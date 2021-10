Quale sarà il migliore tra i profumi donna autunno 2021? Scoprite con noi le fragranze tra cui scegliere per il vostro nuovo guardaroba olfattivo

Non solo profumi caldi. Questo autunno apre le porte alle fragranze fresche, dolci e gioiose; un modo per salutare l'energia dell'estate e portare una ventata di positività nella stagione più romantica di sempre. Avete anche voi voglia di un profumo diverso dal solito? Ecco le migliori novità fra i profumi donna autunno 2021 che abbiamo provato per voi.

Profumi donna autunno 2021: Gucci Flora Gorgeous Gardenia

La versione Eau de Parfum di Gucci Flora Gorgeous Gardenia ha una firma floreale gioiosa, costruita intorno al fiore di Gardenia. Ammirato da sempre per la sua magnificenza, si dice fosse usato per preparare elisir e pozioni magiche. Gucci Flora Gorgeous Gardenia si ispira proprio a questa leggenda. La nota splendente della Gardenia Bianca si mescola con la solarità dell’Assoluta di Gelsomino Grandiflorum, mentre il Fiore di Pero sottolinea il senso di gioia della fragranza. Infine, un tocco di accordo di Zucchero di Canna aggiunge delicata dolcezza al sillage.

Fiori, fiori e ancora fiori. La nuova Miss Dior è una vera e propria vertigine floreale. Poudré, esplosiva e fruttata, morbida e pungente, è ancora più sensuale, multipla e strabiliante dispiegando una nuova profusione floreale sostenuta dall’eleganza dei legni. La Rosa Centifolia le dona la potenza carnale delle sue note mielose e pepate, mentre il Mughetto chiaro e gioioso, fiore preferito di Christian Dior, è esaltato da una nota Verde. Una Peonia espressiva si aggiunge a questa sinfonia floreale insieme a un Iris nobile e carezzevole, poudré e molto elegante. Nasce così un bouquet Millefiori ricco e contrastato, nel quale si dipana un dialogo costante tra sensualità vellutata e delicata freschezza.

In questa classifica inseriamo anche delle fragranze che vanno oltre la nostra pelle. Come la collezione L’Art & La Matière di Guerlain che innalza le fragranze a vere e proprie opere d’arte. In esse si esprimono le migliori materie prime utilizzate in profumeria che risplendono con audacia e si rivelano sotto una nuova luce, elevando il profumo a capolavoro artistico a tutti gli effetti. Come portare l’elegante arte del profumo negli ambienti di casa.

Profumi donna autunno 2021: Young Rose di Byredo

Durante le visite in Cina, Ben Gorham - creatore della fragranza - è rimasto colpito dal dinamismo creativo che ha scoperto lì, uno spirito che risuona con un movimento globale di giovani che vogliono lasciare il loro segno indelebile nel mondo. Stratificando il Pepe infuocato del Sichuan su un fondo di Rosa damascena, la fragranza sfida deliberatamente la convenzione, offrendo una versione complessa del romanticismo classico.

Un'Eau de parfum divina, Alien Goddess è come un solare abbraccio incandescente e generoso che evoca un mondo mistico e promette di cambiare ciò che è irrilevante. Creazione orientale, legnosa e floreale, brilla con una lucentezza sfaccettata in tre note. Quella di Bergamotto italiano che richiama i raggi del sole del mattino, poi quella del Gelsomino grandiflorum, un fiore dorato, simbolo di femminilità e sensualità. Infine, la Vaniglia bourbon, avvolgente come un drappo di seta.

“Empowered and New”, così deve essere una donna di oggi: emancipata, libera, forte, indipendente, e che conduce la propria vita seduta sempre al posto di guida. Su questi valori fondanti della femminilità contemporanea, Trussardi Parfums ha dato vita a una costruzione olfattiva firmata da Julie Massé e Violaine Collas che, attraverso una serie di ingredienti tipici - dal Neroli al Mandarino italiano fino alla Lavanda e al Patchouli - evocano un’Italia solare, elegante, positiva e gioiosa.

Delle tre fragranze della Capsule Collection, Chic è sicuramente quella più romantica. Chypre floreale, racchiude la freschezza travolgente di Pompelmo, Yuzu e Tè bianco che fanno spazio all’eleganza luminosa di un magnifico bouquet fiorito di Narcisi, Frangipani e Rose. Il fondo vibrante di Patchouli, Musk e Ambra regala poi una scia delicatamente seducente.

Profumi donna autunno 2021: The House of Oud Grape Pearls

Per chi ama le fragranze di nicchia. Grape Pearls rapisce i sensi

con il suo profumo dolce che unisce un Bouquet floreale vellutato al Mirtillo ghiacciato: la perfetta scia olfattiva autunnale.

Credit ph: Pexels.com