce a piacevoli sentori verdi di vetiver e muschio, per un effetto weird chic che incuriosisce e attrae.

Definito dal brand francese come un “coito olfattivo”, questo è uno dei profumi più divisivi mai creati. Il suo intento? Riprodurre l’odore di un amplesso, fluidi corporei inclusi. Per farlo, Sécrétions Magnifiques si affida a note marine stagnanti, aldeidi, latte e iris, che gli conferiscono un carattere biologico e crudo. La scelta giusta per chi è alla ricerca di un profumo da amare — o odiare — con ardore.

Ispirato alla battaglia di Trafalgar, avvenuta nel 1805, questo profumo è audacia allo stato puro. Caratterizzato da concentrazioni estreme, provoca con raffinatezza. Nel suo flacone scuro è racchiusa una battaglia sull’oceano in tempesta, dove polvere da sparo, brandy e note salmastre, legnose e ferrose — con accenti dichiaratamente di sangue — danzano con intensità.

Un “anti-profumo” astratto, distribuito nei Dover Street Market di Parigi, Londra, New York e Tokyo.

Costruito più su sensazioni che su sentori riconoscibili, è uno degli “odori” più affascinanti della profumeria moderna. Lanciato nel 1998, si muove tra accordi puliti e metallici — una definizione inevitabilmente riduttiva — e ha la capacità di evocare immagini diverse in chiunque lo indossi (o lo incontri). Più che una fragranza, un’esperienza. Da provare almeno una volta nella vita.

Un profumo selvaggio che mette al centro l’hyraceum — noto anche come african stone — un deposito fossilizzato di urina e feci di irace, piccolo mammifero africano. A questa nota destabilizzante si intrecciano pepe e zafferano, accenti muschiati e resinati, sfumature di roccia arroventata e un accenno floreale che prova ad addolcirne il carattere. Il risultato è una composizione primitiva che rende omaggio in maniera etica (gli animali non vengono in alcun modo coinvolti) alla profumeria d’epoca, quando le note animali erano protagoniste assolute.

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